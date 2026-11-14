ตำรวจสุพรรณบุรีเสียชีวิต รถชนขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนร่วมสายตรวจเศร้าสลด
ตำรวจจราจรสุพรรณบุรีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนขณะปฏิบัติหน้าที่ ร.ต.อ.ธงชัย อยู่สุข หรือจ่าเบิร์ด เสียชีวิตสลด เพื่อนตำรวจและพล.ต.ต.อภิชิต สรพินิจ ร่วมแสดงความเสียใจ
เกิดเหตุเศร้าสลดเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เมื่อตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ต้องเสียชีวิตลงหลังจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกรถยนต์เฉี่ยวชนอย่างรุนแรงขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรในพื้นที่
ผู้เสียชีวิตคือ ร.ต.อ.ธงชัย อยู่สุข รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งในวงการตำรวจและประชาชนมักเรียกขานว่า จ่าเบิร์ด โดยเขาเสียชีวิตหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและหมดสติไปในเวลาต่อมาAlso readรำลึก 14 ตุลา วุ่น! ผู้จัดโวยป้าย 'ทะลุฟ้า' ไม่เหมาะ ขอปลดด่วน ญาติวีรชนสวน ผู้จัดไม่เหลียวแล (มีคลิป)
เหตุการณ์รถชนขณะปฏิบัติหน้าที่
สืบเนื่องจากการตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้นพบว่า ก่อนเกิดเหตุ ร.ต.อ.ธงชัย อยู่สุข ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจจราจรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในพื้นที่ถนนเณรแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ขณะนั้นจู่ๆ รถยนต์คันหนึ่งได้พุ่งออกมาเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของ ร.ต.อ.ธงชัย อยู่สุข อย่างแรง จนทำให้รถจักรยานยนต์พลิกคว่ำลงกับพื้นถนน และในเหตุการณ์เดียวกันนี้ ยังมีการถูกรถยนต์อีกคันที่ขับตามมาชนซ้ำเข้าไปอีก ทำให้เกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรง
จากแรงปะทะดังกล่าวทำให้ ร.ต.อ.ธงชัย อยู่สุข ได้รับบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชในทันที ทว่าแพทย์ได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ แต่สุดท้ายต้องเสียชีวิตลงจากอาการบาดเจ็บที่รุนแรง
เพื่อนตำรวจอาลัยและประวัติการทำงาน
เมื่อข่าวการเสียชีวิตของ ร.ต.อ.ธงชัย อยู่สุข เผยแพร่ไปทั่วสังคมออนไลน์ เพื่อนตำรวจและบุคคลากรในสังกัดต่างพากันโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตร่วมกันเป็นจำนวนมาก
ร.ต.อ.ธงชัย อยู่สุข หรือ จ่าเบิร์ด เป็นตำรวจน้ำดีของ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ที่มีผลงานทางการจราจรโดดเด่นและเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร ท่านตั้งใจทำงานอย่างหนักและมีความซื่อสัตย์สุจริต
นอกจากผลงานแล้ว ร.ต.อ.ธงชัย อยู่สุข ยังเป็นคนมีน้ำใจงาม ชอบปลูกผักสวนครัวบริเวณป้อมสายตรวจและดูแลภูมิทัศน์ให้สวยงาม เมื่อได้ผลผลิตผักสวนครัวท่านก็นำไปแจกจ่ายให้เพื่อนตำรวจและประชาชนที่มาติดต่อราชการ จนเป็นที่ยกย่องในคุณงามความดี
การตรวจสอบและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต
ต่อมาในเวลา 20.30 น. ของวันเดียวกัน พล.ต.ต.อภิชิต สรพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางมาถึง สภ.เมืองสุพรรณบุรี เพื่อเร่งรัดดำเนินการสอบสวนคดีอุบัติเหตุ致死ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
พร้อมกันนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำทีมเดินทางไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เพื่อไปให้กำลังใจแก่ญาติพี่น้องและครอบครัวของ ร.ต.อ.ธงชัย อยู่สุข ที่จากไปอย่างกะทันหัน
สำหรับขั้นตอนต่อไป ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้ครอบครัวสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
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