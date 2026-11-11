ตำรวจโตเกียวจับพลเมืองจีนตั้งเสาเถื่อนบนหลังคารถ กวนสัญญาณมือถือในกินซ่า
ตำรวจโตเกียวจับกุมชายชาวจีนวัย 31 ปี ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เสาเถื่อนกวนสัญญาณมือถือกว่า 10,000 เครื่องในย่านกินซ่า เพื่อส่ง SMS หลอกลวงขโมยข้อมูลบัตรเครดิต
ตำรวจโตเกียว แถลงการณ์จับกุมพลเมืองจีนในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน หลังถูกกล่าวหาว่าตั้งเสาส่งสัญญาณเถื่อนบนหลังคารถใน ย่านกินซ่า แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงโตเกียว เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน เพื่อรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ใกล้เคียง
หนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายนว่า ผู้ต้องสงสัยคือ หยู ไห่ (Yu Hai) อายุ 31 ปี ซึ่งระบุอาชีพว่างงาน และพักอาศัยอยู่ในเขตคิตะ ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว ชื่อดังกล่าวอ้างอิงจากเจแปนไทม์ส ตำรวจพบว่าผู้ต้องสงสัยติดตั้งเสาดังกล่าวเมื่อเวลาราว 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายนAlso readPanduit เปิดตัว 4 โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์และไฟเบอร์ VSSF
วิธีการกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือในย่านกินซ่า
ตำรวจระบุว่า หยู ไห่ ใช้เสาเถื่อนส่งคลื่นวิทยุออกจากหลังคารถ เพื่อรบกวนการเชื่อมต่อของโทรศัพท์มือถือภายในรัศมี 500 เมตร โดยโทรศัพท์ไม่ต่ำกว่า 10,000 เครื่องไม่สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการปกติ รวมถึง NTT Docomo ได้เป็นเวลาราวหนึ่งชั่วโมงเศษ
สื่อธุรกิจไต้หวัน BigGo Finance รายงานว่า ผู้ต้องสงสัยใช้อุปกรณ์แจมสัญญาณ และตั้งสถานีเครือข่ายโทรศัพท์ 2G เถื่อนบนรถเพื่อดักการเชื่อมต่อของโทรศัพท์ที่อยู่ในรัศมี หลังจากนั้นจึงส่งข้อความ SMS เป็นภาษาจีนไปยังเครื่องที่ถูกดักไว้ ซึ่งสื่อดังกล่าวระบุว่าพบโทรศัพท์ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 10,000 เครื่องภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง
ตำรวจสงสัยว่าเป้าหมายของการกระทำนี้คือการส่งข้อความหลอกลวงแบบฟิชชิง (phishing) ไปยังนักท่องเที่ยวชาวจีนที่อยู่ในย่านกินซ่า ข้อความระบุว่าบัตรเครดิตของผู้รับถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากมีความเสี่ยงจากการใช้จ่ายในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมชี้นำให้เข้าเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบมาเพื่อขอข้อมูลบัตรเครดิต
คำให้การของผู้ต้องสงสัยและเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายพบ
ผู้ต้องสงสัยหยู ไห่ ปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อตำรวจญี่ปุ่น โดยให้การในทำนองว่าตนไม่เคยใช้อุปกรณ์วิทยุมาก่อน และไม่ทราบเรื่องราวใดๆ ที่เกิดขึ้น ตามรายงานของ BigGo Finance
นิวส์ออนเจแปนรายงานว่า ตำรวจโตเกียวเปิดเผยว่า ผู้ต้องสงสัยขับรถตระเวนไปทั่วพื้นที่กินซ่า ชินจูกุ และชิบูย่า โดยสามารถรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 เครื่องภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง
ชายคนหนึ่งที่เดินอยู่บนถนนในย่านกินซ่ารายงานว่า โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเขาถูกเปลี่ยนไปใช้เครือข่าย 2G โดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ หลังจากนั้นเขาได้รับข้อความภาษาจีนแจ้งว่าบัญชีของเขามีความผิดปกติและถูกระงับชั่วคราว พร้อมส่งลิงก์เว็บไซต์น่าสงสัยมาให้ และสั่งให้ล็อกอินทันทีเพื่อยืนยันตัวตนก่อนกู้คืนบัญชี
ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและขั้นตอนดำเนินคดี
ผลกระทบสำคัญคือนักท่องเที่ยวและประชาชนในย่านกินซ่าอาจสูญเสียข้อมูลทางการเงินหากหลงเชื่อข้อความหลอกลวง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายปกติได้ในช่วงที่มีการรบกวนสัญญาณ
ขณะนี้ตำรวจโตเกียวยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีต่อหยู ไห่ ผู้ต้องสงสัยยังถือเป็นผู้ต้องสงสัยตามกระบวนการยุติธรรม และข้อกล่าวหาทั้งหมดยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในชั้นศาล
ผู้อ่านที่ได้รับ SMS หรือลิงก์ที่อ้างถึงบัตรเครดิตหรือบัญชีที่ถูกระงับ ควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการโดยตรงผ่านช่องทางทางการ และไม่ควรกรอกข้อมูลบัตรเครดิตในเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก
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