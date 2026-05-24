ตำรวจจับกุมผู้ต้องหา 4 รายรวมมือร่วมกันปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยลอบสูง

ตำรวจร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 4 รายในกรณีที่กลุ่มคนร้ายร่วมกันปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยลอบสูง โดยนำเงินสดไปให้ผู้ที่ต้องการกู้กับดอกเบี้ยโหวกสูงกว่าอัตราที่ถูกกฎหมายกำหนด แต่คำหาพบว่าผู้ต้องหาโวยเงินกลางแจ้ง หลบซ่อน และยังมีคลิปขี่รถไปรับที่ พร้อมกับยึดของกลางหลายๆ ตัวจากห้องพักแถวมีนบุรี
24 พ. ค.2569 - กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (บก. ปอศ. ) พ.
ต. ต. พิชญากร แตงรอด สว. กก.5 บก.
ปอศ. ,ร. ต. อ.
ณัฐดนัย ปั้นสอาด รอง สว. กก.5 บก. ปอศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.
ปอศ. ร่วมกันจับกุม 1. นายธนภัทรฯ(สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี 2. นายวันชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี 3.
นายกิติพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี 4. นายรัฐภูมิ (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี ความผิดฐาน "ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด" พร้อมยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ จำนวน 12 เครื่อง ,คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง, แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง ,โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง.
,นามบัตร จำนวน 71 ใบ, เอกสารเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ จำนวน 17 ชุด ,สมุดจดบันทึก จำนวน 2 เล่ม ,หมวกกันน็อค จำนวน 2 บ จับกุมที่ ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร...
Crime จับกุม ปล่อยเงินกู้ จับกุมผู้ต้องหา ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหน ตำรวจ เงินกู้ เอารัดเอาเปรียบ ซ้ำเติม