ตำรวจน้อมเกล้าจำลองไรเดอร์ทลายบ่อนไฮโลซอยเรวดี62 จับ21ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ สภ.เมืองน้อมเกล้าจำลองบทบาทเป็นไรเดอร์ส่งอาหารบุกทลายบ่อนไฮโลกลางซอยเรวดี 62 เขตอำเภอเมือง จับกุมผู้ต้องหา21ราย พร้อมยึดของกลางสำคัญ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และชุดสืบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ได้ดำเนินการจับกุมผู้ลักลอบเล่น การพนัน ไฮโลแบบยกวงจำนวน 21 ราย ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 โดยการดำเนินการครั้งนี้นับเป็นปฏิบัติการที่สร้างความตระหนกให้กับกลุ่มนักพนันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปลอมตัวเป็นไรเดอร์ส่งอาหารเพื่อลดความระแวดระวังใจของ ผู้ต้องหา
ปฏิบัติการซุ่มโจมตีจำลองบริการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ได้วางแผนบุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยเรวดี 62 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หลังได้รับการเบาะแสว่ามีการเข้าออกของบุคคลจำนวนมากจนน่าสงสัย การปฏิบัติการครั้งนี้ยึดหลักความลับและการปลอมแปลงบทบาทเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานและตัวผู้ต้องหาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดAlso readตลาดหุ้นเกาหลีใต้ดิ่งหนัก Sidecar ฝั่งขายครั้งที่ 62 ของปี 2026
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวบ้านและทำการตรวจค้นก็พบหลักฐานชัดเจนว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนเล่นการพนันไฮโลอยู่ภายในบ้านดังกล่าว โดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกควบคุมตัวไว้ได้ทันทีโดยไม่ต้องต่อสู้หรือหลบหนี เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก่อนที่จะมีการแจ้งเหตุหรือทำลายหลักฐาน
รายละเอียดผู้ต้องหาและพฤติการณ์
ในการจับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 21 ราย ประกอบด้วยชาย 12 ราย และหญิง 9 ราย ซึ่งทั้งหมดถูกควบคุมตัวไปยัง สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อทำการสอบสวนและทำบันทึกการจับกุมตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีการแยกตัวผู้ต้องหาตามบทบาทหน้าที่ในการก่อเหตุ
ในส่วนของ นายสมบุญ อายุ 68 ปี ได้แสดงตัวเป็นเจ้าบ้านและรับสารภาพว่าเป็นเจ้ามือในการจัดงานการพนันครั้งนี้ ทำให้นายสมบุญต้องรับภาระความผิดในฐานะผู้จัดให้มีการเล่นการพนันไฮโลเพื่อเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ผู้ต้องหาคนอื่น ๆ ที่เหลือถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ของกลางและมูลค่าการเดิมพัน
เจ้าหน้าที่ทำการยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานประกอบด้วยอุปกรณ์เล่นไฮโลจำนวน 1 ชุด และเงินสดจำนวน 7,380 บาท ที่พบในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นยอดเงินสดที่ถูกยึดได้ในขณะนั้น
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าวงพนันดังกล่าวยังมีอายุเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดการบุกจับกุม โดยมีการเดิมพันในแต่ละไม้ด้วยจำนวนเงินหลักร้อย เริ่มต้นที่ 200 ถึง 500 บาท สำหรับผู้ที่มีโชคหรือมีการเล่นต่อเนื่อง ยอดได้เสียสูงสุดของบางคนอาจสูงถึงหลักพันบาทโดยอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 บาท
ปากคำผู้ต้องหาและที่มาของบ้านพัก
นางเอ นามสมมุติ หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของครอบครัวเจ้ามือ ซึ่งไม่ได้เปิดเป็นหน้าร้านขายทองแต่อย่างใด แต่ประกอบอาชีพรับซื้อและส่งและแปรรูปทองรูปพรรณ โดยภายในบ้านมีเครื่องมือทำทองอยู่ภายในห้องทำงานที่ใช้เป็นสถานที่นั่งเล่นร่วมกัน
นางเอ ยืนยันว่าตนเองมีบ้านพักอยู่ย่านพระราม 5 และรู้จักกับคนในบ้านมานานแล้ว โดยก่อนหน้านี้ไม่ได้แวะเวียนมาทุกวัน กระทั่งวันนี้แวะมาทำธุระและนั่งพูดคุยกับเจ้าของบ้าน จึงได้ทราบว่ามีการเล่นการพนันเกิดขึ้นภายในบ้านดังกล่าว
นางเอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตนเองเล่นการพนันไม่ค่อยเป็นและไม่ได้ร่วมเล่นในวงดังกล่าว แต่ยอมรับว่าในวงดังกล่าวมีคนเล่นจริงประมาณ 10 กว่าคน ส่วนที่เหลือเป็นเพียงคนดูหรือคนที่ยแวะเวียนเข้ามาเท่านั้น และยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนว่ามีการแจ้งเบาะแสหรือเกิดจากเสียงดังจนเป็นที่สังเกตของใคร
มาตรการทางกฎหมายและการสอบสวน
พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาดังกล่าวกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และยืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการสอบปากคำและสืบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำความผิดรายอื่นเพิ่มเติม
ทั้งนี้การดำเนินคดีเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ซึ่งโทษสำหรับผู้จัดหากันเองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีทั้งจำและปรับ ส่วนผู้ร่วมเล่นก็มีความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบของราชการในการป้องกันและปราบปรามการพนัน
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