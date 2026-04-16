ตำรวจแจงปมขาดแคลนน้ำมัน ปลายมี.ค. พบพิรุธหลายคลังไม่จ่ายน้ำมันตามปกติ

พล.ต.อ.ธัชชัย เปิดเผยผลการสืบสวนสอบสวนกรณีการขาดแคลนน้ำมันดีเซลในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบความผิดปกติในหลายคลังน้ำมันที่แม้จะมีน้ำมันสำรองอยู่มาก แต่กลับมีการจ่ายน้ำมันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ขณะที่การขนส่งทางเรือและทางบกก็พบการล่าช้าและผิดเส้นทางที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อการปั่นราคาน้ำมัน รวมถึงการปิดสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในช่วงเวลาดังกล่าว ตำรวจเตรียมเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกว่า 64 ราย และดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบการกระทำผิด.
พล.ต.อ.ธัชชัย ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดการ สืบสวนสอบสวน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ในกรณีที่เกิดความผิดปกติของการ ขาดแคลนน้ำมัน ดีเซลในช่วงระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2569 โดยพบว่ามีสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งปิดตัวลง และส่งผลให้น้ำมันดีเซลขาดแคลนในวงกว้าง เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทั่วประเทศจึงได้ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุของการขาดแคลนดังกล่าว โดยการตรวจสอบครอบคลุมไปถึงสถานีบริการน้ำมันและ คลังน้ำมัน พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งปัจจัยที่นำมาพิจารณา ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่งผลต่อการขนส่งน้ำมัน คำสั่งของภาครัฐ และการปิดช่องแคบฮอร์มุซ อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระท้นต่อปริมาณน้ำมันที่เข้าสู่ตลาด รวมถึงการลอยตัวของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2569
ข้อมูลสำคัญที่นำมาวิเคราะห์คือช่วงวิกฤตน้ำมันของกลุ่มผู้ค้าน้ำมันอิสระ (จ็อบเบอร์) ที่ไม่สามารถขายน้ำมันได้ตามปกติ ทำให้น้ำมันบางส่วนต้องถูกส่งกลับไปยังคลัง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องของน้ำมันเขียวที่ปกติจะจำหน่ายให้กับภาคประมงในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด แต่ในช่วงวิกฤต ราคาน้ำมันเขียวที่ใช้ในภาคเกษตรกลับพุ่งสูงกว่าราคาหน้าปั๊ม ทำให้ภาคประมงต้องหันมาซื้อน้ำมันที่สถานีบริการ โดยปกติแล้ว ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเขียวจะอยู่ที่ประมาณ 38-39 ล้านลิตรต่อวัน แต่ในเดือนมีนาคม 2569 ปริมาณดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 20 ล้านลิตร ขณะที่ภาคประมงต้องมาซื้อน้ำมันที่หน้าปั๊มถึง 18-19 ล้านลิตร ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความต้องการน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นและเกิดปัญหา
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันสำรองตามมาตรา 7 ซึ่งกำหนดให้คลังน้ำมันต้องสำรองน้ำมันไว้ร้อยละ 1 จากการตรวจสอบพบว่ามีคลังน้ำมัน 5 แห่งที่น่าสงสัยว่ามีปริมาณน้ำมันที่ผิดปกติ โดยเป็นคลังน้ำมันตามมาตรา 7 จำนวน 3 แห่ง และผู้ค้าน้ำมันอิสระอีก 2 แห่ง แม้ว่าจะมีปริมาณน้ำมันอยู่ในคลังเป็นจำนวนมาก แต่กลับมีการจ่ายน้ำมันออกไปน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีน้ำมันอยู่แต่ไม่ได้ถูกนำออกมาจำหน่าย พล.ต.อ.ธัชชัย ได้นำเสนอข้อมูลจากกราฟเพื่อแสดงให้เห็นปริมาณน้ำมันในคลังที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ และชี้ให้เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 21 มีนาคม 2569 ซึ่งการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างชัดเจน ขัดแย้งกับปริมาณน้ำมันที่มีอยู่ในคลัง ยกตัวอย่างเช่น มีน้ำมันในคลังถึง 29 ล้านลิตร แต่กลับจ่ายน้ำมันออกไปเพียง 2 ล้านลิตร แม้ว่าจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นการสำรองน้ำมันหรือการจ่ายล่วงหน้าอย่างไร แต่สิ่งที่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้คือ “คลังน้ำมัน 3 แห่งมีน้ำมันเพียงพอในช่วงวิกฤตที่จะสามารถจ่ายให้สถานีบริการน้ำมันได้ แต่กลับเลือกที่จะไม่จ่าย หรือจ่ายในปริมาณที่น้อยกว่าปกติ”
นอกจากนี้ ยังพบความผิดปกติในการขนส่งทางเรือจากโรงกลั่น ซึ่งพบว่ามีการเคลื่อนตัวของเรือที่ล่าช้า เพื่อรอให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2569 ก่อนที่จะนำน้ำมันไปขึ้นที่ท่า พล.ต.อ.ธัชชัย ได้ยกตัวอย่างเรือขนส่งน้ำมันดีเซลลำหนึ่งที่เดินทางจากภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันภาคใต้ โดยปกติจะใช้เวลาเดินทางเพียง 25 ชั่วโมง แต่เรือลำดังกล่าวได้ออกจากท่าเรือในช่วงเย็นวันที่ 24 มีนาคม 2569 แต่กลับจอดรอ และเพิ่งถ่ายน้ำมันในวันที่ 26 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ทั้งที่กำหนดการเดิมควรจะถึงท่าเรือในวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 18.00 น. การดีเลย์เพียงวันเดียวนี้ ทำให้สามารถทำกำไรได้ถึง 18 บาทต่อลิตร ซึ่ง หากมีเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ หรือสถานการณ์อื่นๆ ก็อาจต้องพิจารณาเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีเรืออีกหนึ่งลำที่บรรทุกน้ำมันเบนซิน 15 ล้านลิตร ซึ่งควรจะถึงท่าเรือในวันที่ 25 มีนาคม 2569 แต่กลับถึงในวันที่ 26 มีนาคม 2569 ทำให้สามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นถึง 30 ล้านบาท นี่คือข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการขนส่งทางเรือ
ในส่วนของการขนส่งทางบก จากการตรวจสอบการขนส่งจากคลังไปยังสถานีบริการน้ำมัน พบว่ามีการลักลอบส่งน้ำมันไปยังสถานที่ที่ไม่ตรงเป้าหมายที่กำหนด แทนที่จะส่งไปยังสถานีบริการน้ำมัน กลับถูกส่งไปยังที่อื่น จากการตรวจสอบการขนส่งเกือบหมื่นเที่ยว พบว่ามี 612 เที่ยวที่ออกจากคลังหนึ่ง โดยไม่มีการระบุปลายทางในใบกำกับการขนส่ง ซึ่งตามปกติแล้ว ใบกำกับการขนส่งจะต้องระบุปลายทางที่ชัดเจน ปริมาณน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับ 612 เที่ยวนี้ มีจำนวนกว่า 2 ล้านลิตร และมีน้ำมันอีก 15 เที่ยว คิดเป็นประมาณ 148,000 ลิตร ที่ออกจากคลังไปยังสถานีบริการ แต่กลับไม่ถึงปลายทาง จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2569 มีน้ำมันออกจากโรงกลั่นประมาณ 7.9-8 ล้านลิตร แต่กลับมีความผิดปกติในการดีเลย์ ส่งผลให้น้ำมันไปถึงปลายทางล่าช้า นอกจากนี้ ยังพบว่าคลังน้ำมัน 5 แห่ง มีปริมาณน้ำมันรวมกันถึง 44.6 ล้านลิตรในช่วงวิกฤต แต่กลับไม่มีการจ่ายน้ำมันส่วนนี้ออกไป ทั้งที่มีปริมาณน้ำมันคงค้างในคลังเป็นจำนวนมาก และในส่วนของการขนส่งทางบก ก็พบความผิดปกติถึงกว่า 2 ล้านลิตร จึงคาดว่าปัจจัยเหล่านี้ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะน้ำมันขาดแคลน
หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 64 ราย และตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ หากพบว่ามีความผิด จะดำเนินการดำเนินคดีโดยทันที ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ ในข้อหาปฏิเสธการจำหน่ายและประวิงเวลา และ พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่มีใบกำกับ พล.ต.อ.ธัชชัย ยืนยันว่า หลังจากนี้ จะมีการตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันทั้งหมด เพื่อพิจารณาว่ามีการกักตุนน้ำมัน หรือประวิงเวลาในการจำหน่ายหรือไม่ โดยจะครอบคลุมตั้งแต่คลังน้ำมัน ไปจนถึงสถานีบริการ เพื่อระบุตัวผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ พล.ต.ต.นพศิลป์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายสืบสวน ว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน โดยนำข้อมูลจากโรงกลั่น 6 แห่ง และคลังน้ำมัน 92 แห่ง ซึ่งจะต้องรายงานรายการบัญชีรับและจ่ายน้ำมันเป็นรายวัน รวมถึงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงกลั่นและคลังน้ำมัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบหาความผิดปกติ
นอกจากนี้ ยังได้นำข้อมูลของรถขนส่งน้ำมัน 11,067 คัน มาวิเคราะห์เส้นทางการเดินรถ และข้อมูลของบริษัทผู้ค้าน้ำมันอิสระ 245 บริษัท เพื่อตรวจสอบว่ามีการรับน้ำมันจากคลังหรือโรงกลั่นหรือไม่ และข้อมูลของสถานีบริการน้ำมัน 24,556 สถานี ซึ่งพบว่ามีสถานีบริการน้ำมันที่ปิดตัวไปแล้ว 187 แห่งในช่วงระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2569 จากการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนี้ และจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ ทำให้เกิดสมมติฐาน 3 ข้อ ประการแรก คือ รถขนส่งรับน้ำมันจากคลัง แต่ไม่ได้นำไปส่งที่ปั๊มน้ำมัน และมีบางรายที่รับน้ำมันแล้ว ถ่ายใส่รถคันอื่น และไม่ได้นำเข้าปั๊ม ประการที่สอง คือ พบว่าคลังน้ำมันมีการรายงานเท็จว่าไม่มีการรับน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคม 2569 แต่กลับพบรถขนส่งน้ำมันของบริษัทตนเองวิ่งไปที่คลังของตนเองเพื่อส่งน้ำมัน ประการที่สาม คือ เรื่องของการประวิงเวลา ซึ่งในช่วงวันที่ 20-25 มีนาคม 2569 เมื่อเข้าตรวจสอบที่คลังน้ำมัน พบว่ามีน้ำมันคงค้างอยู่ในคลัง แต่ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 กลับพบการจ่ายน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ และมีการใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติ ซึ่งนำไปสู่การเข้าตรวจสอบคลังน้ำมัน 4 จุด ในจังหวัดขอนแก่น ระยอง สมุทรสาคร และปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 และพบความผิดปกติใน 3 จุด ซึ่งจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไ
ขาดแคลนน้ำมัน คลังน้ำมัน ตำรวจ สืบสวนสอบสวน ปั่นราคา
ไม่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่ง! ศาลยกคำร้องขอปล่อย 4 เเกนนำสามนิ้ว. ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นัดอ่านคำสั่งขอปล่อยชั่วคราวคดีดำอ. 286/64 และคดีดำอ.287/64 ที่นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายอานนท์ นำภา นายภานุพงศ์
Read more »
ลดแล้ว! ทุกห้างฯ ยอมลดราคาน้ำมันปาล์มขวด เหลือ 64-69 บาทรองอธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันทุกห้างสรรพสินค้ายินดีปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวดชนิด 1 ลิตร เหลือ 64-69 บาทจริง ตั้งแต่สัปดาห์นี้ พร้อมหารือต่อเย็นนี้ที่จะเห็นราคาลงต่อเหลือ 60-64…
Read more »
ส่องธุรกิจอาหารแช่แข็งไทย โตสวนกระแส กำไรพุ่งธุรกิจอาหารแช่แข็งไทยเติบโตต่อเนื่องแม้ช่วงโควิด ผู้ประกอบการแห่ลงทุนเพิ่มขึ้นจากปี 64 กว่า 84% มูลค่าตลาดเฉลี่ย 3 ปี แตะ 3 แสนล้านบาท ปี 64 กำไรกว่าหมื่นล้านบาท ไทยครองตำแหน่งนักลงทุนอันดับ 1 อ่านต่อ: กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
Read more »
ลูกเต่ามะเฟืองฟักออกจากหลุม รับวันเด็ก ทช.เผย เป็นรังแรกของฤดูพร้อมปล่อยกลับทะเล 64 ตัวลูกเต่ามะเฟืองฟักออกจากหลุม รับวันเด็ก ทช.เผย เป็นรังแรกของฤดู พร้อมปล่อยกลับทะเล 64 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองฟักออกจากหลุม รับวันเด็ก ทช.เผย เป็นรังแรกของฤดู พร้อมปล่อยกลับทะเล 64 ตัว
Read more »
อินเทลเสนอสถาปัตยกรรม x86S เป็น 64 บิตล้วน ถอดส่วนที่เป็น 32 บิตออกอินเทลเสนอแนวทางสถาปัตยกรรมซีพียูใหม่ X86S ที่ถอดส่วนที่เป็น 32 บิตออกจาก X86-64 ในปัจจุบัน เหลือเฉพาะส่วนที่เป็น 64 บิตอย่างเดียว (S ย่อมาจ
Read more »
อินเทลเสนอสถาปัตยกรรม x86S เป็น 64 บิตล้วน ถอดส่วนที่เป็น 32 บิตออกอินเทลเสนอแนวทางสถาปัตยกรรมซีพียูใหม่ X86S ที่ถอดส่วนที่เป็น 32 บิตออกจาก X86-64 ในปัจจุบัน เหลือเฉพาะส่วนที่เป็น 64 บิตอย่างเดียว (S ย่อมาจ
Read more »