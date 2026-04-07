ตำรวจทางหลวงอุบลฯ จับกุมแก๊งลักรถกระบะข้ามจังหวัด พร้อมเตรียมจัดงานมวยไทยนานาชาติเสริมสร้างสันติภาพชายแดน

ตำรวจทางหลวงอุบลราชธานีจับกุมผู้ต้องหาลักรถกระบะข้ามจังหวัดได้สำเร็จ ขณะเดียวกันเตรียมจัดงานมวยไทยนานาชาติเพื่อเสริมสร้างสันติภาพบริเวณชายแดน พร้อมทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจในพื้นที่
7 เมษายน 2569 - ร.ต.อ.กีรติ ใจแก้ว รอง สว.ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. พร้อมเจ้าหน้าที่ ตำรวจทางหลวง ได้ร่วมกันจับกุม นายสุวรรณ อายุ 17 ปี และ ท้าวชัยกร อายุ 18 ปี สัญชาติลาว พร้อมของกลางรถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo สีเทา หมายเลขทะเบียน 3ฒห-xx73 กทม. โดยถูกกล่าวหาว่าร่วมกัน ลักทรัพย์ ในเวลากลางคืนหรือรับของโจร การจับกุมเกิดขึ้นที่บริเวณ ทล.24 กม.384 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี\เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ในช่วงเย็น ผู้เสียหายได้ขับรถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo สีเทา หมายเลขทะเบียน 3ฒห-xx73 กทม. ไปจอดไว้บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยพัทยากลาง 8 จ.ชลบุรี และได้แขวนกุญแจรถสำรองไว้ที่ก้านไฟเลี้ยวบริเวณคอนโซลฝั่งคนขับ ก่อนจะเข้าไปพักผ่อนในโรงแรมตามปกติ ต่อมาในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 19.40 น. ทางโรงแรมได้แจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่ามีชายแปลกหน้า 2 คน เข้ามาเปิดประตูและขับรถยนต์ของผู้เสียหายออกไปอย่างรวดเร็ว ผู้เสียหายจึงรีบแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา และในเช้าวันที่ 6 เมษายน เพื่อนของผู้เสียหายได้แนะนำให้โทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน “สายด่วนตำรวจทางหลวง 1193” เพื่อให้ช่วยสกัดจับอีกทางหนึ่ง ศูนย์วิทยุ 1193 ได้กระจายข่าวให้ตำรวจทางหลวงช่วยสกัดจับคนร้ายที่ก่อเหตุลักรถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo สีเทา จากพื้นที่ จ.ชลบุรี\ตำรวจทางหลวงอุบลราชธานีได้ตรวจสอบเส้นทางหลบหนีจากกล้องวงจรปิด พบว่าคนร้ายได้ขับรถกระบะคันดังกล่าวหลบหนีข้ามหลายจังหวัดจากภาคตะวันออก มุ่งหน้าสู่พื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 24 เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอุบลราชธานีได้วางกำลังสกัดจับตามเส้นทาง จนกระทั่งเวลา 10.20 น. พบรถกระบะเป้าหมายขับขี่มาด้วยความเร็ว มุ่งหน้าไปทาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถทะลุออกสู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงเปิดสัญญาณไซเรนและประกาศให้หยุด แต่คนร้ายพยายามเร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงไล่ล่าติดตามตามหลักยุทธวิธีเพื่อหยุดยั้งรถคนร้าย ทันใดนั้นรถกระบะคันดังกล่าวได้หักเลี้ยวและเสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทาง บริเวณ ทล.24 กม.384 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ จากการตรวจค้นภายในรถไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ และนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป\นอกจากนี้ ข่าวยังมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ มหกรรมมวยไทยนานาชาติ 'น้ำยืนไฟต์' ที่จะมีขึ้นหน้าเทศบาล อ.น้ำยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส. และบุคคลสำคัญหลายท่าน งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความตึงเครียดบริเวณชายแดน และยังมีการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สืบสานวัฒนธรรม 4 ชนเผ่าชาวอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2569 พร้อมทั้งมีการเยียวยาชายแดน 7 จังหวัด เป็นเงิน 3.3 พันล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ 6.9 แสนครัวเรือน ในขณะเดียวกัน ทางหลวงกำลังเร่งปรับแบบการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 ‘อุบลราชธานี-สาละวัน‘ มูลค่า 5.2 พันล้านบาท คาดว่าจะเริ่มตอกเสาเข็มในปี 2572 และเปิดใช้งานในปี 2574 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเดินทางและโลจิสติกส์ รวมถึงการค้าไทย–ลาว–เวียดนาม–จีน และในส่วนของการเมือง มีข่าวการปราศรัยของบุคคลที่ชื่อ 'บักเต้น' ที่เรียกร้องให้มีการทวงคืนพื้นที่เขต 7 ของ จ.อุบลราชธาน
