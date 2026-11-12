ตำรวจนครพนมตรวจกุฏิพระบ้านเชียงเซาพบยาบ้าวางกอง ยอมรับเสพก่อน 4 วัน
ตำรวจสภ.ศรีสงครามบุกตรวจกุฏิพระบ้านเชียงเซา จ.นครพนม พบสารเสพติดวางเกลื่อนพื้น พระรูปนี้ยอมรับผิดว่าเสพยาบ้าเมื่อ 4 วันที่แล้ว ผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก
พนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดนครพนม ดำเนินการจับกุมพระภิกษุรูปหนึ่งหลังได้รับเบาะแสจากประชาชนว่ามีพฤติการณ์ผิดศีลธรรมและใช้ สารเสพติด ภายในวัด วัดบ้านเชียงเซา ตำบลบ้านเอื้ออ้อม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสืบสวนสอบสวนอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่ที่ระบุว่ามีการเสพ ยาบ้า ภายในกุฏิสงฆ์
การเข้าตรวจสอบและหลักฐานพยานในกุฏิ
พลตำรวจตรีอารักข มะสาธารัง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เป็นผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสั่งการให้ พลตำรวจตรีสมชาย นิลเพชร และ พลตำรวจตรีสำเนาว์ กรุยกระโทก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม นำกำลังตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยด่วน พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม นำโดยพันตำรวจเอกถวิล คำเกษ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม และพันตำรวจตรีสมพงษ์ หรเพลิน สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม เข้าร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีสงครามAlso readนิโคลัส มิคเกลสัน สมทบทีมชาติไทยเตรียมชงเพลงหน้าปืนสู้บรูไนในคิงส์คัพ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางถึงบริเวณวัดบ้านเชียงเซา พบว่าพระชานนท์ อายุ 29 ปี อยู่ในบริเวณกุฏิจึงแสดงตนและขอเข้าตรวจค้นเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบสิ่งของต้องห้าม แต่ในช่วงแรกของการตรวจค้นภายนอกกุฏิยังไม่พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดกฎหมายติดตัวผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด จึงขอให้พระชานนท์พาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในกุฏิเพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ทันทีที่เปิดประตูกุฏิเข้าไปถึงข้างใน เจ้าหน้าที่ตำรวจพบอุปกรณ์สำหรับเสพยาบ้าจำนวนมากวางกระจายเกลื่อนอยู่บนพื้นดินภายในกุฏิดังกล่าว การค้นพบหลักฐานชิ้นนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยอย่างแรงกล้าว่ามีการใช้สารเสพติดในบริเวณนี้จริง จึงทำการสอบสวนเร่งด่วนต่อพระชานนท์ทันทีที่เกิดเหตุ
การยอมรับสารภาพและผลตรวจปัสสาวะ
ระหว่างการสอบสวน พระชานนท์ ยอมรับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ว่า ได้ผ่านกระบวนการเสพยาบ้ามาแล้วเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา การรับสารภาพนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเพิ่มเติม
หลังจากได้รับการยืนยันจากคำบอกเล่าแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นของพระชานนท์ เพื่อหาสารเสพติดตกค้างในร่างกาย ผลการตรวจปรากฏออกมาว่าผลการตรวจเป็นบวก ซึ่งยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยมีสารเสพติดประเภท 1 หรือยาบ้าอยู่ในร่างกายจริงตามข้อกล่าวหา
การตรวจพบสารเสพติดในร่างการถือเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นสำหรับการดำเนินคดีต่อไป โดยผลบวกนี้แสดงให้เห็นว่าการยอมรับสารภาพของผู้ต้องหาสอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางวัตถุพยานที่มีอยู่ ทำให้ฐานความผิดชัดเจนและสามารถนำตัวไปดำเนินการทางกฎหมายต่อไปได้ทันที
การลงโทษทางพระวินัยและการแจ้งข้อหา
หลังจากทราบผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการนิมนต์พระชานนท์ไปยังวัดบ้านก่อ เพื่อทำการลาสิกขาหรือให้สละเพศบรรพชิตเป็นการถาวร ตามกระบวนการทางพระวินัยและระเบียบของคณะสงฆ์ก่อนจะนำตัวไปดำเนินคดีทางอาญา ซึ่งเป็นการตัดความสัมพันธ์ทางศาสนาและศีลธรรมออกจากตัวผู้กระทำผิด
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการลาสิกขาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาลงบันทึกประจำวันต่อพระชานนท์ ซึ่งภายหลังใช้ชื่อจริงว่า นายชานนท์ โกษาแสง อายุ 29 ปี ชาวตำบลบ้านเอื้ออ้อม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมที่ร่วมมือกับฝ่ายปกครองและชุมชนในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวัดและสังคมไทย โดยเน้นการสืบสวนหาข่าวจากประชาชนเป็นหลัก และสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ทันเวลาเพื่อป้องกันมิให้ปัญหายาเสพติดแพร่กระจายในชุมชนต่อไป
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