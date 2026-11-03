ตำรวจนางเลิ้งจับกุมกลุ่มทำร้ายแรงงานเมียนมาหน้า UNESCAP เตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องหา
พ.ต.อ. กิจฐิพงศ์ ชูเมือง ผกก.สน.นางเลิ้ง ยืนยันทราบตัวผู้ก่อเหตุทำร้ายแรงงานเมียนมาหน้าองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน และเตรียมออกหมายเรียกตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลนางเลิ้งนำโดย พ.ต.อ. กิจฐิพงศ์ ชูเมือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง เปิดเผยความคืบหน้ากรณีกลุ่มบุคคลเข้าทำร้ายร่างกายกลุ่ม แรงงานเมียนมา ชื่อ Bright Future ขณะกำลังจัดกิจกรรมอ่านแถลงการณ์คัดค้านการใช้เอกสาร CI ของรัฐบาลทหารเมียนมา ณ หน้าองค์การสหประชาชาติ (UNESCAR) บน ถนนราชดำเนิน เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
รายละเอียดเหตุการณ์และการดำเนินการทางกฎหมาย
ภายหลังผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกายเพื่อนำหลักฐานทางการแพทย์มาประกอบสำนวนคดีอย่างครบถ้วน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วและได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งรัดออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาทันทีAlso read'ปภัสสร ฮัน' เตรียมโชว์สุดพิเศษ ในงานประชุมเยาวชนนานาชาติ
หากผู้ก่อเหตุขัดขืนหรือไม่มาตามหมายเรียก ตำรวจจะดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายและป้องปรามพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในสังคม
สิทธิเสรีภาพและการอนุญาตชุมนุมสาธารณะ
สำหรับข้อห่วงใยด้านการชุมนุมสาธารณะ ผกก.สน.นางเลิ้ง เน้นย้ำว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่ผู้จัดจะต้องดำเนินการขออนุญาตและแจ้งการชุมนุมให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถประเมินสถานการณ์และจัดเตรียมกำลังพลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
นอกจากนี้ยังเป็นการดูแลความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปรวมถึงป้องกันมือที่สามหรือกลุ่มผู้เห็นต่างที่อาจเข้ามาสร้างความวุ่นวายซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ติดตามกระแสข่าวม็อบกำนันมะโนและสภาพการจราจร
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียว่า กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตนเองว่า ม็อบกำนันมะโน เตรียมระดมรถยนต์นับพันคันเดินทางจากภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานครนั้น พ.ต.อ. กิจฐิพงศ์ ระบุว่า ฝ่ายสืบสวนได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งขออนุญาตชุมนุมมายัง สน.นางเลิ้ง หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถานีตำรวจแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม หากได้รับการประสานอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังพลเข้าดูแลความเรียบร้อยทันทีเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประเมินสถานการณ์จราจรช่วงเปิดภาคเรียนใหม่
นอกเหนือจากประเด็นความมั่นคง พ.ต.อ. กิจฐิพงศ์ ยังได้ประเมินสภาพการจราจรในพื้นที่ช่วงเปิดภาคเรียนโดยระบุว่าในช่วงเช้าจะมีปริมาณรถหนาแน่นในเส้นทางขาเข้าโดยเฉพาะถนนพิษณุโลกมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้า ถนนนครสวรรค์ ถนนหลานหลวง และถนนราชดำเนินนอก
รวมถึงรถที่ลงจากสะพานพระราม 8 เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองซึ่งอาจเกิดปัญหาการจราจรสะสมได้ดังนั้นประชาชนควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
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