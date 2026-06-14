ตำรวจทำลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ พร้อมเตือนหญิงไทยระวังการหลอกลวงบนโซเชียล

การจับกุมผู้ต้องหาชาวไนจีเรียและหญิงไทยสองคนที่เกี่ยวข้องกับเฮโรอีนและโคเคนมูลค่า 25 ล้านบาท ทำให้ตำรวจเปิดเผยกลวิธีหลอกลวงบนแอปหาคู่และโซเชียล มีการให้คำแนะนำการป้องกันแก่ประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรี
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติได้เปิดเผยผลการสืบสวนขยายผลล่าสุดของกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการ ตำรวจ สอบสวนกลาง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้เครือข่ายลักลอบ ค้ายาเสพติด ข้ามชาติถูกทำลายโดยสมบูรณ์ ทีมงานตรวจพบและจับกุมผู้ต้องหาจากหลายประเทศ รวมถึงชาวไนจีเรียชายหนึ่งและหญิงชาวไทยสองคน พร้อมยึดของกลางที่เป็นเฮโรอีนและโคเคนมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท การจับกุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญต่อเนื่องที่มุ่งเน้นการทำลายโครงข่ายค้ามนุษย์และยาเสพติดที่ใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นฐานหลักเพื่อสื่อสารและคัดเลือกเหยื่อใหม.
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยผลการสืบสวนขยายผลล่าสุดของกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้เครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติถูกทำลายโดยสมบูรณ์ ทีมงานตรวจพบและจับกุมผู้ต้องหาจากหลายประเทศ รวมถึงชาวไนจีเรียชายหนึ่งและหญิงชาวไทยสองคน พร้อมยึดของกลางที่เป็นเฮโรอีนและโคเคนมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท การจับกุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญต่อเนื่องที่มุ่งเน้นการทำลายโครงข่ายค้ามนุษย์และยาเสพติดที่ใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นฐานหลักเพื่อสื่อสารและคัดเลือกเหยื่อใหม
ค้ายาเสพติด หลอกลวงออนไลน์ แอปหาคู่ ตำรวจ การป้องกัน
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