ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดยืนยันการคงอัตราดอกเบี้ยสูง

ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อวันพุธ เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ ซึ่งสถานการณ์นี้ยิ่งทำให้นักลงทุนมั่นใจว่า FED น่าจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงที่ 3.50 ถึง 3.75% ต่อไปในการประชุมวันที่ 17 มิถุนายนนี้
ตัวเลข เงินเฟ้อ ของ สหรัฐฯ ล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อวันพุธ เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ ซึ่งสถานการณ์นี้ยิ่งทำให้นักลงทุนมั่นใจว่า FED น่าจะตัดสินใจคง อัตราดอกเบี้ย ไว้ในระดับสูงที่ 3.50 ถึง 3.75% ต่อไปในการประชุมวันที่ 17 มิถุนายนนี้ และยังมีโอกาสสูงที่เราจะได้เห็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.
25% ในช่วงปลายปี รายงานจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่าดัชนี CPI เดือนพฤษภาคมพุ่งขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งตรงกับตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินไว้พอดี หลังจากที่เดือนเมษายนเคยขยับขึ้นมาแล้ว 3.8% ส่วนในมุมของตัวเลขรายเดือน ดัชนี CPI ขยับขึ้นมาแค่ 0.2% ซึ่งถือว่าน้อยกว่าที่ตลาดเก็งไว้ที่ 0.5% และชะลอตัวลงจากระดับ 0.6% ของเดือนที่แล้ว ขณะเดียวกัน ตัวเลข Core CPI ที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0.3% ส่วน Core CPI แบบรายปีอยู่ที่ 2.9% ซึ่งตรงตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้เป๊ะ หลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจชุดนี้ แม้ราคา Bitcoin จะมีจังหวะดีดตัวขึ้นมาได้บ้างนิดหน่อย แต่ภาพรวมก็ยังถือว่าโดนกดดันอยู่พอสมควร โดยราคายังคงทรงตัวอยู่แถวๆ 61,000 ดอลลาร์ และแทบจะไม่ขยับไปไหนเลยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ฝั่งตลาดการเงินดั้งเดิมก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ล่วงหน้ากอดคอกันร่วงลงทั้งกระดาน ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีก็พุ่งไปแตะ 4.5% ทางด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ก็ยังอยู่ในช่วงขาลง โดยร่วงลงไปอีก 1% ปิดที่ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งก่อนหน้านี้เครื่องมือ CME Fed Watch ก็เพิ่งชี้ให้เห็นว่าตลาดให้น้ำหนักถึง 98% ที่ FED จะไม่ปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี
เงินเฟ้อ FED อัตราดอกเบี้ย สหรัฐฯ
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