ตำรวจทลายแก๊งหลอกลงทุนคริปโต M3 DAO มูลค่า 30 ล้านบาท ชูผลตอบแทนสูงลิ่ว ก่อนเชิดเงินหนี

ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมโค้ชเทรดและพวก หลอกลงทุนคริปโต M3 DAO มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ด้วยการจัดสัมมนาชักชวนเหยื่อ อ้างผลตอบแทนสูง ก่อนปิดระบบหนี
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทลายเครือข่ายหลอกลงทุน คริปโต M3 DAO มูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท โดยจับกุม น.ส.มณฑิรา โค้ชเทรดและวิทยากรหลัก พร้อมนายชินวัตร ผู้ต้องหาอีกราย ที่บ้านพักในจังหวัดปทุมธานี หลังจากมีผู้เสียหายรวมตัวกันร้องทุกข์ว่าถูกหลอกให้ลงทุนในโปรเจกต์ คริปโต M3 DAO ผ่านเว็บไซต์ m3mars.io ซึ่งมีการชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างผลตอบแทนสูงถึง 3.5-5 เท่า พร้อมดอกเบี้ยรายวัน 0.5-2% แต่สุดท้ายกลับปิดระบบและเชิดเงินหนี\พฤติการณ์ของแก๊งนี้ใช้วิธีการจัด สัมมนา เพื่อชักชวนเหยื่อ โดย น.ส.
มณฑิรา ทำหน้าที่เป็นโค้ช เดินสายจัดอบรมตามจังหวัดต่างๆ และโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วมโครงการ M3 DAO ที่อ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง เช่น ลงทุน 100 ดอลลาร์ ได้คืน 5 เท่า ลงทุน 5,000 ดอลลาร์ ได้คืน 4 เท่า พร้อมการันตีปันผลรายวัน 0.5-2% นอกจากนี้ยังมีการให้โบนัสสำหรับการชวนเพื่อนมาลงทุนต่อ ซึ่งทำให้เงินหมุนเวียนในเครือข่ายพุ่งสูงกว่า 30 ล้านบาทอย่างรวดเร็ว วิธีการของแก๊งนี้คือเมื่อได้รับเงินจากเหยื่อ จะนำเงินบาทไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโต ก่อนโอนต่อไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่น รวมถึงผู้ต้องหาชาวต่างชาติ เพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ แพลตฟอร์มก็จะปิดระบบไม่ให้นักลงทุนถอนเงินต้นและผลกำไรออกไปได้\หลังการจับกุม น.ส.มณฑิราอ้างว่าตนเองเป็นเพียงนักลงทุน ไม่ได้เป็นเจ้าของโปรเจกต์ ส่วนนายชินวัตรอ้างว่าบัญชีธนาคารของตนถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้า ตำรวจได้ยึดของกลางหลายรายการ เช่น โทรศัพท์ โน้ตบุ๊ก และกระดานนำเสนอแผน M3 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ตำรวจสอบสวนกลางได้ฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะในยุคที่ใครๆ ก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย ขอให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนจริ
คริปโต หลอกลวง M3 DAO การลงทุน แชร์ลูกโซ่ ตำรวจสอบสวนกลาง สัมมนา
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
เปิดโฉมอาณาจักรพันล้านปากแม่น้ำตาปี เจ้าของคลังน้ำมันปริศนาสุราษฎร์เปิดอาณาจักรธุรกิจครอบครัวพันล้านภาคใต้ ที่ถูก DSI และตำรวจสนธิกำลังบุกตรวจ หลังพบยอดขายดีเซลพุ่งผิดปกติ 100% พบโครงสร้างถือหุ้นรวมศูนย์กว่า 30 บริษัท สินทรัพย์กว่า 2,000 ล้านบาท ครอบคลุมตั้งแต่คลังน้ำมัน-ปั๊มปลีก-เหมืองแร่-ปาล์มน้ำมัน
อ่านเพิ่มเติม »
ปรัชญา อิสโร จับคู่หนุ่มโรตีผงาดคว้าแชมป์เทนนิส เอทีพี ชาลเลนเจอร์ 100 ที่สเปนปรัชญา อิสโร นักหวดไทยมือ 142 ของโลก แท็กทีมคู่หูอินเดียสยบมือวาง 2 ผงาดคว้าแชมป์ชายคู่ โอเพ่น เมนอร์กา ที่สเปน รับคะแนนสะสม 100 แต้ม พร้อมทำสถิติแชมป์อาชีพรายการที่ 30
อ่านเพิ่มเติม »
3 รมต.คนใต้ ทวงคืนโอกาสที่หายไป 30 ปีเราได้ครม.ชุดใหม่แล้ว35คน มีรัฐมนตรี จากภาคกลางและกรุงเทพฯ14คน บุรีรัมย์และอีสานใต้10คน อีสานเหนือ2คน เหนือตอนบน3คน ตอนล่าง2คน ภาคตะวันออก1คน และภาคใต้3คน
อ่านเพิ่มเติม »
อัตราการจำนองในสหรัฐฯ: รัฐใดมีอัตราต่ำสุดและสูงสุด?รายงานล่าสุดเผยอัตราการจำนอง 30 ปีคงที่ในสหรัฐฯ โดยมีรัฐที่มีอัตราต่ำสุดและสูงสุดแตกต่างกันไป รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม »
สเวนเซ่นส์ เขย่าตลาดไอศกรีม 2.4 หมื่นล้าน เปิด 'The Creation' หนีสงครามราคาท่ามกลางตลาดไอศกรีมไทยมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท Swensen’s เดินหน้าทดลองโมเดล “The Creation” ดึงไอศกรีมผัดและการออกแบบเมนูเองมาเป็นหัวใจ หวังเพิ่มยอดขายต่อสาขา 20-30% ก่อนขยายสู่ทำเลเมืองและแหล่งท่องเที่ยว
อ่านเพิ่มเติม »
นายกฯ อนุทิน ยืนยัน 'คนละครึ่งพลัส เฟส 2' แจก 2,000 บาท เริ่มหลัง 30 เมษายน 2569นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยืนยันโครงการ 'คนละครึ่งพลัส เฟส 2' จะดำเนินการแจกเงิน 2,000 บาทต่อคน โดยจะเริ่มหลังวันที่ 30 เมษายน 2569 ครอบคลุมผู้มีสัญชาติไทย อายุ 16 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิเดิมกดรับสิทธิผ่านแอปฯ 'เป๋าตัง' และผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หลัก
อ่านเพิ่มเติม »