ตำรวจบางละมุงเตรียมออกหมายจับ 'ไฮโซอดีตนักเคลื่อนไหว' คดีทำร้ายคนขับรถ

ตำรวจ สภ.บางละมุง เตรียมขอศาลออกหมายจับไฮโซอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมือง หลังไม่มาตามนัดหมายเรียก 3 ครั้ง ในคดีทำร้ายร่างกายพนักงานขับรถของบริษัท U DRINK I DRIVE
สถานี ตำรวจ ภูธร บางละมุง เตรียมขอศาลออก หมายจับ ไฮโซ อดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมือง หลังจากไม่มาตามหมายเรียก 3 ครั้ง ในคดี ทำร้ายร่างกาย พนักงานขับรถได้รับบาดเจ็บ น.ส.อภินรา ศรีกาญจนา ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทให้บริการคนขับรถ U DRINK I DRIVE ได้เล่าผ่านคลิปวิดีโอความยาว 2 นาทีครึ่งถึงเหตุการณ์ที่พนักงานของบริษัทถูกลูกค้า ทำร้ายร่างกาย ระหว่างขับรถไปส่งที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งทาง ตำรวจ ยืนยันว่าลูกค้าคนดังกล่าวเป็น ไฮโซ อดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมือง น.ส.
อภินราเล่าว่าคนขับรถโทรศัพท์มาบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายหลังจากรับลูกค้าคนนี้จากคอนโดในกรุงเทพฯ เพื่อไปส่งที่สนามซ้อมยิงปืนที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยลูกค้าหลับตลอดทาง กระทั่งลูกค้าตื่นขึ้นมาแล้วถามว่า อยู่ไหนแล้ว? พนักงานขับรถตอบว่า กำลังจะถึงบางละมุงแล้ว กำลังจะเข้าสัตหีบ แต่จู่ๆ ก็ถูกลูกค้าชกเข้าที่ใบหน้า และเมื่อหันไปก็เห็นปืนจึงตัดสินใจจอดรถและลงจากรถ แล้ววิ่งลงจากทางด่วนมอเตอร์เวย์ ก่อนที่จะไปหลบในโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งระหว่างหลบกำลังจะโทรกลับมาที่ศูนย์เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ลูกค้าวิ่งตามมาและทำร้ายร่างกายซ้ำอีก 2 ครั้ง ทำให้จมูกร้าว ผู้ก่อตั้งบริษัท U DRINK I DRIVE บอกอีกว่า หลังจากตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ ลูกค้าคนนี้ได้ขโมยกระเป๋าเงินของคนขับรถและนำใบขับขี่ของคนขับรถไปด้วย โดยอ้างว่าจะได้ทราบที่อยู่ของครอบครัวพนักงานขับรถ\ผู้บริหารของพนักงานขับรถยืนยันว่าทนายความของผู้ก่อเหตุได้ติดต่อจ่ายเงินเยียวยาและค่าเสียหายให้พนักงานแล้วเป็นจำนวน 70,000 บาท แต่ในส่วนของคดีความยังคงเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่มีการยอมความใดๆ ทั้งสิ้น ในขณะเดียวกัน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงเปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 15:00 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาให้ปากคำถึง 3 ครั้ง แต่เจ้าตัวกลับไม่มาตามนัดหมายแต่อย่างใด ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับจากศาลต่อไป ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า คดีนี้จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการละเว้นใดๆ ทั้งสิ้น และจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน\สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้สร้างความกังวลให้กับสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล และความรับผิดชอบของผู้บริโภคในการใช้บริการต่างๆ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่มีสถานะทางสังคมสูง ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำความผิดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระทำความรุนแรงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น และการนำเอาอิทธิพลทางสังคมมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการรับโทษตามกฎหมาย คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและความโปร่งใสในการดำเนินคดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำรอยอีกในอนาคต นอกจากนี้ การที่ผู้บริหารของบริษัท U DRINK I DRIVE ได้ออกมาแสดงจุดยืนในการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ย่อมเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรทัดฐานที่ดีในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการขนส่งส่วนบุคคลอีกด้ว
ไฮโซ ทำร้ายร่างกาย หมายจับ ตำรวจ U DRINK I DRIVE บางละมุง คดีความ
