ตำรวจปากเกร็ดยึดคืนรถกระบะคืนเจ้าของ 5 วัน หลังเพื่อนยืมรถนำไปขายทอด
สภ.ปากเกร็ดยึดคืนรถกระบะนิสันฟรอนเทียร์ให้ น.ส.พรประภา ศรีสังข์ หลังถูกเพื่อนยืมแล้วขโมยขายทอด 5 ครั้ง จับผู้ซื้อรายที่ 5 ดำเนินคดี
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร (สภ.) ปากเกร็ด นำโดย พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก. สภ.ปากเกร็ด ร่วมกับ พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส. และ พ.ต.ท.วิศิษฎ์ ชมเชย สว.สส. สภ.ปากเกร็ด แถลงผลการปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2569 โดยสามารถยึดคืนรถกระบะยี่ห้อนิสสัน รุ่นฟรอนเทียร์ สีเทา หมายเลขทะเบียน ปง 8183 กรุงเทพมหานคร คืนให้แก่ น.ส.พรประภา ศรีสังข์ อายุ 53 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของรถและผู้เสียหายได้อย่างเป็นทางการ
รายละเอียดเหตุการณ์และขั้นตอนการสืบสวน
คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2569 น.ส.พรประภา ได้เดินทางมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด ว่าตนได้ให้เพื่อนร่วมงานยืมรถกระบะคันดังกล่าวไปใช้งาน เนื่องจากอีกฝ่ายมีรถพัง แต่ในเวลาต่อมา กลับได้รับการแจ้งว่าบ้านของเพื่อนถูกงัดและรถหายไป ทั้งที่ในความเป็นจริงรถถูกนำออกไปในลักษณะอื่นAlso readฮวงจุ้ยภาพวาดในบ้าน เสริมสิริมงคลหรือทำลายพลังงานบวก
หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ปากเกร็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามเบาะแส จนกระทั่งวันที่ 30 ตุลาคม 2569 พบข้อมูลว่ารถกระบะคันนี้ได้ถูกนำไปลงประกาศขายในกลุ่ม Facebook ภายใต้ชื่อ "ชมรม คนรัก Nissan Frontier แห่งประเทศไทย" ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติการณ์ล่อซื้อ
เจ้าหน้าที่จึงประสานงานเพื่อติดต่อขอซื้อรถและนัดหมายรับมอบรถบริเวณริมถนนสาธารณะ หน้าเทศบาลเมืองอยุธยา หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งขายทอดตลาดดังกล่าว
การจับกุมผู้ซื้อรายสุดท้ายและผู้ต้องหารายแรก
ระหว่างการนัดหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจที่แฝงตัวเป็นผู้ติดต่อขอซื้อรถได้พบกับชายคนหนึ่งขับรถกระบะยี่ห้อนิสสัน รุ่นฟรอนเทียร์ สีเทา หมายเลขทะเบียน ปง 8183 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะตรงกับรถของผู้เสียหายพอดี จึงเข้าไปพูดคุยเพื่อตรวจสอบรายละเอียด
เมื่อตรวจสอบลักษณะรถและข้อมูลผู้ลงประกาศขายชัดเจนแล้ว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเป็นตำรวจและขอตรวจสอบรถคันดังกล่าว โดยสอบถามจนทราบชื่อว่าเป็น นายสมพร (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี ซึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงประกาศขายรถกระบานี้ผ่านเฟซบุ๊กจริง และเป็นผู้ซื้อต่อจากคนอื่นมา
จากข้อเท็จจริงทางเจ้าหน้าที่พบว่า นายสมพร เป็นผู้ซื้อทอดที่ 5 ของรถคันดังกล่าว ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะขายต่อหรือจอดทิ้ง จึงได้ควบคุมตัวมายัง สภ.ปากเกร็ด เพื่อส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในเบื้องต้นด้วยข้อหา "ลักทรัพย์หรือรับของโจร"
ความคืบหน้าและการติดตามตัวผู้ก่อเหตุหลัก
ส่วนผู้ต้องหาอีก 2 รายแรกที่เป็นต้นตอของการขโมยรถเพื่อนำไปขายทอดตลาดนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการออกหมายจับและอยู่ในระหว่างติดตามตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลจับกุมขบวนการขายรถที่ขโมยมา
จากการสืบสวนข้อมูลย้อนหลังพบว่าการขายรถคันนี้มีการเปลี่ยนมือกันถึง 5 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ในการตรวจสอบที่มาที่ไปของรถมือสองในตลาดออนไลน์ ที่ผู้ขายรายย่อยอาจไม่ทราบแหล่งที่มาที่แท้จริงของสินค้าที่ตนซื้อมา
ผลกระทบต่อเจ้าของรถและบทสรุปคดี
น.ส.พรประภา ผู้เสียหายกล่าวว่าการลงมือทำงานอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด พร้อมกับการได้รับการสนับสนุนจากพลเมืองดีที่เข้าร่วมปฏิบัติการล่อซื้อมานั้น ทำให้ตนสามารถยึดคืนรถกระบะคันโปรดกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาเพียง 5 วัน
ก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ น.ส.พรประภา เคยคิดว่ารถคันดังกล่าวคงจะหายสาบสูญไปตลอดกาล และไม่ได้หวังว่าจะได้รับการคืนกลับมา แต่ด้วยการทำงานเชิงรุกของตำรวจและการตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียที่ละเอียดถี่ถ้วน จึงทำให้คดีนี้จบลงด้วยดี
ด้าน พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส. สภ.ปากเกร็ด ระบุว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีการลักทรัพย์เกิดขึ้น ทีมงานได้ลงตรวจสอบทันทีและพบว่าเป็นเหตุลักทรัพย์จริง จึงเริ่มสืบค้นข้อมูลจากการประกาศขายออนไลน์ และประสานงานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อดำเนินการ
ขณะนี้ผู้ซื้อรายสุดท้ายได้ให้การรับสารภาพว่าซื้อมาจากบุคคลอื่น จึงต้องถูกดำเนินคดีในฐานรับของโจร และเจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งมั่นในการขยายผลเพื่อจับกุมผู้ยืมรถเพื่อนำไปขายทอดตลาดรายแรกให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายอย่างครบถ้วน
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