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Crime

ตำรวจปอท.บุกค้นมูลนิธิบุ๋ม-ปันนัดดา พบประตูล็อกค้าง 2026

INNNEWS#18 in ประเทศไทย
ตำรวจปอท.บุกค้นมูลนิธิบุ๋ม-ปันนัดดา พบประตูล็อกค้าง 2026
ปอท. · บุ๋ม-ปันนัดดา · มูลนิธิองค์กรทำดี
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ตำรวจปอท.บุกค้นมูลนิธิบุ๋ม-ปันนัดดา ที่ธัญบุรี ต้องตัดกุญแจเข้าตรวจสอบ พบประตูล็อกค้างตั้งแต่ปี 2026 หลังไม่เปิดใช้งานมานาน พร้อมยึดของกลางเป็นพยานหลักฐาน

เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและความมั่นคงแห่งรัฐ หรือ บก. ปอท. นำโดย พล.ต.อ.จำนงค์ จันทร์เทศ ผู้กำกับตำรวจกองกำกับการ 4 บก. ปอท. ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นและยึดสิ่งของผิดกฎหมาย เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ภายใน มูลนิธิองค์กรทำดี ที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 5219 หมู่ 4 ตำบลลำพุกกูด อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามหมายค้นศาลเลขที่ 6782569 ที่ออกให้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569

การปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปอย่างระมัดระวังและได้เตรียมการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่จะเดินรถไปยังสถานที่ตั้งของมูลนิธิฯ ร่วมกับปลัดอำเภอธัญบุรี เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอธัญบุรี และทีมทนายความของมูลนิธิฯ แต่เมื่อถึงจุดมุ่งหมายกลับพบอุปสรรคสำคัญในการเข้าตรวจค้น เนื่องจากประตูทางเข้าซึ่งมีขนาดใหญ่และระบบไฟฟ้าควบคุมระยะไกล หรือรีโมท ได้ถูกล็อกปิดสนิทไว้เรียบร้อยแล้ว

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นอกจากประตูขนาดใหญ่จะถูกล็อกแล้ว ประตูทางเข้าหลักก็ถูกล็อกด้วยแม่กุญแจเหล็กจากภายในอาคารด้วยเช่นกัน ทำให้ทีมทนายความซึ่งไม่มีกุญแจสำรองไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปได้ และพยายามติดต่อไปยังนายอธิป อนันทวรรณ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ก๊อต ผู้เป็นสามีของนางสาวบุ๋ม-ปันนัดดา วงศ์ผุยดิด นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง พร้อมทั้งเป็นประธานมูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อขอรับกุญแจแต่ไม่สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลานั้น

ประสานดาราดังขอเปิดประตูเข้าตรวจค้น

หลังไม่สามารถเปิดประตูทางเข้าได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานงานไปยังนางสาวบุ๋ม-ปันนัดดา วงศ์ผุยดิด โดยตรงเพื่อขอคำอนุญาตในการเข้าปฏิบัติภารกิจทางกฎหมาย ซึ่งดาราดังและประธานมูลนิธิฯ ได้ให้ความยินยอมและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดกุญแจเพื่อเปิดประตูเข้าตรวจสอบภายในทรัพย์สินของมูลนิธิฯ ได้ทันที โดยไม่มีการขัดขวางหรือแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรต่อเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างใด

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ใช้เวลา 10 นาทีตัดกุญแจสนิมเกาะ

ในเวลา 07.30 น. ของวันดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ประสานขอสนับสนุนอุปกรณ์ตัดกุญแจจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลธัญบุรี เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า 10 นาทีในการตัดและเปิดประตูเข้าไปได้ เนื่องจากแม่กุญแจเหล็กมีสนิมเกาะหนาแน่นมาก อันเป็นผลจากการที่ไม่ได้เปิดใช้งานมานานเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทำให้กลไกการขยับของกุญแจติดขัดและต้องการแรงงานมากขึ้นในการตัด

กระจายกำลังตรวจสอบอาคารภายในมูลนิธิ

หลังจากสามารถเปิดประตูทางเข้าหลักเข้าไปได้สำเร็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางและทีมที่เกี่ยวข้องได้กระจายกำลังเข้าสู่ภายในอาคารต่างๆ ของมูลนิธิองค์กรทำดี อย่างละเอียดรอบคอบ ตามขั้นตอนและมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อตรวจสอบสิ่งของ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีที่ทางเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสอบสวนอยู่ โดยไม่มีการหยุดชะงักหรือสะดุดจากอุปสรรคทางกายภาพที่พบในตอนแรกแต่อย่างใด

INNNEWS#18 in ประเทศไทย

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ปอท. บุ๋ม-ปันนัดดา มูลนิธิองค์กรทำดี ธัญบุรี พ.ต.อ.จำนงค์ จันทร์เทศ นายอธิป อนันทวรรณ

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