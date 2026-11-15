ตำรวจสระบุรีบุกจับบ่อนวิ่งหรู แก่งคอย ลักลอบพนันข้ามจังหวัด
พล.ต.ต.เกษดา วัชรานนท์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี นำกำลังบุกจับบ่อนวิ่งหรู ต.ชะอม อ.แก่งคอย เร่งขยายผลหาตัวเจ้าของจริงและผู้ดูแล หลังพบผู้เข้ามาร่วมพนันสูงวัยกว่า 20 ราย
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีนำกำลังบุกปิดล้อมจับกุมบ่อนการพนันลับหรูบนเนินเขาในเขตอำเภอบ้านนาและแก่งคอย สืบเนื่องจากการรับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบจัดเวทีการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ห่างไกล จากความสำเร็จในการปฏิบัติการนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ร่วมพนันได้ 29 ราย พร้อมยึดของกลางจำนวนนับไม่ถ้วน เพื่อเร่งติดตามตัวเจ้าของบ่อนตัวจริงและผู้สนับสนุนในเครือข่ายต่อไป
ปฏิบัติการบุกบ่อนหรูบนเขาห้วยชะอม
พลตำรวจตรีเกษดา วัชรานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นำโดยพันตำรวจเอกประกร นามศรี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย ร่วมกับนายจิรณชัย อาทิตย์นพชัย นายอำเภอแก่งคอย และพันตำรวจตรีปัญจทัต น้อยจันทร์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านพักหรูบริเวณเนินเขาบนถนนสายแก่งคอย-บ้านนา ซึ่งอยู่ห่างจากถนนหลักประมาณ 3 กิโลเมตร ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลชะอม บริเวณรอยต่อระหว่างตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และตำบลท่ามะปรางAlso readประวัติศาสตร์น้ำแข็งสยาม สู่ยุคร้านน้ำแข็งนายเลิศ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงสถานที่เกิดเหตุ พบผู้เข้ามาร่วมพนันนับสิบคนกำลังนั่งล้อมวงเล่นการพนันชนิดไพ่และเสือมังกรกันอย่างคึกคัก ด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงเมื่อทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาจับกุม ทำให้วงพนันแตกตื่นทันที โดยผู้เข้ามาร่วมพนันที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวพยายามกระโดดหลบหนีออกจากหน้าต่างหลังบ้านและวิ่งหลบเข้าป่าด้านหลังบ้านพักไปเกือบ 10 คน
ส่วนผู้ที่ไม่สามารถหลบหนีได้ทั้งหมดเป็นผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นหญิงและชายที่มีอายุมาก เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้จำนวน 29 คน รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการพนันที่พบในที่เกิดเหตุประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครบชุด 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถืออีกนับสิบเครื่อง และเงินสดจำนวน 6,040 บาท
นอกจากนี้ยังยึดของกลางอื่นๆ ได้แก่ ผ้าสำหรับบอกแต้มไพ่เสือมังกร 1 ผืน ไม้แต้มสเตนเลส 2 อัน โต๊ะและเก้าอี้ ชุดชิปแทนเงินสดจำนวน 36 เหรียญ กล่องสำหรับทับไพ่สีแดง 1 ใบ และสีน้ำเงิน 1 ใบ ไพ่จำนวน 354 ใบ กล่องใส่ไพ่ 2 กล่อง และตลับดึงไพ่ 2 อัน
ชี้เป้าผู้ดูแลและเจ้ามือผู้ควบคุมวงพนัน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบนางจิ๋ม พระฉาย (นามสมมติ) อายุ 52 ปี ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลสถานที่และจัดการสถานที่ให้กับวงพนันนี้ ส่วนนายปอน อายุ 28 ปี รับหน้าที่เป็นเจ้ามือในการควบคุมวงพนันทั้งหมด เจ้าหน้าที่ยึดตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนพร้อมของกลางทั้งหมดขึ้นรถตู้และรถสายตรวจ เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย
ระหว่างทางที่นำตัวผู้ต้องขังกลับมายังสถานีตำรวจ ผู้ร่วมพนันที่มีอายุมากบางรายบ่นอึดอัดและไม่สะดวกในการเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่พาขึ้นไปที่ชั้น 3 ของอาคารสถานีตำรวจซึ่งใช้เป็นห้องประชุมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง บางรายยังกล่าวติดตลกอ้างว่าตนไม่ใช่คนเล่นการพนันแต่เป็นแม่บ้านและนายหน้าชักนำคนมาเล่น โดยได้รับค่าคอมมิชชั่นคนละ 500 บาท
ในส่วนของนายหน้ารายอื่นอ้างว่าถูกเพื่อนชวนมา โดยก่อนหน้าวันเกิดเหตุเพิ่งไปทอดกฐินที่วัดใกล้บ้านและไม่คิดว่าตัวเองจะถูกจับกุม กลัวสามีและลูกสาวรู้เรื่อง ทำให้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนในสถานีโทรศัพท์มือถือของผู้ร่วมพนันที่ถูกยึดรวบรวมใส่ตะกร้าพลาสติกไว้ ดังสนั่นไม่ขาดสาย คาดว่าญาติๆ ได้ทราบข่าวและโทรมาสอบถามด้วยความตกใจและห่วงใย
นโยบายปราบปรามการพนันข้ามจังหวัด
พลตำรวจตรีเกษดา วัชรานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ระบุว่านี่เป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจโทบัญชา เชาวรินทร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่เน้นย้ำห้ามมิให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและระเบียบสังคม โดยบ่อนแห่งนี้เพิ่งได้รับข้อมูลว่าเป็นการนำนักพนันจากนอกพื้นที่เข้ามาเล่น
จากการสอบถามผู้ร่วมพนัน ทราบว่าส่วนใหญ่มาจากจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดสระบุรี และเพิ่งนำนักพนันเข้ามาเล่นเป็นวันที่ 2 เท่านั้น บ่อนแห่งนี้จัดเป็นบ่อนวิ่งที่มีการเคลื่อนย้ายสถานที่และกลุ่มผู้สนับสนุน 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
สถานที่ที่ใช้เป็นบ่อนในครั้งนี้ทราบว่าเป็นรีสอร์ตหรือบ้านพักของนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้พันตำรวจเอกประกร นามศรี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย ดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงพิจารณาอำนาจในการอนุมัติประกันตัวนักพนันรายต่างๆ ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขยายผลหาตัวเจ้าของบ่อนและนายทุน
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแก่งคอยสั่งการให้พนักงานสอบสวนสืบสวนขยายผล โดยเฉพาะผู้ดูแลที่อ้างว่าเช่าบ้านเพื่อลักลอบเล่นการพนันนี้ในราคาวันละ 500 บาท ต้องตรวจสอบว่ามีใครได้รับผลประโยชน์หรือค่าต๋งจากวงพนันนี้บ้าง เพื่อติดตามเส้นทางการเงินว่าไปถึงใครและใครคือเจ้าของบ่อนตัวจริง
ส่วนผู้ร่วมพนันมีการนัดแนะกันผ่านโซเชียลมีเดีย โดยบางคนมาจากอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา และมีนายหน้าแนะนำกันเข้ามา ส่วนคนสระบุรีแท้ๆ มีเพียงสองคนเท่านั้นที่เหลืออยู่ และผู้ร่วมพนันที่หลบหนีไปทิ้งยานพาหนะไว้ในบ้านเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จะติดตามตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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