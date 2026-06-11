ติณติณเปิดใจถึงความสำเร็จและความผิดหวังในวงการเพลง

ติณติณ ได้โพสต์คลิปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และเขียนข้อความซึ้งเพื่อให้กำลังใจตนเองในการเข้าวงการเพลง และเปิดใจถึงความสำเร็จและความผิดหวังในวงการเพลง
ก็ได้โพสต์คลิปเมื่อตอนที่ ติณติณ มาออดิชันเข้าวง New Country เมื่อ 5 ปีที่แล้ว พร้อมทั้งเขียนข้อความซึ้งเพื่อให้กำลังใจ ติณติณ โดยบอกว่า ‘# ติณติณ จรัสรวี🕺 คลิปนี้ 5 ปีกว่าแล้ว เป็นคลิปที่ ติณติณ มาออดิชันเข้าโปรเจกต์นิวคันทรี่ มาซ้อมเต้นรับท่าจากครู 2 ชั่วโมงแล้วอัดคลิปส่งผม ซึ่งผมก็รับทันที ติณต้องซ้อมร้องเต้นหนักมากให้ทันเพื่อนอีก 3 คนที่ฝึกล่วงหน้ามาก่อน 1 ปี เพราะเวลาเดบิวต์จะเกิดขึ้นอีกไม่ถึงสองเดือน ซึ่งสุดท้ายเลื่อนเพราะ (โควิด) จึงทำให้ผมมีโอกาสเปลี่ยนแผนแต่ง เพลง ใหม่คือ (สแตนด์บายหล่อ) และ เพลง นี้ก็ทำให้แจ้งเกิด 4 หนุ่มนิวคันทรี่ ผมดีใจภูมิใจสุดๆ ที่ทำสำเร็จ และผมก็เดินจากเด็กๆ ไป 2 ปีกว่า และได้กลับมาทำงานอีกครั้งกับ เพลง (ซุปเปอร์สตาร์ และ หน้าจอมิสคอลคนรอมิสยู) ขอบคุณแกรมมี่ที่ให้โอกาสผม แต่…ผมทำไม่สำเร็จเหมือนครั้งแรก ผมก็พิจารณาตัวเองและเดินจากไปอีกครั้ง วันนี้ผมดูคลิปนี้แล้วมันจุกอก ติณเป็นเด็กดีนิสัยใจคอไม่เคยโกรธใครว่าร้ายใคร ความเป็นวัยรุ่นชิลมีชื่อเสียง สาวทักหาเยอะ แฟนไม่มี ก็ปล่อยใจไปตามความรู้สึก จนผลลัพธ์เป็นอย่างที่เห็น ไม่ได้คบไม่มีความรักพลาดไม่ศึกษาให้ดีถึงผลเสีย บทเรียนนี้ติณรับรู้เสียใจ เสียใจมาก แฟนคลับที่รักรู้จักตัวตนน้องให้โอกาสน้องด้วยนะคับ กำลังใจสำคัญมากตอนนี้ อาอยู่ตรงนี้เสมอในวันที่เอ็งล้ม วันนี้เราเสียน้ำตากันมากพอแล้ว อย่าเพิ่งท้อนะลูก วันนี้ไม่มีงานแล้วก็ไม่เป็นไรพิสูจน์ปรับปรุงตัว อาเชื่อว่าแฟนๆ ไม่ทิ้งติณแน่นอน #ชีวิตไม่สิ้นไม่มีข้าวกินบ้านกูมี #ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตมาอยู่บ้านกู #ป้าหยีพร้อมดูแลมึง ท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆ อาทิ ตั้งแต่ Day 1 จนถึงวันนี้ วินาทีนี้ ไม่เคยมีความคิดที่จะปล่อยมือน้องเลย พี่จะจับมือน้องแน่นๆ เราต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน มันจะผ่านไปและตบด้วยดีพี่เชื่ออย่างนั้น รักน้องเสมอ, ขอส่งพลังแรงใจและเป็นอีกกำลังใจให้นะคะ, สัญญาไม่ทิ้งน้องแน่นอนค่ะ ให้เป็นบทเรียนต่อไป, ทำไมพี่ก๊อตน่ารักจิตใจดีขนาดนี้ เป็นบุญของ ติณติณ และน้อง ๆ นิวคันทรี, สัญญาไม่ทิ้งน้องแน่นอนค่ะ ให้เป็นบทเรียนต่อไป ฯล.
ก็ได้โพสต์คลิปเมื่อตอนที่ ติณติณ มาออดิชันเข้าวง New Country เมื่อ 5 ปีที่แล้ว พร้อมทั้งเขียนข้อความซึ้งเพื่อให้กำลังใจติณติณโดยบอกว่า ‘#ติณติณจรัสรวี🕺 คลิปนี้ 5 ปีกว่าแล้ว เป็นคลิปที่ติณติณ มาออดิชันเข้าโปรเจกต์นิวคันทรี่ มาซ้อมเต้นรับท่าจากครู 2 ชั่วโมงแล้วอัดคลิปส่งผม ซึ่งผมก็รับทันที ติณต้องซ้อมร้องเต้นหนักมากให้ทันเพื่อนอีก 3 คนที่ฝึกล่วงหน้ามาก่อน 1 ปี เพราะเวลาเดบิวต์จะเกิดขึ้นอีกไม่ถึงสองเดือน ซึ่งสุดท้ายเลื่อนเพราะ (โควิด) จึงทำให้ผมมีโอกาสเปลี่ยนแผนแต่งเพลงใหม่คือ (สแตนด์บายหล่อ) และเพลงนี้ก็ทำให้แจ้งเกิด 4 หนุ่มนิวคันทรี่ ผมดีใจภูมิใจสุดๆ ที่ทำสำเร็จ และผมก็เดินจากเด็กๆ ไป 2 ปีกว่า และได้กลับมาทำงานอีกครั้งกับเพลง (ซุปเปอร์สตาร์ และ หน้าจอมิสคอลคนรอมิสยู) ขอบคุณแกรมมี่ที่ให้โอกาสผม แต่…ผมทำไม่สำเร็จเหมือนครั้งแรก ผมก็พิจารณาตัวเองและเดินจากไปอีกครั้ง วันนี้ผมดูคลิปนี้แล้วมันจุกอก ติณเป็นเด็กดีนิสัยใจคอไม่เคยโกรธใครว่าร้ายใคร ความเป็นวัยรุ่นชิลมีชื่อเสียง สาวทักหาเยอะ แฟนไม่มี ก็ปล่อยใจไปตามความรู้สึก จนผลลัพธ์เป็นอย่างที่เห็น ไม่ได้คบไม่มีความรักพลาดไม่ศึกษาให้ดีถึงผลเสีย บทเรียนนี้ติณรับรู้เสียใจ เสียใจมาก แฟนคลับที่รักรู้จักตัวตนน้องให้โอกาสน้องด้วยนะคับ กำลังใจสำคัญมากตอนนี้ อาอยู่ตรงนี้เสมอในวันที่เอ็งล้ม วันนี้เราเสียน้ำตากันมากพอแล้ว อย่าเพิ่งท้อนะลูก วันนี้ไม่มีงานแล้วก็ไม่เป็นไรพิสูจน์ปรับปรุงตัว อาเชื่อว่าแฟนๆ ไม่ทิ้งติณแน่นอน #ชีวิตไม่สิ้นไม่มีข้าวกินบ้านกูมี #ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตมาอยู่บ้านกู #ป้าหยีพร้อมดูแลมึง ท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆ อาทิ ตั้งแต่ Day 1 จนถึงวันนี้ วินาทีนี้ ไม่เคยมีความคิดที่จะปล่อยมือน้องเลย พี่จะจับมือน้องแน่นๆ เราต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน มันจะผ่านไปและตบด้วยดีพี่เชื่ออย่างนั้น รักน้องเสมอ, ขอส่งพลังแรงใจและเป็นอีกกำลังใจให้นะคะ, สัญญาไม่ทิ้งน้องแน่นอนค่ะ ให้เป็นบทเรียนต่อไป, ทำไมพี่ก๊อตน่ารักจิตใจดีขนาดนี้ เป็นบุญของติณติณ และน้อง ๆ นิวคันทรี, สัญญาไม่ทิ้งน้องแน่นอนค่ะ ให้เป็นบทเรียนต่อไป ฯล
ติณติณ New Country เพลง ความสำเร็จ ความผิดหวัง วงการเพลง