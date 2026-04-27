ตำรวจภูเก็ตเตรียมแผนแก้ปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุ ช่วงเปิดเทอม พร้อมจับกุมผู้โหดร้ายยิงตัดขั้วหัวใจ

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเตรียมแผนแก้ปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุในช่วงเปิดเทอม โดยให้คำแนะนำกับพ่อแม่ผู้ปกครองและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน รวมถึงการวางแบริเออร์และเสาล้มลุกในถนนเจ้าฟ้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์เพื่อนบ้านโหดร้ายยิงตัดขั้วหัวใจและไล่ฟันเมียผู้ตายซ้ำ
ในช่วงปิดเทอมของปี 2569 การจราจรในจังหวัดภูเก็ตยังไม่หนาแน่น แต่เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปิดเทอมและมีฝนตก ระบบจราจรอาจประสบปัญหา โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยให้คำแนะนำกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน โดยเฉพาะพ่อแม่มือใหม่ ให้จอดรถในที่จัดไว้ให้ใช้เวลาระยะสั้นๆ และไม่ต้องร่ำลาอะไรกันนาน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่จอดฝ่าฝืนในถนนเส้นหลักต่างๆ ที่ทำให้การจราจรติดขัด ซึ่งตำรวจได้เตรียมแผนกำหนดดำเนินการแก้ไขไว้แล้ว สำหรับปัญหาการ ลดอุบัติเหตุ ในถนนเจ้าฟ้า ซึ่งมี 2 เส้นทางเป็นเส้นคู่ขนานคือเจ้าฟ้าตะวันออกและเจ้าฟ้าตะวันตก จากตัวเมืองไป 5 แยกฉลอง คนภูเก็ตเรียกว่าเจ้าฟ้าในกับเจ้าฟ้านอก ลักษณะทางกายภาพของถนนทั้ง 2 เส้น เป็น 4 เลนเทียม เพราะว่า ด้านซ้ายใช้จอดรถได้ ก็จะหายไป 1 เลน และที่สำคัญ มีจุดกลับเยอะ ซ้ายขวาซ้ายขวาเจอปัญหาจุดกลับรถมีมาก และผู้ใช้รถจักรยานยนต์ จะข้ามไปข้ามมา ซึ่งที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุชนเสียชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ซอยตาเอียด ที่เกิดบ่อยๆและบริเวณร้านพร้อมพันธ์ เป็นต้น ขณะนี้ได้แก้ไขปัญหา ในเส้นทางทั้ง 2 เส้นรวม 4 จุดโดยการวางแบริเออร์ แท่งสีส้มๆ และเสาล้มลุกเพื่อป้องกันไม่ให้กลับรถในที่เป็นอันตราย และบริเวณเส้นทางโค้ง บังคับให้ไปกลับรถในจุดที่ปลอดภัยเช่นในจุดที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ไม่ให้มีการย้อนศร เท่าที่ปฏิบัติมาได้รับรายงาน จาก สภ.
ฉลอง ปรากฎว่า สถิติอุบัติเหตุลดลง และ ไม่เกิดเหตุ เชื่อได้ว่า เป็นวิธีการที่จะนำมาปรับใช้ในที่ต่างๆที่มีปัญหา ลักษณะเช่นนี้ในวิสัยที่ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจะทำได้ โดยเบื้องต้นจะใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหา ป้องกันอุบัติเหตุจราจร นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจ เมื่อเพื่อนบ้านโหดร้ายยิงตัดขั้วหัวใจของผู้ตาย และยังไล่ฟันเมียผู้ตายซ้ำ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สังคมตกใจและเป็นห่วงต่อความปลอดภัยของประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้เร่งดำเนินการสอบสวนและจับกุมผู้กระทำผิดอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยในชุมช
