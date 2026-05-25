ตำรวจ ปส.ขยายผลทลายแก๊งค้ายาภาคตะวันออก ยึดยาบ้าบิ๊กล็อต 20 ล้านเม็ด ใช้รถยนต์ลักลอบลำเลียงยาเสพติดสกัดจับ 4 ราย ยึดยาบ้า 10 ล้านเม็ด นำตัวเข้าตรวจค้นโกดังยึดอีก 10 ล้านเม็ด หลังรวบเครือข่ายระดับสั่งการจ้างกลุ่มวัยรุ่นภาคตะวันออกลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ชั้นใน 25 พฤษภาคม 2569
ตำรวจ ปส. ขยายผลทลายแก๊ง ค้ายา ภาคตะวันออก ยึด ยาบ้า บิ๊ก ล็อต 20 ล้านเม็ด ใช้ รถยนต์ลักลอบ ลำเลียงยาเสพติด สกัดจับ 4 ราย ยึด ยาบ้า 10 ล้านเม็ด นำตัวเข้าตรวจค้น โกดัง ยึดอีก 10 ล้านเม็ด หลังรวบ เครือข่ายระดับสั่งการ จ้างกลุ่มวัยรุ่น ภาคตะวันออก ลำเลียงยาเสพติด เข้าพื้นที่ชั้นใน 25 พฤษภาคม 2569 - พล.
ต. อ. สำราญ นวลมา รอง ผบ. ตร.
/ผอ. ศอ. ปส. ตร.
พร้อมด้วย พล. ต. อ. สมประสงค์ เย็นท้วม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
, พล. ต. ท. อาชยน ไกรทอง ผบช.
ปส. , พล. ท. ณัฐศิษฐ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผอ.
ศปป.2 กอ. รมน. , พล. ต.
กัมปนาท วาพันสุ เสธ. ทภ.2/เลขาธิการ กอ. รมน. ภ.2, พล.
ต. ต. สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช. ปส.
, พล. ต. ต. พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ รอง ผบช.
ปส. , พล. ต. ต.
ธนรัชน์ สอนกล้า รอง ผบช. ปส. , พล. ต.
ต. วรพจน์ ดิษยบุตร รอง ผบช. ปส. , พล.
ต. ต. นพสิทธิ์ มิตรภักดี ผบก. ปส.1, พล.
ต. ต. อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร ผบก. ปส.2, พล.
ต. ต. วันชนะ บวรบุญ ผบก. ขส.
, พันเอก (พิเศษ) สุพจน์ สวาคฆพรรณ ผบ. ขกท. ทภ.4 ร่วมแถลงข่าวผลการทลายเครือข่ายนักลำเลียงยาเสพติดภาคตะวันออก ผู้ต้องหา 4 คน ของกลางยาบ้ารวม 20 ล้านเม็ด ยึดรถยนต์ 6 คัน ในการจับกุมครั้งนี
ตำรวจ ปส. ค้ายา ภาคตะวันออก ยาบ้า บิ๊ก ล็อต 20 ล้านเม็ด รถยนต์ลักลอบ ลำเลียงยาเสพติด สกัดจับ 4 ราย ยาบ้า 10 ล้านเม็ด โกดัง ยึดอีก 10 ล้านเม็ด เครือข่ายระดับสั่งการ จ้างกลุ่มวัยรุ่น ภาคตะวันออก ลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ชั้นใน 25 พฤษภาคม 2569
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
พายุฝนฉุดศึกบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทยฯ สนามที่ 3 ก่อนผ่านวิกฤตพายุถล่มหนักในพิจิตรล้มเต้นท์กีฬาน้ำท่วมสนามเกือบ 20 หลัง แต่ได้เคลียร์พื้นที่และจัดเต้นท์ใหม่ให้ล่วงหน้าเพื่อแข่งขันต่อเวลาได้ตามกำหนด
Read more »
ดาวพฤหัสย้ายเด่นน้ำเงินเป็นราชาฤกษ์ ส่งผลให้มั่นคงและราคาผับดาวพฤหัสย้ายเป็นราชาฤกษ์ในระหว่างวันที่ 24 พ.ค. - 30 พ.ค. 2569 จนถึงวันที่ 20 ต.ค. ซึ่งส่งผลให้เกิดความมั่นคง และความจริงใจของประเทศ ในช่วงชั่วข้ามดวงเมืองมะเมธี ซึ่งอาจส่งผลถึงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังอาจส่งสัญญาณถึงความตึงเครียดในเรื่องสภาพภูมิประเทศและเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ดาวพฤหัสย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎ ในช่วงเวลา 21.45 น. ทำให้เกิดปัญหาการจรย้ายของดาว ประกอบกับเวลาและยะม่าปัจจุบันทำให้เกิดความกังวลใจแก่คนทั่วไป
Read more »
การวางแผนการใช้เงินหลังเกษียณ: ใช้เงินให้เป็นมากกว่าการประหยัดแบบกดดันตัวเองบทความนี้พูดถึงเรื่องการจัดการเงินแบบเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน หลังจากที่เข้าสู่วัยเกษียณ รายได้อาจลดลง แต่รายจ่ายยังคงมีต่อเนื่อง ดังนั้นหัวใจสำคัญจึงอยู่ที่การใช้เงินให้เป็นมากกว่าการประหยัดแบบกดดันตัวเอง โดยอาจปรับใช้กฎ 50/30/20 ให้เข้ากับชีวิตวัยเกษียณ โดยแบ่งเงินส่วนใหญ่ไว้สำหรับเรื่องจำเป็นอย่างอาหารและสุขภาพ รองลงมาคือการให้รางวัลตัวเองด้วยความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ และที่สำคัญต้องไม่ลืมกันอีกส่วนไว้เป็นเงินสำรองครับ วิธีนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมการเงินชัดเจนขึ้น ควบคุมทุกอย่างได้อยู่หมัดโดยไม่ต้องรู้สึกกดดันตัวเองจนเกินไป
Read more »
รถยนต์ดีเซลรองรับสูบน้ำมัน 20 แรงม้าสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและกรมธุรกิจพลังงานสนับสนุนการใช้น้ำมันดีเซล 20 แรงม้า เพื่อลดผลกระทบจากการปinch price ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
Read more »
อัตราว่างงานพุ่งแตะ 0.91% คนว่างงานเฉียด 4 แสนคน จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ‘ลดลง’ ครั้งแรกรอบ 20 ไตรมาสสภาพัฒน์เผย อัตราว่างงาน ในไตรมาสแรกของปี 2569 เพิ่มแตะ 0.91% โดยมีจำนวนผู้ว่างงานเฉลี่ยเฉียด 4 แสนคน สอดคล้องกับยอดผู้ประกันตน
Read more »
Apple กำลังพัฒนา iPhonenึงไร้ขอบApple กำลังพัฒนา iPhonenึงไร้ขอบ จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ซึ่งจะหล McCart และใน แนวคิดว่าจะเปิดตัวในปี 2027 ในวันครบรอบ 20 ปี ของนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลก.
Read more »