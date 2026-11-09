ตำรวจชลบุรีบุกจับแก๊งจีนเมียนมา ค้ายาเสพติดผ่านบิตคอยน์
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกจับกุมชายชาวจีนและเมียนมา คดียาเสพติดผ่านคริปโทเคอร์เรนซี ยึดของกลางจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นำโดย พล.ต.ต.ชาตรี สิริสุข ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งให้หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปชก.) ปฏิบัติการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชาวจีนและชาวเมียนมา ในข้อหาลักลอบจำหน่าย ยาเสพติด และอุปกรณ์มึนเมาผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อเวลา 21.26 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสืบสวนและติดตามเบาะแสที่แน่นหนาจนสามารถควบคุมสถานการณ์และยึดของกลางได้สำเร็จ
รายละเอียดการจับกุมและของกลางที่ยึดได้
หน่วยปฏิบัติการภายใต้การนำของ พ.ต.ท.ราชภิพ ขุมทรัพย์ หัวหน้าชุด ศปชก.ภ.จว.ชลบุรี และ พ.ต.ต.สรศักดิ์ ปิ่นทอง สารวัตรฝ่ายตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมชายชาวเมียนมาอายุ 40 ปี และชายชาวจีนอายุ 33 ปี พร้อมของกลางที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายจำนวนมหาศาล โดยในการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถยึดหัวพอตเคิล (Pod) ได้ทั้งหมด 89 หัว ถังก๊าซหัวเราะ (Nitrous Oxide) จำนวน 49 ถัง บุหรี่ต่างประเทศอีก 127 ซอง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาอีก 1 คอตตอน (Cotton) สิ่งของเหล่านี้ถูกค้นพบระหว่างการตรวจสอบจุดนัดพบและที่พักของผู้ต้องหาAlso readBenQ เปิดตัว ScreenBar Max และ iScreenBar ระบบไฟอัจฉริยะใหม่
กระบวนการค้ายาเสพติดผ่านคริปโทเคอร์เรนซี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสจากสายลับว่ามีการลักลอบจำหน่ายหัวพอตเคิลตามย่านชุมชน เจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้สายลับทำการติดต่อและซื้อสินค้าจากผู้ต้องสงสัยชาวจีน เพื่อตรวจสอบที่มาและกระบวนการซื้อขาย เมื่อมาถึงจุดนัดพบ มีชายชาวเมียนมาได้นำสินค้ามาส่งให้เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมและขยายผลไปจับกุมชาวจีนที่ที่พักทำการสอบสวนโดยผู้ต้องสงสัยรับสารภาพว่าได้ซื้อมาจากเพื่อนที่กรุงเทพมหานครแล้วนำมาแบ่งขายให้บุคคลที่รู้จัก
จุดที่น่าสนใจในคดีนี้คือรูปแบบการชำระเงินที่ทันสมัยและยากต่อการติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยกลุ่มผู้ต้องหาได้ใช้ระบบคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ในการชำระเงินค่าสินค้าแทนเงินสด ซึ่งเป็นวิธีการที่อาชญากรนิยมใช้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบทางการเงินของสถาบันการเงินดั้งเดิม หลังจากได้รับเงินผ่านระบบดิจิทัลแล้ว กลุ่มดังกล่าวจะนำของกลางไปวางไว้ตามจุดนัดหมายต่างๆ และรอให้ลูกค้ามาดำเนินการรับสินค้าไปใช้งาน
บทสรุปและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
สำหรับขั้นตอนถัดไปหลังจากการจับกุมและยึดของกลางทั้งหมด เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้แก่พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของอาชญากรที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามามีส่วนร่วมในวงจรการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งต้องการความร่วมมือและการสืบสวนสอบสวนที่ทันสมัยจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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