ตำรวจจับกุมขบวนการปลอมสินค้าแบรนด์ดัง ยูนิลีเวอร์ ศรีราช ในโกดังบางบอน
ตำรวจสน.บางบอน ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และตัวแทนบริษัท ยูนิลีเวอร์ ยึดสินค้าปลอมกว่า 1.5 พันชิ้น ในโกดังบางบอน จับชาวพม่า 8 คน ข้อหาปลอมเครื่องหมายการค้า เตรียมขยายผลจับเจ้าของรายชาวจีน
ตำรวจ สน.บางบอน ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และตัวแทน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่าย สินค้าปลอม เครื่องหมายการค้า ชื่อดัง ในพื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พ.ย.69 โดยสามารถควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวได้ 9 ราย พร้อมยึดของกลางจำนวนมาก
ปฏิบัติการบุกตรวจค้นโกดังปลอมสินค้า
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.69 เวลาประมาณเช้า ปฏิบัติการร่วมนี้ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นเมื่อ พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9, พ.ต.อ.ธนะเมศฐ์ วิจิตรจรรยา ผกก.สน.บางบอน, พ.ต.ท.ศุภกร กันตาลักษณ์ รอง ผกก.สส.สน.บางบอน พร้อมตำรวจ สน.บางบอน เข้าตรวจค้นโกดังบริเวณถนนบางบอน 5 แยก 10 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯAlso readToyota Yaris CROSS HEV / เบนซิน 1.5 ลิตร เผยโฉมครั้งแรกที่อินโดนีเซีย
สถานที่เกิดเหตุเป็นโกดังชั้นเดียว ซึ่งจากการตรวจสอบพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวน 9 คน ประกอบด้วยสัญชาติพม่า 8 คน และสัญชาติจีน 1 คน กำลังนั่งพักรอเพื่อแพ็คสินค้าเตรียมส่งลูกค้า โดยมีเจ้าของโกดังซึ่งเป็นชาวจีนได้หลบหนีออกไปนอกประเทศก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้น
ยึดสินค้าปลอมยูนิลีเวอร์และศิริราชกว่า 1.5 พันชิ้น
จากการตรวจค้นพบสินค้าเครื่องใช้ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังหลายประเภท จำนวนกว่า 1.5 หมื่นชิ้น รวมถึงสลากแปะข้างขวดและกล่องพัสดุอีกกว่า 1,000 ชิ้น สินค้าที่ยึดครองมีหลากหลายชนิด เช่น ยาสระผม, ยาสีฟัน, ครีมอาบน้ำ, ครีมบำรุงผิว และน้ำหอม
นอกจากสินค้าของบริษัท ยูนิลีเวอร์ แล้ว เจ้าหน้าที่ยังพบสินค้าปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าของโรงพยาบาล ศิริราช อีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแชมพูสระผม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานกับโรงพยาบาล ศิริราช ให้เข้ามาตรวจสอบยืนยันความเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติม
กระบวนการผลิตและช่องทางการจำหน่ายสินค้า
พ.ต.อ.ธนะเมศฐ์ เปิดเผยว่า ตำรวจได้รับแจ้งจากผู้เสียหายซึ่งเป็นตัวแทนบริษัท ยูนิลีเวอร์ เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้า จึงประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าตรวจสอบร่วมและพบสินค้าจำนวนมากกว่าหมื่นชิ้นที่เตรียมส่งและสินค้าตีกลับ
รูปแบบการผลิตของขบวนการนี้คือ นำขวดเปล่าที่มีสินค้าบรรจุอยู่เดิม มาปิดฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์เดิม แล้วบรรจุสินค้าปลอมลงไปแทน เพื่อเตรียมจำหน่ายให้ลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยมีเจ้าของโกดังชาวจีนเป็นหัวขบวนหลัก
ข้อกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินคดี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 106 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาส่งศาลแขวงบางบอนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้านเจ้าของโกดังรายชาวจีนที่หลบหนีไปอยู่นั้น ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลหมายจับเพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายสำคัญมาดำเนินคดีให้ได้ โดยคาดว่าจะมีการขยายผลไปสู่เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อทำลายแหล่งผลิตสินค้าปลอมอย่าง彻底
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