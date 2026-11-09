ตำรวจ ปอศ. ยืนยันกระเป๋าแบรนด์เนม 32 ใบของ บุ๋ม ปนัดดา เป็นของปลอมทั้งหมด
พล.ต.ต. ทัศนภุมิ จารุปรกษ์ ผบก. ปอศ. ยืนยันกระเป๋าระบุว่าของปลอมทั้งหมด พร้อมเร่งสืบหาของจริงและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกรณีมูลนิธิการกุศล
พล.ต.ต. ทัศนภุมิ จารุปรกษ์ ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอศ.) แถลงยืนยันอย่างเป็นทางการว่า กระเป๋าแบรนด์เนมจำนวน 32 ใบ ที่ถูกยึดจากบ้านพักย่านนวมนทรของ น.ส. ปนัดดา วงศผูดี หรือ บุ๋ม ปนัดดา นั้น เป็นของปลอมทั้งชุด ไม่มีชิ้นใดเป็นของแท้เลย การยืนยันนี้เกิดขึ้นหลังทีมเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบสถานที่พักและยึดของกลางไปเพื่อพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงกระเป๋า 32 ใบ ปลอมทุกใบ
ในขั้นตอนการสอบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอศ. ได้ประสานงานกับผู้แทนสิทธิในทรัพย์สินหรือแบรนด์เนมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาร่วมตรวจสอบและยืนยันสถานะของกระเป๋าดังกล่าว ผลการตรวจสอบชี้ชัดว่า กระเป๋าทุกใบที่นำออกมาแสดงเป็นสินค้าเลียนแบบ ไม่ใช่สินค้าแท้จากโรงงานผู้ผลิต ดังนั้น เบื้องต้นจึงไม่สามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้และต้องเก็บรักษาเป็นพยานหลักฐานในคดีAlso readBenQ เปิดตัว ScreenBar Max และ iScreenBar ระบบไฟอัจฉริยะใหม่
ขณะเดียวกัน ทีมสืบสวนกำลังเร่งหาเบาะแสว่า กระเป๋าแบรนด์เนมของจริงที่ถูกกล่าวหาว่าถูกนำไปซุกซ่อนไว้ที่ไหน โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามทรัพย์สินที่ถูกโยกย้ายหรือซ่อนเร้นให้พบและนำกลับมาเป็นพยานหลักฐานให้ได้เต็มจำนวน ซึ่งกระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้ความละเอียดสูงในการตรวจสอบร่องรอยทางการเงินและการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สืบสายทางการเงิน อภิวุฒิ เหริงญิกมูนล
ความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับ นายอภิวุฒิ (อุน) เหริงญิกมูนล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารมูลนิธิองค์กรทำดี พบว่ามีเส้นทางการเงินที่ผิดปกติ โดยมีรายงานการรับโอนเงินค่าตอบแทนสูงผิดปกติถึง 36 ล้านบาท กรณีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน หากผู้ต้องหาไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินจำนวนดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และเตรียมสรุปประเด็นที่อาจมีทหารเรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
นอกจากเรื่องกระเป๋าและเงินบริจาคแล้ว ยังมีการตรวจสอบการกว้านซื้อที่ดินใน สปป.ลาว ของนายธิป ซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว โดยทีมสอบสวนกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินข้ามประเทศและการซื้อที่ดินในมูลค่าสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินถูกย้ายออกนอกระบบกฎหมายไทย
กระบวนการทางกฎหมายกับนายอภิชิต ช่างเอ๋
สำหรับการสอบปากคำ นายอภิชิต (ช่างเอ๋) นั้น สิ้นสุดลงแล้วและอยู่ระหว่างฝ่ายสืบสวนตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม หากพบว่ามีการยักยอยหรือถ่ายเททรัพย์สินจริง จะเรียกมาแจ้งข้อหาทันที โดยพนักงานสอบสวนคาดว่าจะสรุปสำนวนคดีเบื้องต้นแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และเร่งทำสำนวนส่งอัยการให้ทันภายในพัดฝากขังที่ 5 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 60 วัน เพื่อให้อัยการมีเวลาพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน
ขั้นตอนถัดไปและระยะเวลาในการดำเนินคดี
เป้าหมายหลักของทีมสอบสวนคือการจัดทำสำนวนให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งให้พนักงานอัยการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตีความหรือข้อโต้แย้งทางกฎหมายในภายหลัง ระยะเวลาดำเนินคดีจึงถูกกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาพัดฝากขังที่ 5 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานในการป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาลี้ภัยหรือทำลายพยานหลักฐานเพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการยุติธรรม
สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของมูลนิธิการกุศลหรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ ควรตรวจสอบประวัติและงบการเงินอย่างละเอียด เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงโดยใช้นามธรรมของการทำดี ซึ่งทางตำรวจ ปอศ. จะติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดและเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการจับกุมหรือแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรายใดรายหนึ่งเพิ่มเติม
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime