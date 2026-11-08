ตำรวจปราบปรามเครือข่าย 'เสี่ยเล็ก' ฉ้อโกงที่ดินหาดฟรีดอม หักหลังอ้างสิทธิ์ป่าสงวน
ตำรวจ CIB จับกุมนักธุรกิจชื่อเสี่ยเล็กและครอบครัว 4 ราย ข้อหาค้ากำไรจากที่ดินป่าสงวนหาดฟรีดอม มูลค่าความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท ข่มขู่ผู้เสียหายด้วยอาวุธ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CIB นำโดย พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบ.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปทส.) เปิดปฏิบัติการพิเศษชื่อ "Free Freedom Beach" เพื่อสลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลที่กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 การปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นไปยังกลุ่มบุคคลที่นำที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติมาหลอกลวงขายให้กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป สร้างความเสียหายทางการเงินรวมมูลค่าสูงกว่า 20 ล้านบาท โดยสามารถจับกุมนักธุรกิจชื่อดังที่ใช้ชื่อในวงการว่า " เสี่ยเล็ก" และสมาชิกในครอบครัวรวม 4 ราย ที่บริเวณ สภ.กะทู้ ก่อนจะนำตัวทั้งหมดส่งเพื่อดำเนินคดีต่อที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
รายละเอียดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายฉ้อโกง
การปฏิบัติการนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม ได้ระดมกำลังพลเข้าจับกุมตัว "เสี่ยเล็ก ภูเก็ด" ตามหมายจับของศาลอาญา ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงประชาชน และข้อหาสมรู้ร่วมคิดนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังได้จับกุมเครือข่ายอีก 3 รายที่เป็นบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ ภรรยา ลูกสาว และลูกเขย ของผู้ต้องหาหลัก โดยทั้ง 4 คนถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำในชั้นจับกุมที่สถานีตำรวจภูธรกะทู้Also readเดินเกมความสนุก!! “พัค จินยอง” เริ่มต้นทัวร์ที่เกาหลี “เจบี-แบมแบม-ยองแจ” ให้กำลังใจถึงขอบเวที!
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง 4 รายต่างให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยยอมรับเพียงว่าเป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้เนื่องจากอาจยังไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานชิ้นสำคัญใดบ้างอยู่ในมือ อย่างไรก็ตาม การจับกุมครั้งนี้ถือว่ามีความสำเร็จลุล่วงและเป็นการตอกย้ำความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดการกับปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนที่แฝงตัวมาในรูปแบบของการค้าที่ดินอย่างผิดกฎหมาย
กลวิธีการหลอกลวงและข่มขู่ผู้เสียหาย
จากการสืบสวนอย่างละเอียด พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณใกล้เคียงกับหาดฟรีดอม ในจังหวัดภูเก็ต ก่อนที่จะนำที่ดินในเขตป่าสงวนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไปหลอกลวงขายให้กับประชาชนและกลุ่มนักลงทุน โดยมีพฤติการณ์แอบอ้างว่าที่ดินดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทำให้มีผู้หลงเชื่อและโอนจ่ายเงินซื้อที่ดินไปเป็นมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท แต่เมื่อถึงเวลาครอบครองใช้ประโยชน์กลับไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการฉ้อโกง แต่ยังมีการแสดงอำนาจเหนือกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์และการข่มขู่ทางกายภาพ โดยกลุ่มดังกล่าวโพสต์รูปภาพอาวุธปืนลงบนโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความหวาดกลัว และเคยมีการยิงปืนข่มขู่ในช่วงเวลาค่ำคืน เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายกล้าเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีในระยะแรกของการเกิดเหตุ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันในการปิดบังความจริงและข่มขู่กระบวนการยุติธรรม
หลักฐานชี้ชัดและแผนการดำเนินการทางกฎหมาย
พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผู้บังคับการ ปทส. ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเด็ดขาดเพียงพอที่จะมัดตัวผู้ต้องหาได้ ไม่เว้นแม้แต่การอ้างสิทธิในเอกสารสิทธิ์ต่างๆ โดยพยานหลักฐานที่สำคัญประกอบด้วยแผนที่ตั้งของอาคารบริเวณหาดฟรีดอมที่จะต้องดำเนินการรื้อถอน ตลอดจนเอกสาร ส.ค. 1 ที่ผู้หาความแอบอ้างใช้ประกอบในการขายที่ดิน ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสถานที่จริงตั้งอยู่ ณ จุดอื่น ไม่ใช่บริเวณหาดฟรีดอมตามที่โอ้อวดแน่นอน
นอกจากนี้ยังมีพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าข้ออ้างของผู้ต้องหาหลายประเด็นเป็นการสร้างหลักฐานเท็จและให้คำให้การที่เป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างเด็ดขาด สำหรับประเด็นการข่มขู่และการยิงปืนขู่พยานนั้น เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ารวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และขอให้ผู้เสียหายคลายความกังวลใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยและความยุติธรรม
ผลกระทบต่อนักลงทุนและทิศทางในอนาคต
กรณีนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุนและประชาชนกว่า 20 ล้านบาทที่สูญเสียทรัพย์สินจากการถูกหลอกลวง โดยเจ้าหน้าที่จะติดตามตรวจสอบรายละเอียดรายบุคคลเพื่อนำไปสู่การเรียกคืนเงินและดำเนินคดีแพ่งร่วมไปด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบสวนและนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 รายขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ในวันนี้ เพื่อเตรียมดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมขั้นสูงต่อไป
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