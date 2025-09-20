ตำรวจยานนาวาจับกุม 2 เยาวชน ก่อเหตุยิงชายอายุ 20 ปี บริเวณเจริญกรุง

ตำรวจ สน.ยานนาวา จับกุม 2 เยาวชนได้ หลังก่อเหตุยิงชายอายุ 20 ปี บริเวณปากซอยเจริญกรุง 42/1 โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีปากเสียงกับผู้เสียหายก่อนลงมือก่อเหตุ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สถานี ตำรวจ นครบาล ยานนาวา (สน.
ยานนาวา) ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ บริเวณปากซอยเจริญกรุง 42/1 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายวันชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ถูกยิงบริเวณต้นขาขวา 1 นัด ขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Lead หมายเลขทะเบียน 8 ขษ 7655 กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนด้วย พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนเบื้องต้นและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ รวมถึงสอบปากคำพยานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบสำนวนคดีต่อไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรัดทำการสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด\ต่อมาในเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันเดียวกัน ฝ่ายสืบสวน สน.ยานนาวา ได้ดำเนินการสืบสวนติดตามและตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุอย่างละเอียด จนทราบว่าคนร้ายมีจำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ได้ติดตามจนสามารถจับกุมตัวนายณัฐวัฒน์ หรือ เอียร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 16 ปี (ผู้ขับขี่และผู้ลงมือก่อเหตุยิง) และนายนนทพัทธ์ หรือ อ๋อง (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี (ผู้ซ้อนท้ายและเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอ) ได้ภายในชุมชนสระแก้ว พระราม 6 ซอย 31 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันก่อเหตุจริง โดยในวันเกิดเหตุทั้งสองได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Wave110 สีฟ้า-ขาว ป้ายทะเบียน 1กย 3320 นครราชสีมา ออกมาในบริเวณดังกล่าว ต่อมาได้มีปากเสียงกับผู้เสียหายจนเกิดการไล่ล่ากันตั้งแต่บริเวณเจริญกรุง 107 จนกระทั่งมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ นายณัฐวัฒน์ ผู้ขับขี่ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บ ในขณะที่นายนนทพัทธ์ได้ทำการถ่ายคลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน หลังจากก่อเหตุแล้วผู้ต้องหาทั้งสองได้หลบหนีไป อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด\หลังจากทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายได้แล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวไปตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกับคดี รวมถึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปทำการสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียด และรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบสำนวนคดี โดยผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันก่อเหตุจริง และไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบัน พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเร่งดำเนินการสอบสวนขยายผลไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพิ่มเติม เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ครบถ้วนทุกราย และขอความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สน.ยานนาว
ยิง ยานนาวา เยาวชน เจริญกรุง จับกุม อาชญากรรม ทำร้ายร่างกาย ตำรวจ
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
