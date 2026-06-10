ตำรวจบุกทลายฮาเร็มในรีสอร์ท ห้องพักยาวเป็นเดือน

ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.หาดใหญ่ บุกทลายฮาเร็มในรีสอร์ท เปิดห้องพักยาวเป็นเดือน ไว้ขายยาและเล่นยา รวมได้9คนทั้งหญิง ทั้งชาย
ตำรวจ ชุดปราบปราม ยาเสพติด สภ. หาดใหญ่ บุกทลาย ฮาเร็ม ใน รีสอร์ท เปิดห้องพักยาวเป็นเดือน ไว้ขายยาและเล่นยา รวมได้9คนทั้งหญิง ทั้งชาย พบผู้หญิงวัยรุ่นมั่วสุมกลุ่มผู้ชายรุ่นพ่อที่อ.
หาดใหญ่ จ. สงขลา ชุดปราบปรามยาเสพติด สภ. หาดใหญ่หรือ ชุดตะวัน ภายใต้การควบคุมสั่งการของ พ. ต.
อ. มาชา แก้วทอง ผกก. สภ. หาดใหญ่วางแผนเข้าตรวจค้นภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง แถวถนนจันประทีป เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.
สงขลา หลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีการเปิดห้องพักในรีสอร์ทแห่งนี้ยาวเป็นเดือนเอาไว้เป็นฮาเร็มทั้งขายยาและมั่วสุมเสพยามีคนเข้าออกหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปทั้งวันทั้งคืนโดยชุดจับกุมได้ซุ่มรออยู่หน้ารีสอร์เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมจนชัดเจนว่าภายในห้องพักหลังหนึ่งมีการมั่วสุมและมีคนเวียนเข้าเวียนออกตลอด จึงจู่โจมเข้าตรวจค้นและจับกุมพร้อมกับปิดทางหนีทุกทาง และไม่รอดไม่มีใครสามารถหนีออกมาจากห้องพักได้ทันทุกคนติดอยู่ในห้องจับได้ทั้งหมด 9 คน เป็นชาย7 คนและหญิง3คน โดยผู้ชายล้วนเป็นรุ่นใหญ่มีอายุหนึ่งในนั้นคือ นายบอย ซึ่งเป็นเจ้าของยาถูกจับขณะกำลังนั่งแบ่งยาไอซ์อยู่ที่โต๊ะ พบยาไอซ์ 5 กรัม เครื่องชั่งดิจิตอล ถุงแบ่งบรรจุและอุปกรณ์เสพ 2 ชุดวางอยู่บนโต๊ะนอกจากนี้จากการตรวจค้นกระเป๋าของนางสาวริน พบไอซ์ 1 ถุง และค้นเป๋าของ น.
ส. วาสนา พบยาบ้า 2 เม็ดซึ่งพยายามทิ้งยาบ้าไว้หน้ารีสอร์ทให้พ้นผิดแต่ก็ไม่รอด ทุกคนถูกจับได้คาหนังคาเขา และถูกจับแยกไปดำเนินคดี ตามความผิดและของกลางที่พบในที่เกิดเหตุ โดยสามคนที่มียาเสพติดในตัวก็ถูกดำเนินคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ส่วนคนอื่นๆ ถูกดำเนินคดีในข้อหาเส
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