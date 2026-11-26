ตารางคะแนนยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก หลังเกมรอบแบ่งกลุ่ม นัดที่ 5
อัปเดตคะแนนยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก หลังจบเกมรอบแบ่งกลุ่ม นัดที่ 5 พบ เปแอสเช นำจ่าฝูง 13 คะแนน ส่วน นาโปลี ตกรอบแล้ว
การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับยุโรปอย่าง ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ได้ดำเนินมาถึงช่วงสำคัญหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม นัดที่ 5 ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ในตารางคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดย เปแอสเช ยังคงยึดความเป็นจ่าฝูงของกลุ่มได้อย่างเหนียวแน่น ขณะที่ทีมยักษ์ใหญ่อย่าง นาโปลี เริ่มเห็นแสงท้ายอุโมงค์ว่าต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้ว
สถานการณ์จ่าฝูงและทีมแถวหน้าของตารางคะแนน
ทีมที่ขึ้นนำในตารางคะแนนด้วยผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือ เปแอสเช ที่เก็บชัยชนะไปถึง 4 นัดและเสมอ 1 นัด รวมแล้วได้คะแนนรวม 13 คะแนน พร้อมรักษาประตูได้เสียไว้ที่บวก 15 ประตู ซึ่งถือว่าดีที่สุดอันดับต้นๆ ของทัวร์นาเมนต์ในตอนนี้Also readราคาไทย Xiaomi 13 และ Xiaomi 13 Pro เริ่มต้น 29,990 บาท พร้อมเปิดให้สั่งจอง 1 มี.ค. นี้ | DroidSans
ถัดลงมาอยู่ในกลุ่มลุ้นอันดับสูงคือ บาร์เซโลนา และ เรอัล เบติส ที่ทำผลงานได้ใกล้เคียงกันมาก โดยทั้งสองทีมต่างชนะ 4 แพ้ 1 นัดเท่ากัน แต่ บาร์เซโลนา มีคะแนนรวม 12 คะแนน และ ประตูได้เสีย บวก 11 ขณะที่ เรอัล เบติส ก็เท่ากันที่ 12 คะแนน แต่มีประตูได้เสียที่ต่ำกว่าเล็กน้อยคือ บวก 4 ประตูเท่านั้น
ผลงานของทีมชั้นนำและโอกาสในการผ่านเข้ารอบ
สำหรับ แมนฯ ซิตี้ และ สปอร์ติ้ง ซีพี เป็นอีกสองทีมที่ทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่ง โดย แมนฯ ซิตี้ ทำสถิติชนะ 3 เสมอ 1 และ แพ้ 1 นัด รวมคะแนนได้ 10 คะแนน พร้อมประตูได้เสีย บวก 5 ขณะที่ สปอร์ติ้ง ซีพี ก็มีสถิติชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 นัด เท่ากันที่ 10 คะแนน แต่มีประตูได้เสีย บวก 4 ประตู
ในโซนกลางตาราง อันดับ 11 มี อินเตอร์ มิลาน ก้าวขึ้นมาทำสถิติชนะ 3 แพ้ 2 นัด ได้ 9 คะแนน และ ประตูได้เสีย บวก 4 ส่วน กาลาตาซาราย ซึ่งแข่ง 5 นัด ชนะ 3 แพ้ 2 นัด เท่ากันที่ 9 คะแนน แต่มีประตูได้เสียเป็นศูนย์ ซึ่งแสดงถึงความสมดุลของการยิงและเสียประตูของทีมตุรกีแห่งนี้
กลุ่มเพลย์ออฟและสถานการณ์ทีมที่ต้องลุ้นกันต่อ
เมื่อมองเข้าสู่โซนเพลย์ออฟซึ่งทีมไม่ได้เป็นทีมวาง จะมีทีมอย่าง อัตเลติโก มาดริด ที่เก็บได้ 7 คะแนนจากการชนะ 2 เสมอ 1 และ แพ้ 2 นัด พร้อมประตูได้เสีย บวก 1 คะแนน ซึ่งยังมีความหวังแต่ต้องลุ้นผลงานในนัดสุดท้ายอย่างหนัก
ในส่วนของแอลเอเอสเค และ ลินซ์ มีผลงานแพ้ชนะเท่ากันคือ ชนะ 2 แพ้ 3 นัด ได้ 6 คะแนน ประตูได้เสียเป็นศูนย์ ขณะที่ ไลป์ซิก มีฟอร์มที่ดิ่งลงกว่าเมื่อแพ้ 3 นัดเช่นกันแต่มีประตูได้เสีย ลบ 4 ประตู ซึ่งทำให้ตำแหน่งของไลป์ซิกดูน่าเป็นห่วงกว่าคู่แข่งในรุ่นเดียวกัน
ทีมที่ตกรอบและโอกาสในการลุ้นผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์
สถานการณ์ในโซนท้ายตารางมีความน่าวิตกสำหรับ ชัคตาร์ โดเน็ตส์ค ที่ชนะเพียง 1 เสมอ 1 และ แพ้ 3 นัด ได้ 4 คะแนน ประตูได้เสีย ลบ 1 ขณะที่ นาโปลี ฟอร์มตกหนักชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 นัด ได้ 4 คะแนนเท่ากันแต่ประตูเสียมากกว่าถึง ลบ 5 ประตู
พีเอสวี ไอน์โฮเฟน มีสถิติเหมือน นาโปลี คือชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 นัด ได้ 4 คะแนน และ ประตูได้เสีย ลบ 5 ประตูเช่นกัน ซึ่งทำให้สถานะของทีมดัตช์อยู่ในแดนอันตรายที่ต้องรอผลต่างประตูได้เสียจากทีมอื่น
สรุปภาพรวมทีมตกรอบและทีมที่หมดโอกาส
ทีมที่ตกรอบทันทีหรือหมดโอกาสในการผ่านเข้ารอบคือ ไฟเยอโนร์ด ที่ชนะ 1 แพ้ 4 นัด ได้ 3 คะแนน ประตูได้เสีย ลบ 8 ล็องส์ ที่ชนะ 1 แพ้ 4 นัด ได้ 3 คะแนน และ ประตูได้เสีย ลบ 14 ประตู ขณะที่ สโลวาน บราติสลาวา พ่ายแพ้ครบทั้ง 5 นัด ทำได้เพียง 0 คะแนน และ ประตูได้เสีย ลบ 18 ประตู ซึ่งถือเป็นทีมที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดในรอบนี้
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