ตำรวจ CIB บุกค้นมูลนิธิคลอง 8 ตัดกุญแจเข้าตรวจค้นสิ่งของบริจาค
ตำรวจสอบสวนกลางบุกค้นมูลนิธิคลอง 8 ตัดกุญแจเข้าตรวจค้นสิ่งของบริจาค พบข้าวสารอาหารแห้งจำนวนมาก เตรียมตรวจสอบอาคารที่เหลือโดยประสานผู้ดูแล
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบุกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดปทุมธานี ในช่วงเช้าของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและสิ่งของภายในมูลนิธิองค์กรทำดี ตั้งอยู่ที่ตำบลลำผักกูด อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
การเข้าดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาประมาณ 07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้ประสานความร่วมมือกับปลัดอำเภอธัญบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี เพื่อเตรียมพร้อมเข้าตรวจสอบจุดที่สามบริเวณพื้นที่ก่อสร้างศาลเจ้าและมูลนิธิ ซึ่งอยู่ในความดูแลของดร.ปนัดดา วงศ์ผุดี เลขที่ 52/19 หมู่ 4 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีAlso readตร.ใช้คีมยักษ์ตัดกุญแจรั้ว บุกค้น 'ศาลเจ้า-มูลนิธิองค์กรทำดี' ละเอียด
ปฏิบัติการตัดกุญแจเหล็กเข้าตรวจสอบภายใน
เมื่อทีมเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงหน้าพื้นที่ของมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่พบว่าประตูรั้วเหล็กทางเข้าถูกปิดล็อกด้วยแม่กุญแจอย่างแน่นหนา ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ภายในได้โดยตรง จึงจำเป็นต้องนำคีมตัดเหล็กขนาดใหญ่เข้าใช้แรงตัดเพื่อเปิดทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ โดยมีทีมทนายความจากสำนักงานทนายความเพชร ร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนหลายสำนักที่เดินทางมาติดตามความคืบหน้า
หลังจากสามารถเปิดประตูด่านแรกได้สำเร็จ เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ทั้งภายนอกและภายในอาคารอย่างเป็นระบบและละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะบริเวณห้องโถงของอาคารที่用作เก็บสิ่งของบริจาค ซึ่งพบกล่องกระดาษจำนวนจำนวนมากวางเรียงรายอยู่ภายใน
พบข้าวสารอาหารแห้งจำนวนมากในกล่องกระดาษ
ในการเปิดกล่องตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบว่าภายในบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภค สินค้าทั่วไป และสิ่งของบริจาคหลายประเภทจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการเปิดกล่องเพื่อคัดแยกสิ่งของ พร้อมบันทึกภาพและจัดทำรายการเพื่อรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป
อย่างไรก็ตาม การเข้าถ่ายภาพภายในมูลนิธิถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพในพื้นที่ภายใน แต่อนุญาตให้สื่อมวลชนสามารถบันทึกภาพได้เพียงด้านนอกของพื้นที่เท่านั้น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและกระบวนการทำงาน
ทีมทนายความประสานนำกุญแจอาคารหลังอื่นมาเปิด
ด้านทีมทนายความของทนายความเพชร เปิดเผยว่า การเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปภายในอาคารเก็บสิ่งของบริจาคได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนอาคารอีกสองหลังที่ยังคงถูกล็อกกุญแจไว้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานกับดร.ปนัดดา วงศ์ผุดี เพื่อให้ผู้นำกุญแจมาเปิดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไป
สำหรับสิ่งของที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบเบื้องต้นนั้น พบว่าเป็นข้าวสารและอาหารแห้งสำหรับนำไปบริจาค โดยมีจำนวนไม่มากนัก ส่วนกล่องอะคริลิคที่ก่อนหน้านี้มีความคาดหมายว่าอาจเป็นกล่องสำหรับเก็บเงินนั้น ยังไม่พบสิ่งใดที่สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานดังกล่าวในขณะนี้
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางยังคงดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และสิ่งของภายในอาคารอย่างละเอียดต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด สำหรับรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมาจากทีมงานข่าวสดภูมิภาค วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ตามลำดับ
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