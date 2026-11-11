ตำรวจไทยจับ 2 สาวจากลาวที่อ้างตกเป็นเหยื่อแก๊งค้าบัญชีม้า
ตำรวจไทยจับ 2 สาวชาวไทยในลาวที่อ้างถูกหลอกทำบัญชีม้า ข้อมูลแชทพบว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าบัญชี จัดการตามกฎหมาย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจตำรวจทางทะเล (ตม.) ได้รับตัว 2 สาวชาวไทยที่อ้างตกเป็นเหยื่อแก๊งค้า บัญชีม้า จนถูกกักขังใน ลาว และทุ่มทอยทำร้ายร่างกาย พาขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และได้รับการพิจารณาว่าตัวจริงมีส่วนเกี่ยวพันกับการค้า บัญชีม้า เอง
การจับกุมและการรับตัวผ่านสถานทูต
พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สตม. สั่งการ พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อรับมอบตัวหญิงไทย 2 คน อายุ 52 ปี ชาวกรุงเทพฯ และ 31 ปี ชาวสุราษฎร์ธานี จากทางการลาว ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย หลังลาวกวาดล้างจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ในนครหลวงเวียงจันทน์ได้แจ้งว่ามีหญิงไทย 1 รายที่อ้างว่าถูกหลอกเข้ามาทำบัญชีม้า แต่พอมาถึงทิศประเทศได้รับข้อมูลจริงจึงปฏิเสธไม่ทำตาม พยายามกักขังและข่มขู่ทำร้ายAlso readระวัง! หมอประชา เตือน ยิ่งหนาวยิ่งเสี่ยงสโตรก พร้อมแนะ 4 วิธีดูแลตัวเอง
การสอบสวนเพื่อแยกความจริงจากการค้ามนุษย์
ทีมสหวิชาชีพจี้สอบทั้งคู่ให้การ วาดอาการสุดขาด แก้พวกเดื่องจากแชทบนไลน์และเฟซบุ๊กพบว่าต่างมีการโทรติดต่อกับผู้ขายบัญชีม้าออกมา แลกทางตันไซข่าวใส่ข้อมูลว่าตัวเองมีบัญชีพร้อมขาย เมื่อตกลงซื้อขายแล้วเดินทางไปพบผู้ซื้อที่ฝั่งลาว ทั้งสองใช้งานบัญชีของตนเองเพื่อรับโอนเงินจากการหลอกลวงออนไลน์ จึงสร้างเรื่องราวว่าถูกหลอกลวงเพื่อป้องกันโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บัญชีออนไลน์
ผลการพิจารณาและดำเนินการตามกฎหมาย
ตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์และแชทไลน์/เฟซบุ๊กพบไม่มีหลักฐานการหลอกลวงจากแก๊งสแกมเมอร์ จึงเห็นว่าไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ แต่เป็นการมีส่วนร่วมในการค้าบัญชีม้า จึงทำการคุมตัวทั้งสองและดำเนินคดีตามกฎหมายไทยต่อไป ความร่วมมือระหว่างกองตำรวจทางทะเลไทยกับเจ้าหน้าที่สปป.ลาวและสำนักงานกงสุราษฎร์ธานีเป็นตัวอย่างของการจัดการกรณีข้ามพรมแดนและป้องกันการทุจริตทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
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