ตั๊กแตน ชลดา ยันไม่ป่วยมะเร็ง ลั่นอย่าตัดสินบุ๋ม ปนัดดา ก่อนรู้ข้อเท็จจริง
ตั๊กแตน ชลดา ออกมาชี้แจงข่าวลือว่าป่วยมะเร็งว่าเป็นความเข้าใจผิดจากชื่อเฟซบุ๊กเดียวกัน พร้อมเตือนสังคมอย่ารีบตัดสิน บุ๋ม ปนัดดา โดยยังมองว่าทำดีเกินครึ่งคือคนดี
นักร้องนำวง ตั๊กแตน ชลดา ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อแก้ข่าวลือเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของตนเองว่าไม่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่อย่างใด สาเหตุที่ทำให้เกิดกระแสข่าวและความเข้าใจผิดในวงกว้างนั้น เกิดจากการที่มีบุคคลอื่นซึ่งใช้ชื่อผู้ใช้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย identical กับเธอเป๊ะๆ ได้โพสต์ข้อความระบุว่าตนเองกำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันพอดี
ไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพและข่าวลือ
ปัจจุบันสถานการณ์สุขภาพของ ตั๊กแตน ชลดา ยังคงแข็งแรงดี แต่ก่อนหน้านี้เคยมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดไวรัสทั่วไป ซึ่งไม่ใช่โรคภัยร้ายแรงตามที่หลายคนกังวล เธอได้ขอบคุณผู้ติดตามและแฟนเพลงทุกท่านที่แสดงความเป็นห่วงใยและส่งกำลังใจมาให้ แม้จะมีบางช่วงเวลาที่ความรู้สึกอาจไม่สบายใจนักเกี่ยวกับการตอบรับต่อการแสดงงานศิลปะหรือภาพยนตร์ในอนาคตก็ตามAlso readหญิง ธิติกานต์ เปิดใจปม บุ๋ม ปนัดดา ยันไม่เคยยุ่งเรื่องเงิน ลั่นไม่เหยียบคนล้ม วอนสังคมใจเย็นรอฟังข้อเท็จจริง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสับสนให้กับสาธารณชนอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ติดตามจำนวนมากเห็นโพสต์จากบัญชีที่ใช้ชื่อเดียวกันและตีความหมายทันทีว่านักร้องชื่อดังกำลังต่อสู้กับโรคร้าย ทว่าความจริงแล้วผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นเพียงคนที่บังเอิญมีชื่อคล้ายกัน และต้องเข้ารักษาตัวด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
มุมมองต่อประเด็นดราม่าสังคมออนไลน์
นอกจากการแก้ไขข่าวสุขภาพแล้ว นักร้องดังยังได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีถกเถียงในสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยขอวิงวอนให้ประชาชนหยุดการตัดสินหรือรุมประณามใครคนหนึ่งก่อนที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้าน เธอเน้นย้ำว่าในยุคดิจิทัลข่าวสารสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วและก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่ายหากขาดการไตร่ตรอง
ตั๊กแตน ชลดา มองว่า บุ๋ม ปนัดดา เป็นบุคคลที่ทำประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เธอรู้สึกว่าไม่ควรละเลยคุณงามความดีเหล่านี้ไปเพียงเพราะข่าวลือหรือคำกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน การรุมโทสะทางอินเทอร์เน็ตอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยไม่จำเป็น
เปรียบเทียบความชั่วร้ายในสังคม
เธอยังได้นำเสนอแนวคิดเรื่องการเปรียบเทียบระดับความชั่วร้าย โดยชี้ให้เห็นว่าในประเทศไทยยังมีบุคคลอีกจำนวนมากที่ก่ออาชญากรรมทางการเงินในมูลค่าสูงถึงหลายพันล้านหรือหมื่นล้านบาท โดยฉ้อโกงเงินจากประชาชนจำนวนมาก แต่กลับไม่ได้รับการตรวจสอบหรือลงโทษเท่ากับกรณีเล็กๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับกรณีของการบริจาคหรือการทำบุญนั้น ตั๊กแตน ชลดา อธิบายว่าตนก็มีการโอนเงินสนับสนุนงานกุศลอยู่เรื่อยๆ เช่นกัน แต่เป็นจำนวนเงินหลักพันหรือหลักหมื่นบาทตามกำลังความสามารถ ไม่ใช่การบริจาคครั้งใหญ่แบบที่เป็นข่าวลือ เธอเชื่อว่าปลายทางของเงินทองขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้รับและผู้ให้มากกว่าปริมาณตัวเลข
หลักการตัดสินคุณค่าของคน
หัวใจสำคัญของความคิดนี้คือเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมมนุษย์ เธอเสนอว่าหากบุคคลใดทำความดีมาเกินกว่าร้อยละห้าสิบของชีวิตโดยรวมแล้ว สามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่ของคนดีได้ เพราะยังคงมีผู้คนอีกจำนวนมากที่กระทำชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่มีความเมตตาหรือจริยธรรมใดๆ เลย
ดังนั้น การมุ่งเน้นไปที่การรุมตำหนิบุคคลที่ทำผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ในขณะที่เพิกเฉยต่อความเสียหายขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อสาธารณะ จึงเป็นการจัดการปัญหาที่คลาดเคลื่อน เธอหวังว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงที่ดีที่สุด และขอให้สังคมใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ
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