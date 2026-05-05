ตำรวจมายอถูกยิงเสียชีวิตกลางสี่แยก

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ด.ต.มะยากี ดีเย๊าะ ผู้บังคับหมู่ สภ.ราตาปันยัง ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวาน อ.มายอ จ.ปัตตานี ขณะเดินทางกลับบ้านหลังปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.25 น. พ. ต. อ.
ต่อลาภ เล็งฮะ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรมายอ จังหวัดปัตตานี ได้รับแจ้งเหตุการณ์ยิงกันจนมีผู้เสียชีวิต บริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวาน หมู่ 4 ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี หลังจากได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อทำการตรวจสอบทันที เมื่อเดินทางถึงบริเวณกลางสี่แยกในหมู่บ้าน พบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน บค 7147 ปัตตานี ซึ่งถูกยิงจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก กระจกด้านคนขับและผู้โดยสารแตกละเอียด ประตูและกระจกหน้ารถมีร่องรอยกระสุนจำนวนมาก บริเวณพื้นถนนใกล้กับประตูฝั่งคนขับ พบรอยคราบเลือดเป็นจำนวนมาก จากการสอบถามทราบว่า ผู้บาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมายอโดยพลเมืองดี แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้เสียชีวิตคือ ด.
ต. มะยากี ดีเย๊าะ อายุ 50 ปี ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจราตาปันยัง ซึ่งถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าที่ลำตัวหลายแห่ง จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบปลอกกระสุนปืนสงครามและปลอกกระสุนปืนสั้นตกอยู่กระจายเต็มพื้น เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนต่อไป จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่า ก่อนเกิดเหตุ ด.
ต. มะยากี ดีเย๊าะ ได้เสร็จสิ้นภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ และกำลังเดินทางกลับบ้านโดยใช้รถส่วนตัว เมื่อมาถึงบริเวณสี่แยกดังกล่าว ได้มีคนร้ายจำนวน 4 คน ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณใกล้เคียง และแสร้งทำทีเป็นช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมแซมไฟฟ้าอยู่บริเวณนั้น เมื่อ ด. ต.
มะยากี ดีเย๊าะ ชะลอความเร็วรถเพื่อที่จะผ่านสี่แยก คนร้ายทั้ง 4 ได้เปิดฉากยิงกราดเข้าใส่รถทันที ด. ต.
มะยากี ดีเย๊าะ พยายามที่จะเปิดประตูรถเพื่อหลบหนี แต่ถูกคนร้ายยิงซ้ำจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จากนั้นคนร้ายได้เร่งเครื่องรถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า สาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้ อาจเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นอื่นๆ ทิ้ง และกำลังทำการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการก่อเหตุในครั้งนี้ โดยจะทำการสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์ และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องที่สุดในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมาย การเสียชีวิตของ ด.
ต.
มะยากี ดีเย๊าะ ถือเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของสถานีตำรวจภูธรราตาปันยัง และสร้างความเสียใจให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมุ่งมั่นในการสืบสวนสอบสวน และติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัว รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภา
