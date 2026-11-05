ตำรวจจับกุมนางสาวปนัดดา หลังบุกตรวจค้น 4 จุดเชื่อมโยงมูลนิธิ
ตำรวจสอบสวนกลางบุกจับกุมนางสาวปนัดดา วงศ์ผุดี และสามีที่จุดตรวจค้น 4 แห่ง ในคดีมูลนิธิดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง ได้เข้าควบคุมตัว นางสาว ปนัดดา วงศ์ผุดี หรือที่สื่อมวลชนรู้จักกันในชื่อ "บุ๋ม" พร้อมทนายความของเธอ ในเช้าวันนี้ (6 พ.ย. 69) หลังจากปฏิบัติการบุกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายสำคัญ 4 จุดที่มีความเชื่อมโยงกับคดีที่เกี่ยวข้องกับ มูลนิธิองค์กรทำดี
ปฏิบัติการบุกตรวจค้น 4 จุดเชื่อมโยงคดี
เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมพลกำลังตั้งแต่วาระ 05.00 น. ก่อนที่จะกระจายกำลังเข้าตรึงพื้นที่และเริ่มปฏิบัติการตรวจค้นพร้อมกันในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 พื้นที่การสืบสวนครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี โดยมีจุดตรวจค้นหลัก 4 แห่งAlso readกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยอากาศแปรปรวน 6 พ.ย. 2569 ลมแรงลูกเห็บตก
จุดที่ 1 คือ บ้านพักของ นางสาวปนัดดา วงศ์ผุดี ในย่านถนนนวมินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สื่อมวลชนรอคอยการทำข่าวกันตั้งแต่เช้ามืด จุดที่ 2 คือ หอดูดาว บ้านของ "ก้อต" หรือคุณธนิน สามีของนางสาวปนัดดา ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
จุดที่ 3 คือ มูลนิธิองค์กรทำดี ที่รังสิต คลอง 8 ซึ่งเป็นพื้นที่กำลังมีการก่อสร้างศาลเจ้า ส่วนจุดที่ 4 คือ มูลนิธิของคุณก้อต ธนิน ย่านหลักสี่-บางเขน การเข้าตรวจค้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสอบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี
บรรยากาศการเข้าควบคุมตัวและประสานงาน
บรรยากาศหน้าบ้านพักของ นางสาวปนัดดา วงศ์ผุดี บนถนนนวมินทร์ มีสื่อมวลชนมาปักหลักรอข่าวกันตั้งแต่เช้ามืด ทนายความได้แจ้งในกลุ่มไลน์สื่อว่า บุ๋มจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบริเวณด้านหน้าบ้าน ในขณะที่ นางสาวปนัดดา และทนายเพชร เดินมาถึงหน้าบ้านที่มีเพียงประตูรั้วกั้นในช่วงเวลาเดียวกัน
ขณะเดียวกัน ตำรวจสอบสวนกลางได้เดินทางมาถึงหน้าบ้านพอดี โดยมีเจ้าหน้าที่ขับรถตู้ 1 คัน ขับนำเข้ามาเป็นคันแรก ตามด้วยรถกระบะดีแม็กซ์ 4 ประตู และรถยนต์เก๋งโยyota อัลติส เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้ตำรวจเข้าในบ้านได้ พนักงานสอบสวนได้ถือแฟ้มเอกสารลงจากรถตู้
ทางด้าน นางสาวปนัดดา และทนายความ ได้หันหลังให้สื่อ ก่อนจะเดินไปพบกับตำรวจพร้อมยกมือไหว้ทักทายตามปกติ จากนั้นพนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพ นางสาวปนัดดา พร้อมทนายความ รวมถึงได้พูดคุยกันเล็กน้อย ก่อนที่ตำรวจจะเชิญ นางสาวปนัดดา และทนายความ เข้าไปที่บ้านเพื่อเตรียมดำเนินการในเช้าวันนี้
ขั้นตอนการสอบสวนและทิศทางคดีต่อไป
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจค้นทุกจุด เจ้าหน้าที่จะทำการควบคุมตัว นางสาวปนัดดา และ คุณก้อต ธนิน เพื่อนำไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อทำการสอบปากคำอย่างละเอียดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการขยายผลและสืบสวนข้อเท็จจริงในคดีนี้
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