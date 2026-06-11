ตั๋วหนังออนไลน์ Netflix เปิดตัวซีรีส์ดราม่าชั้นศาลไทย 'ทนายปีศาจ' พร้อมเปิดงาน Thailand Y Content Awards 2025

ตั๋วหนังออนไลน์ Netflix เปิดตัวซีรีส์ดราม่าชั้นศาลไทย 'ทนายปีศาจ' โดยร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในโครงการ Content Lab ซึ่งเปิดโอกาสให้ผลงานที่มีศักยภาพสูงได้มาพบกับพันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดสู่การผลิต
หลังกวาดรางวัลจากหลากหลายเวทีอันทรงเกียรติกับผลงานซีรีส์สงคราม ส่งด่วน ไก่-ณฐพล บุญประกอบ กลับมาพร้อม ทนายปีศาจ ผลงานการกำกับซีรีส์ดราม่าชั้นศาลครั้งแรก ร่วมกับสองครีเอเตอร์ผู้ริเริ่มไอเดียอย่าง แซม-จักริน เทพวงค์ ผู้กำกับร่วมและผู้เขียนบทร่วม รวมถึง ซัน-ทรงพล จันทรสม ผู้อำนวยการสร้าง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในห้องพิจารณาคดี สู่ซีรีส์ดราม่าชั้นศาลแบบไทยที่ทั้งสมจริง ดูสนุก และเข้าใจง่าย โดย Netflix ได้เลือกหยิบซีรีส์เรื่องนี้มาพัฒนาต่อจากโครงการ Content Lab เวทีนำเสนอผลงานของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหา ชน) ประจำปี 2566 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผลงานที่มีศักยภาพสูงได้มาพบกับพันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดสู่การผลิ.
หลังกวาดรางวัลจากหลากหลายเวทีอันทรงเกียรติกับผลงานซีรีส์สงคราม ส่งด่วน ไก่-ณฐพล บุญประกอบ กลับมาพร้อม ทนายปีศาจ ผลงานการกำกับซีรีส์ดราม่าชั้นศาลครั้งแรก ร่วมกับสองครีเอเตอร์ผู้ริเริ่มไอเดียอย่าง แซม-จักริน เทพวงค์ ผู้กำกับร่วมและผู้เขียนบทร่วม รวมถึง ซัน-ทรงพล จันทรสม ผู้อำนวยการสร้าง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในห้องพิจารณาคดี สู่ซีรีส์ดราม่าชั้นศาลแบบไทยที่ทั้งสมจริง ดูสนุก และเข้าใจง่าย โดย Netflix ได้เลือกหยิบซีรีส์เรื่องนี้มาพัฒนาต่อจากโครงการ Content Lab เวทีนำเสนอผลงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2566 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผลงานที่มีศักยภาพสูงได้มาพบกับพันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดสู่การผลิ
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