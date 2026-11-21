ตำรวจไซเบอร์จับหนุ่ม 17 ปี หลอกทอง 1.5 ล้าน พร้อมขยายผลเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ตำรวจไซเบอร์จับกุมเยาวชน 17 ปี คดีฉ้อโกงทองแท่ง 25 บาท มูลค่า 1.5 ล้าน บาท ที่หลอกหญิง 56 ปี โดยแสดงตนเป็นตำรวจขยายผลต่อเครือข่ายมิจฉาชีพ
เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นำโดย พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ ผบช.สอท. จับกุมตัวชายวัย 17 ปี ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหลอกแย่งชิงทองคำแท่งมูลค่าสูงจากเหยื่อ
ปฏิบัติการจับกุมแก๊งหลอกทองมูลค่าสูง
พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.สอท.1 และ พ.ต.อ.คมสันต์ กันหา ผกก.4 บก.สอท.1 นำทีมสืบสวนเร่งติดตามจับกุมและขยายผลไปยังเครือข่ายเบื้องหลัง โดยเหตุร้ายเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. เมื่อหญิงวัย 56 ปี ถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่ามีผู้นำบัตรประชาชนไปใช้แอบอ้างรับยา และแนะนำให้ติดต่อแจ้งความผ่านแอปพลิเคชัน LINE ที่ชื่อเลียนแบบสถานีตำรวจในพื้นที่ จากนั้นมิจฉาชีพได้สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวหาว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฟอกเงินและรับจ้างเปิดบัญชีม้า พร้อมข่มขู่ให้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการแจ้งรายการทรัพย์สินทั้งหมด เมื่อผู้เสียหายเปิดเผยว่ามีทองคำแท่ง 25 บาท คนร้ายจึงสั่งให้นำไปส่งมอบในแขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีชายแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจมารับของAlso read“สุนารี” เฮผลตรวจสุขภาพหลังผ่าตัด ลดฮวบ 17 กิโล เปิดพฤติกรรมเสี่ยงทำป่วย
รายละเอียดขั้นตอนและกลวิธีฉ้อโกง
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้วางแผนซ้อนกลหลังจากได้รับแจ้งความเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้ผู้เสียหายติดต่อกลับไปยังกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งยังคงพยายามหลอกให้ส่งมอบทองรูปพรรณอีก 10 บาท พร้อมนัดหมายรับทรัพย์สินในแขวงห้วยขวาง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์โดยรอบ กระทั่งพบชายรายหนึ่งเดินทางมารับถุงบรรจุทรัพย์สินจากผู้เสียหาย จึงแสดงตัวเข้าจับกุมทันที ตรวจสอบพบว่าเป็นเยาวชนชายสัญชาติไทย อายุ 17 ปี จากการสอบสวนเบื้องต้น เยาวชนรายนี้อ้างว่าก่อนเกิดเหตุมีคนรู้จักในละแวกบ้านชักชวนให้ทำงานรับเงินสดและทรัพย์สินจากลูกค้า โดยอ้างว่าเป็นงานถูกต้องตามกฎหมายและให้ค่าตอบแทนสูงกว่างานเดิม จึงตัดสินใจรับงาน ก่อนถูกส่งต่อให้ติดต่อกับผู้สั่งการผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ซึ่งไม่ทราบชื่อและตัวตนที่แท้จริง ผู้ต้องหาอ้างว่าผู้สั่งการจัดหาที่พักในย่านห้วยขวาง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และจัดส่งอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานมาให้ทางบริษัทขนส่ง ทั้งหมวก เสื้อกั๊กลักษณะคล้ายเครื่องแบบตำรวจ ซิมการ์ดโทรศัพท์ และกล้องถ่ายทอดสด โดยกำชับให้เปิดกล้องตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดเครื่องแต่งกายให้ในแต่ละวัน สำหรับขั้นตอนการทำงาน ผู้สั่งการจะส่งพิกัดให้เดินทางไปรับทรัพย์สินจากผู้เสียหาย ก่อนนำไปวางไว้ตามจุดที่กำหนด เพื่อให้บุคคลอื่นมารับช่วงต่อ โดยเยาวชนอ้างว่าไม่เคยติดต่อกับผู้ส่งมอบทรัพย์สินโดยตรง และทำตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเท่านั้น
จุดยืนและคำให้การของฝ่ายจำเลย
เงินสด 60,000 บาท ที่ตรวจยึดได้ ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นเงินค่าจ้าง 50,000 บาท จากการไปรับทองคำครั้งก่อน ซึ่งผู้สั่งการจัดเตรียมไว้ให้ตามจุดนัดหมาย ส่วนอีก 10,000 บาท เป็นเงินส่วนตัว พร้อมยอมรับว่าเดินทางไปรับทรัพย์สินจริง แต่ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เข้าใจว่าเป็นเพียงงานรับจ้างขนส่งทรัพย์สินตามปกติ นอกจากนี้ เยาวชนยังให้ข้อมูลว่า ผู้สั่งการเคยกำชับให้จัดหาบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มาร่วมทำงานเพิ่มเติม แต่ตนไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหา พบเสื้อคลุมและหมวกแก๊ปปักคำว่า POLICE ซึ่งมีลักษณะตรงกับที่ผู้เสียหายแจ้งไว้ จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อ เพื่อขยายผลไปยังผู้สั่งการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบบทบาทและเจตนาของผู้ถูกจับกุมเพิ่มเติม
ผลกระทบทางสังคมและมาตรการป้องกัน
ทั้งนี้ ตำรวจไซเบอร์จะเร่งขยายผลติดตามผู้สั่งการ ผู้จัดหาเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เลียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงบุคคลที่ทำหน้าที่รับและส่งต่อทรัพย์สิน เพื่อนำตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ตำรวจไซเบอร์ฝากเตือนประชาชนว่า หากมีบุคคลโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลแอบอ้างเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ กล่าวหาว่าพัวพันคดีอาญา พร้อมสั่งให้โอนเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ ขออย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ให้รีบวางสายและติดต่อหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างผ่านช่องทางทางการด้วยตนเอง หากสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์ 1441 โดยเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความเสี่ยงของประชาชนในการถูกหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์ ที่มิจฉาชีพใช้วิธีการสร้างสถานการณ์กดดันให้ผู้เสียหายกลัวจนขาดสติและยอมปฏิบัติตามคำสั่ง
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