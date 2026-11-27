ตำรวจบุกจับนายเอก ทวงค่าเช่าตึก รัชดาฯ 17 พร้อมของกลางเงินสด
ตำรวจบุกจับกุม นายเอก ในคดี alleged ปล้นทรัพย์ ที่ รัชดาฯ 17 หลังผู้เช่า คือ กัน จอมพลัง ชิงทรัพย์ 10 ล้านบาท มีของกลางเงินสดและเครื่องปั่นไฟ
กรณีข่าวร้อนแรงที่มีการจับกุม นายเอก ในข้อหาปล้นทรัพย์และทวงถามหนี้ที่สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร ซึ่งมีการเปิดเผยรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ในรายการ โหนกระแส ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 โดย นายเอก ยืนยันว่าไม่ได้ทำการรีดเงินหรือปล้นทรัพย์ แต่เป็นการทวงถามค่าเช่าตึกพาณิชย์ที่ค้างชำระอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี ผู้เช่าคือ กัน จอมพลัง และผู้จัดการโครงการชื่อ จิม.
ประวัติการเช่าตึกและหนี้ค่าเช่า 4.8 แสนบาท
นายเอก เปิดเผยว่า ตนเองเป็นเจ้าของตึกพาณิชย์แห่งหนึ่ง位于 รัชดาภิเษก ซอย 17 ซึ่งเขาได้เช่าพื้นที่นี้ทำร้านอาหารและร้านกาแฟ หลังจากได้รับการแนะนำจากร้านค้าใกล้เคียงว่าทำเลนี้ทำธุรกิจได้ดีและเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เขาจึงตกลงเช่าตึกหัวมุมแห่งนี้ แต่ปรากฏว่า ผู้เช่าคือ กัน จอมพลัง และผู้จัดการชื่อ จิม ไม่ได้แจ้งความประสงค์จะต่อสัญญาเช่าหลังจากครบกำหนด 1 ปี และขาดการติดต่อไปนานกว่า 1 ปี.Also readอินโดนีเซียพบศพคนงานเหมืองทองคำแล้ว 9 ราย เหตุฝนถล่มเมืองโบโกร์
นายเอก ชี้แจงว่า ช่วงระยะเวลาที่ ผู้เช่า หยุดจ่ายค่าเช่า มีระยะเวลาสะสมรวม 6 เดือน คิดเป็นเงินจำนวน 4.8 แสนบาท โดยเขาไม่สามารถให้เช่าพื้นที่แก่ผู้อื่นได้เนื่องจากสัญญาเช่าเดิมยังคงมีผลบังคับอยู่ ทำให้เขาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายพนักงานและโครงการเอง ขณะที่ฝ่าย นายจิม ผู้จัดการของกัน จอมพลัง ได้พยายามทวงถามเรื่องดังกล่าวแต่ได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจน จนกระทั่งนายเอกตัดสินใจทวงถามเงินค่าเช่าค้างจ่ายอย่างจริงจัง.
กระบวนการเรียกเก็บเงินและจุดเปลี่ยนการจับกุม
จุดเริ่มต้นของการเจรจาครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ นายเอก ได้ติดต่อผ่าน ปืน ซึ่งเป็นนักดนตรีที่รู้จักกัน ให้ช่วยกลางเรื่องทวงถามค่าเช่าจาก กัน จอมพลัง จากนั้น ทนายแคท ซึ่งอ้างตัวเป็นลูกน้องหรือเลขานุการ ของ กัน จอมพลัง ได้ติดต่อเข้ามาเจรจาโดยตรง ทนายแคท เสนอให้ นายเอก ถอนใบแจ้งความและยอมความโดยจ่ายค่าเสียหายเพียง 2.5 แสนบาท แทนเงินค่าเช่าที่ค้างชำระทั้งหมด 4.8 แสนบาท.
ทั้งนี้ นายเอก ได้ตกลงรับเงินจำนวน 2.5 แสนบาท โดยยอมให้ลดหย่อนหนี้ส่วนหนึ่งเพื่อให้จบปัญหาดังกล่าว แต่เงื่อนไขสำคัญคือ ไม่ให้โอนเงินเข้าบัญชี แต่ให้มอบเงินสดเพื่อป้องกันการติดตามหลักฐานทางการเงิน จากนั้น双方 ได้กำหนดนัดหมายกันช่วงตีสองถึงตีสาม ที่บริเวณหน้าตึก รัชดา 17 โดย ทนายแคท บอกว่านั่งรออยู่กับสามี และเรียก นายเอก ให้ลงไปเจรจา.
เหตุการณ์ตีสามและการถูกควบคุมตัว
ตามคำบอกเล่าของ นายเอก เมื่อไปถึงสถานที่นัดหมายช่วงตีสองเศษๆ เขาได้พบกับ ทนายแคท ซึ่งนั่งรออยู่ และมีการเจรจาเรื่องเอกสารที่ ทนายแคท ขอให้ช่วยปริ้นต์มาก่อนหน้านี้ จากนั้น เงินสดจำนวน 2.5 แสนบาท ถูกส่งมอบให้กับพ่อบ้านของ นายเอก โดยเป็นเงินสดที่ไม่ได้ถูกนับจำนวน ก่อนที่นายเอกจะเตรียมตัวกลับ
อย่างไรก็ตาม ทนายแคท ได้เรียก นายเอก กลับเข้ามาและสั่งให้ขึ้นรถไปกับเธอเพื่อไปยังสถานีตำรวจ นายเอก ชี้แจงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเขาไม่มีเจตนาใด ๆ ในการปล้นทรัพย์ แต่เพียงมารับค่าเช่าที่ตกลงกันไว้เท่านั้น แต่เมื่อถึงสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร เขาถูกควบคุมตัวในข้อหาปล้นทรัพย์ พร้อมถูกยึดของกลางที่เป็นเงินสดจำนวน 2.5 แสนบาท และเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ที่พบในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งนายเอกระบุว่า เครื่องปั่นไฟนี้เป็นของบริษัท ไม่ใช่ของ นายเอก.
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคลิปเสียงและข้อกล่าวหา
ประเด็นร้อนแรงที่เกิดขึ้นตามมาคือ การเผยแพร่คลิปเสียงระหว่างการเจรจา ซึ่ง กัน จอมพลัง อ้างว่า นายเอก เคยข่มขู่และรีดเงิน แต่ นายเอก ยืนยันว่า คลิปเสียงดังกล่าวถูกตัดต่อหรือบิดเบือนความจริง โดยเนื้อหาหลักคือ การตกลงรับเงิน 2.5 แสนบาท เพื่อปิดคดีค่าเช่าค้างจ่าย ไม่ได้มีการข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงใดๆ ทั้งสิ้น.
นอกจากนี้ นายเอก ยังชี้แจงว่า เขาไม่รู้จักกับ ทนายแคท มาก่อน แต่เป็นการติดต่อผ่านสื่อกลาง และเขาไม่ได้เก็บรักษาหลักฐานการบันทึกเสียงระหว่างการเจรจาเพราะไม่ได้คาดว่าสถานการณ์จะเลวร้าย至此 แต่จากการสอบสวนเบื้องต้น นายเอกได้รับการประกันตัวออกมา และกำลังเตรียมดำเนินการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง.
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