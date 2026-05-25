ตำรวจลอนดอนขยายระบบจดจำใบหน้าแบบเรียลไทม์ สร้างข้อถกเถียงเรื่องความปลอดภัยและเสรีภาพส่วนบุคคล

ลอนดอนเร่งใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อจับผู้ต้องหา 2,500 รายในปี 2567 แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนเตือนว่าการสอดส่องอาจทำให้ประชาชนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีเหตุผล
ตำรวจนครบาลลอนดอนได้เร่งดำเนินการขยายการใช้ เทคโนโลยีจดจำใบหน้า แบบเรียลไทม์ (Live Facial Recognition: LFR) ในพื้นที่สาธารณะทั่วเมืองเพื่อเสริมความสามารถในการตรวจจับและจับกุมผู้ต้องสงสัย ความพยายามนี้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปี พ.
ศ. 2567 โดยมีการติดตั้งกล้องอัจฉริยะที่สามารถสแกนใบหน้าผู้คนที่เดินผ่านถนนย่านวิกตอเรีย รวมถึงถนนสายสำคัญอื่น ๆ ของเมือง ผู้คนที่เพียงแค่เดินไปเดินมาทางถนนหรือยืนคุยกันในคาเฟ่ต่าง ๆ จะถูกบันทึกข้อมูลชีวมิติโดยอัตโนมัติและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเฝ้าระวังของตำรวจ ทำให้ระบบสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อพบบุคคลที่อยู่ในรายการผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่มีคำสั่งศาลห้ามออกจากพื้นที่ได้ทันที แม้ว่าหลายคนอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกสแกน แต่จากข้อมูลของตำรวจพบว่าตลอดปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีนี้ได้ช่วยจับกุมผู้ต้องหาตามหมายประมาณ 2,500 ราย รวมถึงกรณีอาชญากรรมร้ายแรงเช่นการข่มขืน การปล้นและความรุนแรงทางเพศ ซึ่งศูนย์กลางการทำงานของระบบถูกตั้งอยู่ในย่านวิกตอเรียซึ่งเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยว พนักงานออฟฟิศและประชาชนทั่วไป ในช่วงเวลาดังกล่าว มีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ LFR อย่างชัดเจน ในการปฏิบัติการล่าสุดที่ย่านวิกตอเรีย ระบบได้ตรวจจับบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยตามคำสั่งศาล ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่แล้วพบว่าตัวบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในระหว่างการคะคายหมายจับ จึงถูกปล่อยตัวโดยไม่มีการดำเนินคดีต่อไป อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบและจับกุมชายอีกคนหนึ่งที่สวมเสื้อฮูดสีเทาและหมวกแก๊ปสีดำ คนดังกล่าวถูกใส่กุญแจมือและควบคุมตัวขึ้นรถตำรวจโดยไม่มีเหตุการณ์รบกวนสาธารณะ การจับกุมนี้ทำให้ชุมชนและสื่อมวลชนหลายแห่งเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับขอบเขตและความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในชีวิตประจำวันของประชาชน นักสิทธิมนุษยชนและองค์กรอิสระได้ออกเสียงเตือนว่า การติดตั้งระบบจดจำใบหน้าแบบเรียลไทม์ทั่วเมืองอาจทำให้ประชาชนทุกคนกลายเป็น "ผู้ต้องสงสัย" โดยไม่มีเหตุผลชัดเจน พวกเขากังวลว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวมิติอย่างกว้างขวางโดยไม่มีการควบคุมที่เพียงพอจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเสรีภาพพื้นฐานของผู้ใช้ชีวิตในสังคมเสรี การเรียกร้องให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของระบบ การกำหนดขอบเขตการใช้งานที่ชัดเจน และการออกกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นประเด็นสำคัญในสาธารณคณะ ในขณะเดียวกัน ตำรวจลอนดอนได้กล่าวว่าเทคโนโลยี LFR เป็นเครื่องมือที่ช่วย "ปฏิวัติการทำงานด้านความมั่นคง" และจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีและการตรวจสอบโดยอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าการปกป้องสาธารณะและการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคลจะเป็นสมดุลกันอย่างยั่งยื
เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ความมั่นคงสาธารณะ เสรีภาพส่วนบุคคล ตำรวจลอนดอน สิทธิมนุษยชน
