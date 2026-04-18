ตำรวจแจงคลิปเสียงปริศนา ยันดำเนินการตามกฎหมาย ไม่หวั่นฟ้องร้อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิปเสียงที่ปรากฏ พร้อมยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด แม้จะเผชิญกับการฟ้องร้องและกระแสสังคม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเสนอ คลิปเสียง ที่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ เผยแพร่ คลิปเสียง ที่มีความยาวกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งมีการไล่เรียงพฤติการณ์ของคู่สนทนา 3 ตัวละคร ได้แก่ นายสามารถ หรือ เอ็ดเวิร์ด หนึ่งในผู้ต้องหาที่ไม่ใช่กลุ่มข้าราชการ, บิ๊กโจ๊ก และทนายอู๊ด เนื้อหาใน คลิปเสียง ครอบคลุมถึงพฤติการณ์ต่างๆ เช่น การใช้ช่องว่างทางกฎหมาย, การข่มขู่, การอ้างว่าเป็นผู้มีอิทธิพล, การบิดเบือนความจริงเพื่อสร้างเรื่องเท็จใช้ต่อสู้คดี, การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อชี้นำและกดดัน กระบวนการยุติธรรม , การซักซ้อมพยานเท็จ, การสร้างพยานนอกสำนวนให้การเท็จ, การใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อเอาตัวรอด รวมถึงการกล่าวอ้างถึงคอนเน็คชั่นและดีลลับฟอกเงิน
ภายหลังการเปิดคลิปเสียง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ย้ำว่า คลิปเสียงดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานเท่านั้น และยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เหตุผลของการแถลงข่าวครั้งนี้เกิดจากกระแสข่าวที่พูดคุยกันอย่างกว้างขวางในสื่อออนไลน์ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และส่งผลกระทบต่อข้อเท็จจริง รวมถึงกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านบัญชีอวตารอย่างต่อเนื่อง ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความสับสนและปกป้องผู้บริสุทธิ์ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ย้ำว่าคลิปเสียงที่นำมาเปิดเผยนั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ในชั้นพิจารณาคดีของศาล และเป็นเพียงการพูดคุยของคู่สนทนา โดยนายสามารถเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในคดีสินบนทองคำ การพูดคุยเกิดขึ้นหลายช่วงเวลา ทั้งก่อนและหลังเป็นคดีความ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการณ์บางอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่และพยานบุคคล ทำให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง
สำหรับสำนวนของนายเอกวิทย์ กรรมการ ป.ป.ช. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า ได้ส่งไปให้คณะไต่สวนพิเศษของศาลฎีกาแล้ว เนื่องจากเป็นคดีแรกที่ดำเนินคดีกับคนในองค์กรอิสระ โดยเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการองค์กรอิสระตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ การส่งเรื่องไปยังรัฐสภา และจากนั้นประธานศาลฎีกาสั่งให้ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาไต่สวนแล้ว ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือ ได้ดำเนินการสืบสวนและส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวยื่นฟ้อง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ได้กล่าวว่า เป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะดำเนินการฟ้องร้อง และทีมงานสอบสวนกลางได้ทำใจเรื่องนี้ไว้แล้ว เนื่องจากตั้งแต่ทำคดีมินนี่ ก็ถูกฟ้องร้องกว่า 10-20 คดี เป็นแผนประทุษกรรมของคนกลุ่มนี้ที่ใช้การฟ้องปิดปากเพื่อสร้างความเกรงกลัวและนำไปสู่การเจรจา การทำเฟคนิวส์ การใช้ไอโอและเพจอวตาร ทำให้เกิดความสับสน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนและกำลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด แม้จะเป็นรอง ผบ.ตร. ก็ขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวย้ำว่า การดำเนินการฟ้องร้องของผู้ต้องหาไม่ได้ทำให้พวกตนเองลดความสำคัญลง เพราะกระบวนการทางกฎหมายที่ทำมานั้นถูกต้อง ชอบธรรม และเป็นไปตามขั้นตอน หากกระบวนการติดขัด ปัญหาทุกอย่างก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ตนเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมกำลังทำงานอยู่ และปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอน หากกลุ่มคนเหล่านี้ในอนาคตได้มาดูแลพี่น้องประชาชน จะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ก็ให้พิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การปรามาส เมื่อถามว่า การดำเนินคดีนี้เป็นการไม่ให้ราคาบิ๊กโจ๊กหรือไม่ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ตอบว่า ไม่ใช่ไม่ให้ราคา แต่เป็นการทำงานอย่างเต็มที่ รวบรวมพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ ตำรวจใช้มาตรฐานเดียวกันในการทำงานกับผู้ต้องหาในคดีอาญาทุกราย
ส่วนการที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างถึงบุคคลต่างๆ ในคลิปเสียงนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ มองว่า หากไม่มีข้อเท็จจริงสนับสนุน ก็เป็นการกล่าวอ้าง ต้องพิจารณาว่าสนทนากับใคร เจตนาในการพูดเพื่ออะไร และการอ้างชื่อบุคคลใด ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ตำรวจยืนยันว่าการนำคลิปเสียงมาเปิดเผยนั้นดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของความยุติธรรม และทำได้ตามกฎหมาย สำหรับกรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานว่าการทำสำนวนไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วถูกตีตกหรือเป็นโมฆะ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า ขณะนี้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอน และหากกลุ่มผู้ถูกกล่าวหามีการร้องเรียนหรือดำเนินอะไร ถือเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ ส่วนกรณีที่มองว่าการส่งสำนวนไปผิดศาลนั้น ยืนยันว่าไม่ผิด เพราะกฎหมายมีการแยกการดำเนินคดีไว้อย่างชัดเจน หากผิดจะไม่สามารถส่งไปยังอัยการได้ ขณะนี้รอเพียงอัยการสอบถามกลับมาว่าจะมีประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ยืนยันว่าไม่ผิดศาลแน่นอน
ในส่วนของตัวเลข 14,000 กับ 500 ที่ปรากฏในคลิปเสียงนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ อธิบายว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับการซื้อทองคำ ซึ่งอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีสินบน ตำรวจก็จะดำเนินการตรวจสอบและขยายผลต่อไป เพราะคดีสินบนทองคำขณะนี้ พนักงานสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อถามถึงความหวั่นไหวหรือความกลัวในการทำคดี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้แสดงความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
