ตำรวจรวบแก๊ง TikTok ลวงกดหัวใจ หวังรายได้เสริม ตรวจสอบพบสูญเงินเกือบแสน

สืบเนื่องจากกรณีผู้เสียหายต้องการหารายได้เสริมผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยถูกหลอกลวงให้กดหัวใจคลิปวิดีโอเพื่อรับค่าตอบแทน สุดท้ายถูกลวงให้โอนเงินรวมกว่า 98,850 บาท ตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษสามารถรวบ น.ส.เบญจวรรณ อายุ 46 ปี ผู้ร่วมขบวนการได้ ขณะเดินทางมายังกรุงเทพมหานครฯ
การกวาดล้าง อาชญากรรม รูปแบบใหม่ที่ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการหลอกลวงประชาชนให้เสียหาย กำลังเป็นปัญหาที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เมื่อเจ้าหน้าที่ ตำรวจ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) ได้ร่วมกันจับกุม น.ส.เบญจวรรณฯ อายุ 46 ปี ในข้อหาร่วมกัน ฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีความผิดฐานเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรม ทางเทคโนโลยี
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ น.ส.เบญจวรรณฯ ได้มีส่วนร่วมในขบวนการหลอกลวงที่ใช้แอปพลิเคชัน TikTok เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ การหลอกลวงดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เมื่อมีผู้เสียหายซึ่งมีความประสงค์ที่จะหารายได้เสริม ได้พบเห็นโฆษณาชักชวนผ่านแอปพลิเคชัน TikTok อ้างว่าสามารถสร้างรายได้จากการกดหัวใจ (กดถูกใจ) คลิปวิดีโอ โดยระบุว่าจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 10 ถึง 24 บาทต่อคลิป และสามารถสร้างรายได้ต่อวันได้ถึง 1,000 ถึง 5,000 บาท ทำให้ผู้เสียหายที่กำลังมองหาช่องทางการเพิ่มรายได้เกิดความสนใจและหลงเชื่อในข้อเสนอดังกล่าว
หลังจากนั้นไม่นาน มีบุคคลหนึ่งได้ติดต่อเข้ามาหาผู้เสียหายและส่งคลิปวิดีโอให้ทดลองทำภารกิจ โดยให้ผู้เสียหายกดถูกใจคลิปวิดีโอและส่งภาพหน้าจอเป็นการยืนยันหลักฐาน ในช่วงแรก ผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทนจริงเป็นจำนวนเงิน 30 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนัก แต่ก็เพียงพอที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้เสียหายมั่นใจว่าสามารถมีรายได้จริงจากการทำกิจกรรมดังกล่าว เมื่อเห็นว่ามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจริง คนร้ายจึงได้ดำเนินการขั้นต่อไป โดยการให้ผู้เสียหายลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่แนบมา และทำภารกิจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มระดับของรายได้
ภายหลังจากการลงทะเบียนและเริ่มทำภารกิจเพิ่มเติม คนร้ายได้อ้างว่าเพื่อให้สามารถรับโบนัสหรือเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น จำเป็นต้องมีการโอนเงินเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นการลงทุน ซึ่งผู้เสียหายที่ยังคงหลงเชื่อในคำกล่าวอ้างของคนร้าย จึงได้ทำการโอนเงินไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้ายตามที่ได้รับคำแนะนำเป็นจำนวนหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้ว กลับพบว่าไม่สามารถถอนเงินหรือรับผลตอบแทนตามที่คนร้ายได้กล่าวอ้างไว้ได้ โดยคนร้ายเริ่มอ้างปัญหาต่างๆ นานา เช่น ความผิดพลาดของระบบบัญชี หรือเงื่อนไขการถอนเงินที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้เสียหายโอนเงินเพิ่มอีกหลายครั้ง ด้วยความสิ้นหวังและสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ผู้เสียหายจึงหยุดการโอนเงินและตระหนักได้ว่าตนเองได้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิด จนกระทั่งสืบทราบว่า น.ส.เบญจวรรณฯ หนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ กำลังจะเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครฯ เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัย กระทั่งพบเห็นบุคคลที่มีรูปพรรณสัณฐานคล้ายคลึงกับผู้ต้องหาบริเวณหน้าสถานีรถไฟจตุจักร จึงได้เข้าทำการควบคุมตัว น.ส.เบญจวรรณฯ มาทำการสอบสวน และได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดให้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนต่อไป
การจับกุมครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการหลอกลวงรูปแบบใหม่ๆ ที่อาศัยความเชื่อและความหวังของผู้คนในการหารายได้เสริม ยังคงมีอยู่ และประชาชนควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการรับข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจในการลงทุน หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นช่องทางที่เกิดขึ้นผ่านโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการโอนเงินให้กับบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับสังคม การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนี และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกต่อไป
ในขณะที่การปราบปรามอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ยังคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงภัยรูปแบบต่างๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน การทำความเข้าใจกลวิธีของกลุ่มมิจฉาชีพ การรู้จักสังเกตสัญญาณเตือนภัย และการมีสติในการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ จะช่วยลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากภัยอันตรายเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที และการร่วมมือกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการแจ้งเบาะแสและให้ข้อมูลที่สำคัญ จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและปราศจากอาชญากรรมในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่การสื่อสารและการทำธุรกรรมต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งอาจนำมาซึ่งโอกาสในการเกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนและยากต่อการติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิด
การเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเมื่อพบเห็นการกระทำที่น่าสงสัย หรือเมื่อตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น การแจ้งความดำเนินคดีทันทีเมื่อพบว่าตนเองถูกหลอกลวง จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินการสืบสวนและติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้เร็วขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงคืนกลับมาได้บ้าง หากดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
อย่างไรก็ตาม ควรระลึกเสมอว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไข การเพิ่มความระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการทำธุรกรรมต่างๆ จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆ ในโลกปัจจุบัน.
แก๊งมิจฉาชีพ Tiktok หลอกโอนเงิน ฉ้อโกงประชาชน ตำรวจ อาชญากรรมออนไลน์
