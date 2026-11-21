ตำรวจท่องเที่ยวสุรินทร์ใช้โดรนและCCOCคุมงานช้าง2567
ตำรวจท่องเที่ยวสุรินทร์ระดมเทคโนโลยีโดรนและรถCCOCดูแลความปลอดภัยงานมหกรรมช้าง พร้อมเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับจังหวัด
ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในมหกรรมช้างด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย นำรถควบคุมสั่งการเคลื่อนที่และอากาศยานไร้คนขับบินสำรวจพื้นที่
การปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการป้องกันอาชญากรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวระดับประเทศอย่างเต็มรูปแบบAlso readBlackRock ไม่ได้ขาย Bitcoin $541 ล้าน แต่เป็นยอดไหลออก ETF ทั้งตลาดเมื่อ พ.ย. 2567
การนำเทคโนโลยีมาเสริมความปลอดภัย
พลตำรวจตรีโอฬาร เอี่ยมประภาส ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และพันตำรวจเอกรนภัทร เพ็งหยวก ผู้กำกับการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 มอบหมายให้ทีมปฏิบัติหน้าที่นำรถยนต์ควบคุมและสั่งการเคลื่อนที่พร้อมอากาศยานไร้คนขับเข้ามาใช้ในงานมหกรรมช้าง
การติดตั้งรถยนต์ควบคุมและสั่งการเคลื่อนที่ช่วยให้สามารถบริหารจัดการการจราจรและสั่งการกำลังพลได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งพื้นที่จัดกิจกรรม
อากาศยานไร้คนขับทำหน้าที่บินสำรวจมุมสูงเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบสนามแสดงช้างซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่มองเห็นภาพรวมได้กว้างขึ้นและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที
การบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่
พันตำรวจโทจิรพัฒน์ เขียวศิริ นักสืบสวนสอบสวนและพันตำรวจโทคนาธิป จันทสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนนำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวและอาสาตำรวจท่องเที่ยวเข้าร่วมดูแลความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ทุกนายมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาชมการแสดงช้างและซื้อสินค้าที่ระลึกในจังหวัดสุรินทร์
การมีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นจำนวนมากตลอดเส้นทางและกิจกรรมช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและมีความสุขในการท่องเที่ยว
การรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสมบูรณ์ สุธีระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติเยี่ยมชมรถควบคุมและสั่งการเคลื่อนที่ของตำรวจท่องเที่ยว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวชื่นชมความทันสมัยและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
การกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การจัดงานมหกรรมช้างมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการหมุนเวียนของรายได้ภายในจังหวัดสุรินทร์ผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การที่ตำรวจท่องเที่ยวมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยควบคู่ไปกับกิจกรรมต่างๆ จะช่วยส่งเสริมให้จังหวัดสุรินทร์เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy