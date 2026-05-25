ตำรวจ ปส.ขยายผลทลายแก๊งค้ายาภาคตะวันออก ยึดยาบ้าบิ๊กล็อต 20 ล้านเม็ด

Crime News

ตำรวจ ปส.ขยายผลทลายแก๊งค้ายาภาคตะวันออก ยึดยาบ้าบิ๊กล็อต 20 ล้านเม็ด
📆5/25/2026 8:58 AM
📰thaipost
41 sec. here / 22 min. at publisher
📊News: 90% · Publisher: 51%

ตำรวจ ปส.ขยายผลทลายแก๊งค้ายาภาคตะวันออก ยึดยาบ้าบิ๊กล็อต 20 ล้านเม็ด ใช้รถยนต์ลักลอบลำเลียงยาเสพติดสกัดจับ 4 ราย ยึดยาบ้า 10 ล้านเม็ด นำตัวเข้าตรวจค้นโกดังยึดอีก 10 ล้านเม็ด หลังรวบเครือข่ายระดับสั่งการจ้างกลุ่มวัยรุ่นภาคตะวันออกลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ชั้นใน 25 พฤษภาคม 2569

ตำรวจ ปส. ขยายผลทลายแก๊ง ค้ายา ภาคตะวันออก ยึด ยาบ้า บิ๊ก ล็อต 20 ล้านเม็ด ใช้ รถยนต์ลักลอบ ลำเลียงยาเสพติด สกัดจับ 4 ราย ยึด ยาบ้า 10 ล้านเม็ด นำตัวเข้าตรวจค้น โกดัง ยึดอีก 10 ล้านเม็ด หลังรวบ เครือข่ายระดับสั่งการ จ้างกลุ่มวัยรุ่น ภาคตะวันออก ลำเลียงยาเสพติด เข้าพื้นที่ชั้นใน 25 พฤษภาคม 2569 - พล.

ต. อ. สำราญ นวลมา รอง ผบ. ตร.

/ผอ. ศอ. ปส. ตร.

พร้อมด้วย พล. ต. อ. สมประสงค์ เย็นท้วม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

, พล. ต. ท. อาชยน ไกรทอง ผบช.

ปส. , พล. ท. ณัฐศิษฐ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผอ.

ศปป.2 กอ. รมน. , พล. ต.

กัมปนาท วาพันสุ เสธ. ทภ.2/เลขาธิการ กอ. รมน. ภ.2, พล.

ต. ต. สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช. ปส.

, พล. ต. ต. พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ รอง ผบช.

ปส. , พล. ต. ต.

ธนรัชน์ สอนกล้า รอง ผบช. ปส. , พล. ต.

ต. วรพจน์ ดิษยบุตร รอง ผบช. ปส. , พล.

ต. ต. นพสิทธิ์ มิตรภักดี ผบก. ปส.1, พล.

ต. ต. อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร ผบก. ปส.2, พล.

ต. ต. วันชนะ บวรบุญ ผบก. ขส.

, พันเอก (พิเศษ) สุพจน์ สวาคฆพรรณ ผบ. ขกท. ทภ.4 ร่วมแถลงข่าวผลการทลายเครือข่ายนักลำเลียงยาเสพติดภาคตะวันออก ผู้ต้องหา 4 คน ของกลางยาบ้ารวม 20 ล้านเม็ด ยึดรถยนต์ 6 คัน ในการจับกุมครั้งนี

