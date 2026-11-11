ตำรวจสุรินทร์เตือนภัย LINE OpenChat แฉข้อมูลส่วนตัวผิดกฎหมาย
สภ.ปราสาท สุรินทร์ เตือนผู้ปกครองและนักเรียนหยุดแชร์รูปประจานใน LINE OpenChat เพราะมีความผิดฐานหมิ่นประมาท โทษจำคุกสูงสุด 2 ปี ปรับ 200,000 บาท
สถานการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตัวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยปรากฏการณ์นี้เริ่มต้นจากการก่อตัวของกลุ่มสนทนา LINE OpenChat ที่ใช้ชื่อเรียกอย่าง 'แฉ สุรินทร์' รวมถึงกลุ่มลักษณะเดียวกันที่กระจายอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ และบางแห่งภายในสถานศึกษา ซึ่งมีจำนวนสมาชิกสูงตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันคน
พฤติกรรมการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นคือ สมาชิกในกลุ่มบางส่วนได้นำรูปภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ไม่ชอบมาเผยแพร่พร้อมข้อความด่าทอ ดูหมิ่น ใส่ร้าย หรือวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนุกสนาน จนทำให้ผู้ที่ถูกนำรูปมาโพสต์กลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากผู้คนจำนวนมาก ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการทะเลาะวิวาทหรือการนินทาของเด็ก ๆ อีกต่อไปAlso read– ส้ม” แจ้งข่าวลูกในครรภ์ เตรียมพร้อมดูแลและรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์
ผลกระทบทางจิตใจและคำเตือนจากตำรวจสุรินทร์
เมื่อมีผู้เข้ามารุมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ถูกพาดพิงอาจต้องเผชิญกับความอับอาย ความเครียด และผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนัก ซึ่งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สภ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ออกมาเตือนประชาชนและผู้ปกครองอย่างเป็นทางการ หลังได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรูปภาพและข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นมาเผยแพร่เพื่อประจานจนส่งผลต่อเด็กและเยาวชน
ตำรวจจึงขอความร่วมมือให้หยุดเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มลักษณะนี้โดยทันที ใครที่เป็นสมาชิกอยู่ขอให้พิจารณาออกจากกลุ่ม และห้ามบันทึกภาพ แชร์ หรือส่งต่อข้อมูลที่ทำให้คนอื่นเสียหาย เพราะแม้ไม่ได้เป็นผู้โพสต์เอง แต่การสนับสนุนหรือส่งต่อก็อาจทำให้ความเสียหายลุกลามและขยายวงกว้างออกไปได้
การแพร่ระบาดสู่โคราชและมาตรการป้องกันของโรงเรียน
ล่าสุด กระแสนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสุรินทร์เท่านั้น แต่ยังมีการรายงานพบกลุ่มลักษณะเดียวกันในจังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช ด้วย ซึ่งผู้ปกครองรายหนึ่งได้แสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งว่า การนำภาพเด็กมาโพสต์ประจานพร้อมคำด่าทอ อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจรุนแรงกว่าที่หลายคนคาดคิด บางคนอาจเกิดความเครียดและความท้อแท้จนถึงขั้นทำร้ายตัวเองได้
ด้านโรงเรียนบ้านจอหอ ได้เปิดเผยว่าหลังทราบว่ามีนักเรียนถูกชักชวนเข้าไปอยู่ในกลุ่มลักษณะนี้ ทางโรงเรียนได้เรียกนักเรียนมาพูดคุย ทำความเข้าใจ และเตือนถึงผลกระทบจากการนำรูปหรือข้อมูลของคนอื่นไปเผยแพร่จนเกิดความเสียหาย พร้อมทั้งขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลการใช้โทรศัพท์ของลูกหลานอย่างใกล้ชิด
บทลงโทษทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ส่วนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้เพิ่มมาตรการให้ความรู้ตามสถานศึกษา และสอดส่องกลุ่ม LINE OpenChat อย่างเข้มงวด หากพบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายความผิดสำหรับเรื่องกฎหมาย สภ.ปราสาทเตือนว่าการนำข้อมูลไปเผยแพร่จนทำให้ผู้อื่นเสียหาย อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
นอกจากนี้ยังอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของแต่ละกรณี สรุปคือ ปัญหานี้ไม่ได้อยู่แค่กลุ่มแชทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่กำลังเกิดขึ้นหลายพื้นที่ จึงต้องช่วยกันหยุดตั้งแต่ต้นทาง ทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสังคมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต
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