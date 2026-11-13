ตำรวจอู่ทองชนคนแก่ขาขาดหนีเหตุ สั่งสอบวินัยด่วน ไม่คุ้มครองคนผิด
จ่าสิบตำรวจ อุดรธานีขับรถชนรถสามล้อคนแก่ขาขาด หนีเหตุ แจ้งเตือนตำรวจภูธร จ.อุดรธานี สั่งสอบวินัยด่วน ไม่มีการคุ้มครองผู้กระทำผิด พร้อมดูแลผู้บาดเจ็บ
เหตุการณ์ความรุนแรงบนท้องถนนที่สร้างกระแสความ indignation ไปทั่วประเทศอีกครั้ง เกิดขึ้นเมื่อ จ่าสิบตำรวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้ ขับรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนกับรถสามล้อซาเล้งบนถนนสายอุดรธานี-หนองบัวลำภู ในช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา การชนดังกล่าวส่งผลให้ผู้สูงวัยอายุ 79 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องสูญเสียขาข้างขวา ขณะที่สามีผู้ร่วมเดินทางอายุ 59 ปี ก็ได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครงและข้อเท้าหัก ก่อนจะที่ผู้ขับรถเก๋งจะหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไป
คำสั่งเร่งด่วนตรวจสอบวินัยและการเยียวยา
พล.ต.ต.ปราโมทย์ สิมหลวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งการด่วนให้ดำเนินมาตรการสำคัญสามประการทันทีเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประการแรกคือเน้นหนักไปที่การดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บ โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเข้าไปเยี่ยมเยียน ติดตามอาการ และประสานการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งเร่งรัดกระบวนการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้เคราะห์ร้ายAlso read'เจนเซน หวง' สละเก้าอี้CEO Nvidia เซ่นปมฉาวชู้รักสายลับ ฉุดหุ้นดิ่งหนัก
ประการที่สอง คือการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใส โดยกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับรถอย่างเคร่งครัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือปัดเป่าความผิดให้แก่ผู้กระทำผิดแต่อย่างใด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม
ประการที่สามคือการเปิดการสอบสวนทางวินัยอย่างเข้มข้นควบคู่กันไปด้วย โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นทันที หากพบว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมีความผิดวินัย ก็จะดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดตามระเบียบของทางราชการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรตำรวจไม่มีการก๊กกีด หรือคุ้มครองคนผิดแต่อย่างใด
ครอบครัวผู้บาดเจ็บนัดเจรจาความรับผิดชอบ
ด้านนายเอ ลูกชายของผู้บาดเจ็บซึ่งใช้ชื่อเล่นเพื่อปกปิดตัวตน ได้เปิดเผยผ่านสื่อว่า หลังจากก่อนหน้านี้มีการเรียกร้องให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบ ตอนนี้ทางตำรวจผู้ก่อเหตุได้ติดต่อกลับมาเพื่อให้นัดหมายเจรจาไกล่เกลี่ยกับครอบครัวแล้ว โดยมีการขอพูดคุยเป็นการส่วนตัว
ทั้งนี้ ทางครอบครัวของผู้บาดเจ็บยังคงไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในขณะนี้ เนื่องจากกำลังให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและกระบวนการทางกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การมีข้อตกลงในการเจรจากล่าวถือเป็นการเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์และกระบวนการชดเชยความเสียหายเบื้องต้น
ทิศทางกระบวนการยุติธรรมและความโปร่งใส
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางบังอร และครอบครัว พร้อมทั้งยืนยันจะดำเนินทุกขั้นตอนด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส และตรวจสอบได้ การจัดการในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ภาพลักษณ์และความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีที่เกิดเหตุรุนแรงจากบุคลากรในสังกัด
ผู้เขียนขอเน้นย้ำว่า ในกรณีอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างทัดเทียม ไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยุติธรรมสำหรับทุกคน ทุกกลุ่มชั้นทางสังคม
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