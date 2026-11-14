ตารางบอล 15 พ.ย. 69 สรุปโปรแกรม พรีเมียร์ลีก ไทยลีก และยูโรเปียน
ตรวจสอบโปรแกรมฟุตบอล 15 พฤศจิกายน 2569 ครบทุกสนาม ตั้งแต่ ไทยลีก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ไปจนถึงยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก พร้อมช่องทางรับชมสดออนไลน์
โปรแกรมฟุตบอลสำหรับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เปิดฉากด้วยรายการแข่งขันที่มีความสำคัญและคึกคักอย่างมากในวงการจัดตารางของแฟนกีฬา โดยในส่วนของ ไทยลีก มีการแข่งขันถึง 7 คู่พร้อมทั้งลีกย่อยอย่างลีก วัน และลีก 2 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำของวันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟุตบอลนานาชาติและรายการยุโรปชื่อดังอย่าง ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูโรปา ลีก และลีกเอิงของฝรั่งเศส รวมถึงการพบกันของทีมชาติสเปนและอังกฤษในรายการเนชันส์ ลีกด้วย
สรุปโปรแกรม ไทยลีก และลีกย่อย วันจันทร์
การแข่งขันฟุตบอลลีกในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในเวลา 15.30 น. กับคู่จ่าฝูงอย่าง จามจุรี ยูไนเต็ด ที่ต้องบุกไปเยือน บางกะปิ เอฟซี ที่สนามของตนเอง โดยเกมนี้สามารถติดตามชมได้ผ่านช่อง MONOMAX และ AIS Play รวมถึงช่อง PLAY SPORTS 11 ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการถ่ายทอดสดให้กับผู้ชมชาวไทยAlso read'รบ.ประยุทธ์' ไม่เรียนรู้โควิด 1 ปี ศก.พัง 1.7 ล้านลบ. ขอปชช.ถอนเงินออมใช้จ่ายอุ้มจีดีพี
ในเวลาใกล้เคียงกันคือเวลา 15.30 น. คู่ระหว่าง สิงห์บุรี ยูไนเต็ด พบ กับ มหาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี ซึ่งเป็นการลงสนามของทีมสิงห์เจ้าท่าที่ต้องพยายามเก็บสามคะแนนสำคัญในบ้าน โดยเกมนี้ยังถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX และ AIS Play เช่นเดิม ทำให้แฟนบอลสามารถติดตามผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่สะดุด
เวลา 15.30 น. เช่นกันกับ คู่ระหว่าง อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด พบ กับ สุพรรณบุรี เอฟซี ซึ่งนับเป็นเกมที่น่าสนใจเนื่องจากทีมจากจังหวัดสุพรรณบุรี มักจะสร้างเซอร์ไพรส์เสมอเมื่อลงมาทำศึกบนเวทีไทยลีก โดยแฟนบอลสามารถชมเกมนี้ผ่าน MONOMAX และ AIS Play พร้อมกันกับคู่แรก ๆ ของวัน
เมื่อเข้าสู่ช่วงบ่ายถึงเย็น รายการฟุตบอลจะยังคงต่อเนื่องด้วยเวลา 18.30 น. คู่ระหว่าง บางกอก เอฟซี พบ กับ สมุทรสงคราม ซิตี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทั้งสองทีมต้องการโอกาสในการไต่อันดับตารางคะแนน โดยเกมนี้ถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX และ AIS Play รวมถึงช่อง PLAY SPORTS 11 ที่คอยดูแลการถ่ายทอดสดเกมลีกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
โปรแกรม ลีก วัน และ ลีก 2 วันถัดมา
สำหรับแฟนกีฬาที่สนใจระดับลีก ก. และ ค. การจัดโปรแกรมในวันรุ่งขึ้นคือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 มีการแข่งขันที่น่าสนใจหลายคู่ โดยเริ่มต้นด้วยเวลา 17.00 น. คู่ระหว่าง สิงห์ เชียงราย ซิตี้ พบ กับ ปากน้ำโพ เอฟซี ซึ่งเป็นเกมของ ลีก วัน ที่แฟนบอลในภาคเหนือต้องจับตามอง
ในเวลา 18.00 น. มีการแข่งขันระหว่าง พิษณุโลก เอฟซี พบ กับ เชียงราย ทีเอสซี เอฟซี ซึ่งเป็นการพบกันของสองทีมจากภูมิภาคภาคเหนือที่ต้องแข่งขันเพื่อสร้างผลงานที่ดีต่อไป โดยเกมนี้ยังคงใช้ช่องทาง MONOMAX และ AIS Play เป็นแหล่งถ่ายทอดสดหลักเช่นเดียวกับรายการอื่น ๆ
เวลา 17.00 น. อีกคู่หนึ่งคือการพบกันของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (ที่ในต้นฉบับเขียนว่า บูรพา ยูไนเต็ด ซึ่งอาจหมายถึงทีมในภูมิภาคเดียวกันหรือชื่อเต็ม) พบ กับ บ้านบึง เอฟซี ซึ่งยังคงถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX และ AIS Play พร้อมช่อง PLAY SPORTS 11 ทำให้แฟนบอลสามารถเลือกชมเกมที่ชอบได้อย่างสะดวก
เกมใหญ่ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก และ เนชันส์ ลีก
เมื่อเวลาเข้าสู่ช่วงดึกของคืนวันจันทร์ เวลา 21.00 น. มีการแข่งขันระหว่าง ลัตเวีย พบ กับ อาร์เมเนีย ซึ่งเป็นเกมฟุตบอลระดับนานาชาติที่แฟนบอลสามารถติดตามชมผ่าน MONOMAX เช่นกัน โดยรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรอบคัดเลือกหรือการแข่งขันระดับทวีปที่ต้องจับตาผลการแข่งขันอย่างใกล้ชิด
ไฮไลท์สำคัญที่สุดของวันมาถึงในช่วงเวลา 02.45 น. ของเช้าวันอังคาร ซึ่งตรงกับคืนวันจันทร์นี้ มีการแข่งขันในรายการเนชันส์ ลีก ระหว่าง สเปน พบ กับ อังกฤษ ซึ่งเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่และถูกจับตามองจากแฟนบอลทั่วโลก โดยเกมนี้สามารถติดตามชมผ่าน MONOMax เท่านั้น
ในเวลาเดียวกันคือ 02.45 น. อีกคู่ที่มีน้ำหนักไม่แพ้กันคือ โครเอเชีย พบ กับ เช็คเกีย ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทั้งสองทีมต้องการสร้างผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้เพื่อสะสมคะแนนและเตรียมความพร้อมสำหรับศึกใหญ่ต่อไป โดยเกมนี้ถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX เช่นเดียวกัน ทำให้แฟนบอลไทยสามารถชมเกมยุโรปและนานาชาติได้ครบจบในที่เดียว
ช่องทางติดตามชม และการเตรียมตัวรับชมเกม
สำหรับการรับชมโปรแกรมฟุตบอลทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น ช่องทางหลักที่แนะนำคือ MONOMAX และ AIS Play ซึ่งครอบคลุมทั้งการแข่งขันในไทยลีก ลีก วัน ลีก 2 รวมถึงรายการยุโรปและรายการระหว่างประเทศ ทำให้ผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนช่องทางรับชม โดยแต่ละคู่มีระบุช่องชัดเจนเพื่อให้ผู้ชมเตรียมตัวตั้งเวลาชมได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้ยังมีช่อง PLAY SPORTS 11 ที่คอยสนับสนุนการถ่ายทอดสดรายการไทยลีกโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการรับชมสัญญาณกีฬาเฉพาะทางและมีความชัดเจนในรายละเอียดของเกมการแข่งขันในแต่ละนาที ทำให้ประสบการณ์การรับชมฟุตบอลของแฟนบอลไทยในปี 2569 นี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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