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Economy

ตัวแทนธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน ประชุม กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ ลุยแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าสูงและโลจิสติกส์ล่าช้า

thestandardth#16 in ประเทศไทย
ตัวแทนธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน ประชุม กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ ลุยแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าสูงและโลจิสติกส์ล่าช้า
US-ASEAN Business Council · สภาผู้แทนราษฎรไทย · ปราบ เพียรสกุล
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ตัวแทนธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน ประชุม กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อหารือแนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยเน้นลดต้นทุนพลังงานและระบบโลจิสติกส์

ปราบ เพียรสกุล หัวหน้าผู้แทนสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาสหประชาชาติอาเซียนประจำประเทศไทย เมียนมา และลาว เข้าพบกับ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยอย่างเป็นทางการ

ประเด็นต้นทุนพลังงานและการแข่งขัน

ปราบ เพียรสกุล นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีต้นทุนพลังงานสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียประมาณ 50% ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนการผลิตโดยรวมของภาคอุตสาหกรรม

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ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพิจารณากลุ่มบริษัทที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเข้มงวด เช่น มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียที่มีแนวโน้มจะยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในอนาคต

การหารือมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อพัฒนาระบบนิเวศทางการค้าและการลงทุนของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

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อุปสรรคโลจิสติกส์และความปลอดภัยชายแดน

คณะผู้แทนยังได้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะปัญหาความล่าช้าบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเรือบรรทุกสินค้าต้องใช้เวลาเข้าคิวรอขนถ่ายสินค้าอย่างน้อย 10 ถึง 24 ชั่วโมง ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

นอกจากปัญหาความล่าช้าแล้ว คณะผู้แทนยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าข้ามแนวชายแดนที่ทะลักเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดและการแข่งขันที่เป็นธรรมกับธุรกิจภายในประเทศอย่างรุนแรง

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะผู้แทนได้เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งเสนอให้ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตลาด

โครงสร้างประชากรและความท้าทายระยะยาว

ในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ คณะผู้แทนยังได้เสนอให้ไทยเร่งหาหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการผลักดันนโยบายการพัฒนาสังคมและสุขภาวะทางเจริญพันธุ์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในระยะยาว

การเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เนื่องจากแนวโน้มสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรอาจสร้างอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจหากไม่มีการวางแผนเชิงรุก

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มุมมองจาก กมธ. และแนวทางการขับเคลื่อน

วีระยุทธ สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความคิดเห็นว่าข้อเสนอทั้งหมดถือเป็นประเด็นสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติรับทราบถึงข้อจำกัดและพยายามผลักดันแก้ไขมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเท่าเทียมและชัดเจนในกฎระเบียบ

วีระยุทธ เน้นย้ำว่านโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนในยุคปัจจุบันต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต้องมีความเท่าเทียมและชัดเจน เพื่อช่วยลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นต้นทุนแฝงในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับประเด็นโครงสร้างประชากร วีระยุทธ มองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้คณะกรรมการสาธารณสุข และคณะกรรมการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร เป็นพื้นที่กลางในการร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

วีระยุทธ ย้ำทิ้งท้ายถึงความสำคัญของการสานต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาอย่างเข้มแข็ง โดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำจัดอุปสรรคทางการค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม และดึงดูดการลงทุนด้านนวัตกรรมรวมถึงพลังงานสะอาดเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

US-ASEAN Business Council สภาผู้แทนราษฎรไทย ปราบ เพียรสกุล วีระยุทธ ภาคเอกชนไทย คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

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