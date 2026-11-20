ตำรวจสหรัฐฯ เตือน GTA VI ความสมจริงอาจทำให้ผู้เล่นแยกแยะความจริงกับเกมไม่ออก
กรมตำรวจแอตแลนตาและซานฮวนออกคำเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ regarding เกม Grand Theft Auto VI เตือนพลเมืองไม่ให้เลียนแบบพฤติกรรมอาชญากรรมในเกมสู่โลกจริง
กรมตำรวจแอตแลนตา (Atlanta Police Department) และ กรมตำรวจซานฮวน (San Juan Police Department) ในรัฐเท็กซัส ได้ออกแถลงการณ์และโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงจากการแยกแยะความจริงออกจากเกม Grand Theft Auto VI (GTA VI) เกมแนวเปิดโลกที่เตรียมวางจำหน่ายในเร็วๆ นี้ โดยทั้งสองหน่วยงานเน้นย้ำว่าความสมจริงของเกมอาจทำให้ผู้เล่นหลงลืมขอบเขตระหว่างความบันเทิงกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในชีวิตจริง
คำเตือนจากหน่วยรักษาความปลอดภัย
กรมตำรวจแอตแลนตาได้โพสต์ข้อความผ่านทางแพลตฟอร์ม X อย่างเป็นทางการ โดยเชิญชวนให้ประชาชนสนุกกับการเล่นเกมแต่ต้องไม่กระทำผิดกฎหมายใดๆ โดยระบุว่า "Grand Theft Auto" ไม่ใช่สถานที่ที่มีอยู่จริง แต่แอตแลนตาเป็นเมืองจริงที่ไม่ควรสับสนกับความบันเทิงในเกม การเมาแล้วขับ การขับขี่ที่อันตราย การขโมยรถ ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน และอาชญากรรมอื่นๆ ล้วนมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ขอให้เก็บพฤติกรรมเหล่านั้นไว้แค่ในเกมและอย่านำออกมาใช้บนท้องถนนในเมืองแอตแลนตาAlso readGTA 6 ทำสถิติเน็ตถล่มโลก พุ่งแรงดันหุ้น Take-Two ทะยาน 9%
ด้านกรมตำรวจซานฮวน (San Juan Police Department) ในรัฐเท็กซัส ก็ได้เผยแพร่ข้อความผ่านทาง Instagram ในทำนองเดียวกัน โดยเรียกร้องให้ทุกคนเล่นเกมอยู่ภายในขอบเขตของเกมเท่านั้น ไม่ควรฝ่าไฟแดง ไม่เพิกเฉยต่อสัญญาณจราจร และห้ามขโมยรถในชีวิตจริง โดยระบุว่าดาวไล่ล่าระดับ 6 ในเกมไม่ใช่ความท้าทายที่น่าสนุก แต่ในความเป็นจริงถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่ถูกลงโทษตามกฎหมาย ขอให้สนุกกับเกมเมื่อวางจำหน่ายแต่อย่าลืมเก็บพฤติกรรมเหล่านั้นไว้ในเกมเท่านั้น
รายละเอียดเกมและตัวละครหลัก
Grand Theft Auto VI เป็นเกมภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์เกมแนวแอ็กชันผจญภัยแบบโลกเปิด (Open-world) ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมียอดขายรวมกว่า 475 ล้านชุดทั่วโลก และเป็นเกมภาคใหม่ในรอบ 13 ปี ที่ผ่านมา โดยเกมมาพร้อมกับการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่และสมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในซีรีส์นี้
เกมมีฉากหลังเป็นเมือง Vice City ในรัฐ Leonida ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคู่หูอาชญากรระดับพระกาฬอย่าง Jason Duval และ Lucia Caminos เพื่อออกผจญภัยในเรื่องราวอาชญากรรมสุดระทึกซึ่งออกแบบมาเพื่อท้าทายผู้เล่นด้วยระบบการเล่นที่ลึกซึ้งและสมจริง
ผลกระทบและการเตรียมรับมือ
การออกคำเตือนของหน่วยตำรวจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวลต่อความสมจริงที่เพิ่มขึ้นของเกม ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เล่นบางส่วนโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือผู้ที่ไม่ตระหนักถึงกฎหมาย อาจเลียนแบบพฤติกรรมในเกมสู่ชีวิตจริง ซึ่งอาจนำไปสู่เหตุการณ์ไม่คาดคิดและปัญหาทางกฎหมายได้
ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเกม Grand Theft Auto VI โดยตรงในขณะนี้ แต่การออกคำเตือนนี้เป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสับสนระหว่างโลกเกมและโลกความเป็นจริง
ความคาดหวังต่อวงการเกม
ทีมงานผู้จัดการเกมยินดีที่ได้เสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกม Grand Theft Auto VI ให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน โดยเชิญชวนให้ติดตามความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของการวางจำหน่ายเกม ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีนี้ และหวังว่าจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถสนุกกับเกมได้อย่างปลอดภัยและเข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้อง
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