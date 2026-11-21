ตารางสดฟุตบอลไทยลีก 2 บุนเดสลีกา และยุโรป 18.30 น.
สรุปโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก 2 บุนเดสลีกา เยอรมนี และศึกยุโรป 18.30 น.นี้ พบชลบุรี versus อุทัยธานี บน MONOMAX พร้อมรายชื่อช่องสัญญาณทั้งหมด
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลวันนี้เริ่มต้นขึ้นในเวลา 18.30 น. ด้วยคู่ชี้ชะตาในศึก ไทยลีก 2 โดยสโมสร ชลบุรี เอฟซี จะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของ อุทัยธานี เอฟซี สำหรับแฟนบอลที่ต้องการชมเกมนี้สามารถรับชมได้ทาง MONOMAX และ AIS PLAY ในช่อง PLAY SPORTS 652 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่สำคัญของลีกสอง BYD SEAL 5 ที่ต้องการติดตามผลคะแนนอย่างใกล้ชิด
รายละเอียดคู่ไทยลีก 2 และช่องรับชม
คู่แรกของวันถัดมาคือการแข่งขันระหว่าง เชียงใหม่ ยูไนเต็ด กับ นครปฐม ยูไนเต็ด โดยทั้งสองทีมจะประชันฝีมือกันในเวลา 18.30 น. เช่นกัน สำหรับช่องทางในการรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันนี้กำหนดไว้ที่ MONOMAX และ AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 657 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดสดๆ จากสนามเพื่อให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของผู้เล่นทุกจังหวะAlso read‘เศรษฐา’ อ้อนชาวพังงา แบ่งใจเลือกเพื่อไทย ถ่อมตัวเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ ประสบการณ์น้อยแต่ความตั้งใจสูง
ต่อจากนั้นในเวลา 19.30 น. เป็นคิวของ พัทยา ยูไนเต็ด ที่จะลงสนามพบกับ เกษตรศาสตร์ เอฟซี แฟนๆ ของทั้งสองทีมสามารถติดตามชมผ่าน MONOMAX และ AIS PLAY ในช่อง PLAY SPORTS 659 ซึ่งคู่นี้ถือเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งของทีมที่พยายามดิ้นรนอยู่ในตารางคะแนน เพื่อสร้างแต้มสำคัญในการดำรงตำแหน่ง
โปรแกรมบุนเดสลีกา เยอรมนี และยุโรป
เมื่อเข้าสู่ช่วงเย็นถึงค่ำ รายการแข่งขันจะขยับไปเป็นลีกเยอรมนี โดย แอสตัน วิลล่า จะพบกับ ซันเดอร์แลนด์ ในเวลา 22.00 น. สำหรับช่องที่ถ่ายทอดสดคือ MONOMAX และ MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 ส่วนคู่ถัดไปในเวลา 22.00 น. เช่นกัน คือ โคเวนทรี ซิตี้ พบ คริสตัล พาเลซ ซึ่งสามารถรับชมผ่าน MONOMAX ได้ทันที
โปรแกรมบุนเดสลีกา เยอรมนี ยังคงดำเนินต่อไปในเวลา 21.30 น. โดย เอลเวอร์แบร์ก จะเปิดบ้านพบ ไฟร์บวร์ก ติดตามชมผ่าน AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 522 และในคู่สำคัญอย่าง อูนิโอน เบอร์ลิน พบ แอร์เบ ไลป์ซิก ที่ถ่ายทอดสดในเวลา 21.30 น. เช่นกัน ทาง AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 524
สำหรับเกมดึกในลีกเยอรมนี ชาลเก้ 04 จะพบกับ สตุ๊ตการ์ท ในเวลา 00.30 น. บนช่อง AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 521 ส่วนในอิตาลี โคโม่ จะพบ กายารี่ ในเวลา 21.00 น. ทาง True Premier Football 40 และนาโปลี พบ โตริโน่ ในเวลา 2.45 น. ทาง True Premier Football 3
ศึกยุโรปและลีกอื่นๆ
ในศึกสเปน ราโย บาเยกาโน่ พบ บาเลนเซีย ออกอากาศในเวลา 22.15 น. ผ่าน beIN SPORTS 10 และคู่ใหญ่อย่าง เรอัล มาดริด พบ เซลต้า บีโก้ ในเวลา 3.00 น. ทาง beIN SPORTS 10 เช่นกัน ส่วนในฝรั่งเศส สตราส์บูร์ก พบ แบรสต์ เวลา 2.45 น. และ โมนาโก พบ โอแซร์ เวลา 02.45 น. ทาง MONOMAX
สำหรับเกมในอังกฤษ วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ ชาร์ลตัน เวลา 22.00 น. ทาง MONOMAX และ เฟเยนูร์ด พบ เอ็กเซลเซอร์ เวลา 00.45 น. ทาง MONOMAX เช่นกัน ส่วนในเยอรมนี โวล์ฟสบวร์ก พบ โฮลสไตน์ คีล เวลา 19.00 น. บน YouTube BG SPORTS และ ซังต์.เพาลี พบ โบคุ่ม เวลา 02.30 น. ทาง YouTube BG SPORTS
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