ตำรวจปากเกร็ดรุมทำร้ายคอนมาโดหลังอ้างสายงาน ในร้านคาราโอเกะเมืองทองธานี
เหตุการณ์ชุลมุนในเมืองทองธานีเมื่อ ตำรวจปากเกร็ด รุมทำร้าย ส.ต.อ. คอนมาโด หลังโต้แย้งเรื่องสายงาน จนเส้นเลือดในตาแตกและสลบไป สร้างความ outrage ให้สังคมออนไลน์และกองบัญชาการตำรวจนครบาลเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
เหตุการณ์ ความรุนแรง ที่เกิดจากการ abusing power ของเจ้าหน้าที่รัฐได้เกิดขึ้นอีกครั้งในย่าน เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อ ส.ต.อ. เจ้าพนักงานตำรวจยศต่ำกว่า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน คอนมาโด ได้ตกเป็นเป้าของการทำร้ายร่างกายโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ปากเกร็ด สาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งทางอำนาจและสายงานในช่วงค่ำคืนวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์นี้ไม่ได้จบลงแค่การทะเลาะวิวาททั่วไป แต่มีการใช้กำลังเกินเหตุจนผู้ถูกกระทำได้รับบาดเจ็บสาหัสมาก
รายละเอียดเหตุรุมทำร้ายในร้านคาราโอเกะ
จากคลิปวิดีโอที่ถูกลอบถ่ายและแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย บันทึกเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 5 โมงเย็นของวันที่ 31 ตุลาคม ณ ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองทองธานี ส.ต.อ. กำลังนั่งดื่มสังสรรค์กับแฟนสาวอยู่ภายในร้าน ทันใดนั้น ด.ต. เจ้าหน้าที่ตำรวจยศดั่งกล่าว ซึ่งระบุว่าตัวเองเป็น "คนดัง" ของโรงพัก สภ.ปากเกร็ด ได้เดินเข้ามาหาเพื่อสอบถามว่าผู้ถูกกระทำมาจากหน่วยงานไหนAlso readPegasus สปายแวร์ระดับโลก อาวุธไซเบอร์ไร้เงา สอดแนมไม่เว้นแม้แต่นักการเมืองไทย
เมื่อ ส.ต.อ. ตอบไปว่าเป็นเจ้าหน้าคอนมาโด ด.ต. คนดังกล่าวไม่พอใจและใช้มือกระชากเสื้อผ้าพร้อมกับประกาศกร้าวว่า "กูตำรวจปากเกร็ด" ก่อนจะกระชกหมัดเข้าใส่ใบหน้าของ ส.ต.อ. อย่างแรง ทำให้ ส.ต.อ. พยายามลุกขึ้นป้องกันตัวและสวนหมัดกลับ แต่สถานการณ์กลับแย่ลงเมื่อลูกน้องของ ด.ต. จำนวนมากได้เข้ามาร่วมทำร้ายด้วย
ภาพในคลิปแสดงให้เห็นว่า ส.ต.อ. ถูกรุมต่อยใส่ใบหน้าหลายหมัดจากกลุ่มลูกน้อง ในขณะที่แฟนสาวของ ส.ต.อ. พยายามคร่อมร่างปกป้องและยกมือไหว้ขอร้องให้หยุด แต่การกระทำดังกล่าวไม่เป็นผล ทำให้ ส.ต.อ. ถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหมดสติและสลบแน่นิ่งไปท่ามกลางความวุ่นวาย
ปฏิกิริยาของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางกฎหมาย
หลังก่อเหตุ ด.ต. และกลุ่มลูกน้องได้เดินออกจากสถานที่เกิดเหตุราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ส่วน ส.ต.อ. ซึ่งสภาพบอบช้ำและเส้นเลือดฝอยในตาแตก ต้องให้แฟนสาวนำตัวเข้าแจ้งความที่ สภ.ปากเกร็ด ในช่วงบ่ายของวันที่ 1 พฤศจิกายน
อย่างไรก็ตาม ส.ต.อ. ได้ดำเนินการรายงานเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาโดยตรงไปก่อนหน้าแล้ว เนื่องจากมีความกังวลว่าคดีอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากทราบว่า ด.ต. คนดังกล่าวมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ สภ.ปากเกร็ด และเป็นที่รู้จักกว้างขวางในวงการตำรวจท้องถิ่น
ความกังวลเรื่องความไม่เป็นธรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องอิทธิพลในวงการตำรวจท้องถิ่นที่อาจบดบังกระบวนการยุติธรรม ทำให้ผู้ถูกกระทำต้องพึ่งพาการเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนเพื่อสร้างความโปร่งใสในการสอบสวนคดีนี้
ผลกระทบและทิศทางในอนาคต
เหตุการณ์ดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดกระแสคัดค้านอย่างรุนแรงในสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่อ้างว่าใช้กำลังเพราะถูกท้าทายสายงาน ซึ่งขัดต่อระเบียบวินัยและจรรยาบรรณตำรวจอย่างร้ายแรง การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาใช้กำลังทำร้ายกันเองในร้านสถานบันเทิงถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถเพิกเฉยได้
ขณะนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลาง เพื่อยืนยันว่าผู้กระทำผิดเป็นใครและมีการดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาอย่างไร การตรวจสอบต้องมุ่งไปที่ตัวบุคคลและสายบังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
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