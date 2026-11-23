ตำรวจเชียงใหม่บุกจับ 2 สมุนแก๊งเงินกู้ร้อยละ20 ชกพ่อบ้านเจ็บหนัก
สภ.หางดงจับตัวนายนุ๊กและนายราเชนท์ สมุนแก๊งเงินกู้ร้อยละ20 หลังบุกทำร้ายชาย48ปีด้วยสนับมือเจ็บ11เข็ม ยืนยันพี่สาวกู้8พันบาท
ตำรวจ สภ.หางดง จังหวัด เชียงใหม่ ปฏิบัติการบุกจับกุมสมุนแก๊งเงินกู้ นอกระบบ ร้อยละ20 จำนวน2นายสำเร็จ หลังมีกรณีชายอายุ48ปีถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนต้องเย็บแผล11เข็ม โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2569 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ญาติของผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
การบุกจับกุมและข้อหาผู้ต้องสงสัย
เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2569 เวลาประมาณ16.30น. พ.ต.อ.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำกำลังพลจากฝ่ายสืบสวน ฝ่ายปราบปราม และสายตรวจ ลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ต้องสงสัยจนพบตัวพร้อมกัน2คน คือ นายนุ๊ก และนายราเชนท์ ซึ่งทั้งสองคนรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปAlso readไผ่-น้ำตาล เที่ยวแพร่แซวกันสนั่น ไผ่โพสต์รีวิวนาฬิกา-วิวธรรมชาติยาวเหยียด
การเข้าจับกุมในครั้งนี้เป็นผลมาจากการสืบสวนหาเบาะแสอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ หลังจากได้รับแจ้งความว่ามีการใช้ความรุนแรงจากกลุ่มผู้ปล่อยเงินกู้ที่มีลักษณะเป็นแก๊งค์ชัดเจน โดยผู้ต้องหาคณะนี้ถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อเหตุร้ายดังกล่าว
พฤติการณ์เหี้ยมโหดใช้สนับมือบุกบ้าน
ก่อนหน้าวันจับกุมประมาณหนึ่งวัน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อชายวัย48ปีซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลหางดง อำเภองดง จังหวัดเชียงใหม่ กำลังพักผ่อนอยู่ในห้องนอนของตนเอง โดยกลุ่มชายฉกรรจ์ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นสมาชิกแก๊งเงินกู้นอกระบบได้บุกเข้าทำร้ายร่างกายถึงภายในบ้าน
ผู้ก่อเหตุใช้สนับมือชกศีรษะของผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส แผลฉกรรจ์สองแห่ง จำเป็นต้องได้รับการเย็บแผลถึง11เข็ม ซึ่งลักษณะการใช้อาวุธและวิธีการทำร้ายดังกล่าวบ่งบอกถึงความโหดเหี้ยมและการกระทำเพื่อข่มขู่เป็นหลัก
มูลเหตุจากหนี้พี่สาวอัตราดอกเบี้ยสูง
ผู้เสียหายได้อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้กู้ยืมเงินโดยตรง แต่เป็นพี่สาวซึ่งเป็นญาติซึ่งเป็นผู้ไปกู้เงินจำนวน8พันบาทจากแก๊งดังกล่าว โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ20 หรือคิดเป็นเงิน400บาทต่อวัน
ต่อมาเมื่อระยะเวลาผ่านไป กลุ่มผู้ให้กู้เริ่มตรวจสอบพบว่าญาติของผู้เสียหายมีการส่งเงินไม่สม่ำเสมอเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลให้กลุ่มผู้ให้กู้ตัดสินใจใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาหนี้สินนอกระบบที่มักจบลงด้วยความรุนแรง
สั่งกวาดล้างเครือข่ายนายทุนปล่อยเงินกู้
หลังการจับกุมได้สำเร็จ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหางดง ได้สั่งการให้ตั้งทีมพิเศษเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการติดตามจับกุมตัวนายทุนหรือผู้ร่วมขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ยังหลบซ่อนอยู่ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่และลดปัญหาอาชญากรรมจากการทวงหนี้
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