ตัวแทนธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน ประชุม กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ ลุยแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าสูงและโลจิสติกส์ล่าช้า
ตัวแทนธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน ประชุม กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อหารือแนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยเน้นลดต้นทุนพลังงานและระบบโลจิสติกส์
ปราบ เพียรสกุล หัวหน้าผู้แทนสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาสหประชาชาติอาเซียนประจำประเทศไทย เมียนมา และลาว เข้าพบกับ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยอย่างเป็นทางการ
ประเด็นต้นทุนพลังงานและการแข่งขัน
ปราบ เพียรสกุล นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีต้นทุนพลังงานสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียประมาณ 50% ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนการผลิตโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมAlso readทรู คอร์ปอเรชั่น ขยายโมเดล AI-first Telco Tech สู่ปี 2570 ด้วยแผน Big Moves
ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพิจารณากลุ่มบริษัทที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเข้มงวด เช่น มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียที่มีแนวโน้มจะยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในอนาคต
การหารือมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อพัฒนาระบบนิเวศทางการค้าและการลงทุนของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
อุปสรรคโลจิสติกส์และความปลอดภัยชายแดน
คณะผู้แทนยังได้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะปัญหาความล่าช้าบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเรือบรรทุกสินค้าต้องใช้เวลาเข้าคิวรอขนถ่ายสินค้าอย่างน้อย 10 ถึง 24 ชั่วโมง ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากปัญหาความล่าช้าแล้ว คณะผู้แทนยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าข้ามแนวชายแดนที่ทะลักเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดและการแข่งขันที่เป็นธรรมกับธุรกิจภายในประเทศอย่างรุนแรง
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะผู้แทนได้เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งเสนอให้ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตลาด
โครงสร้างประชากรและความท้าทายระยะยาว
ในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ คณะผู้แทนยังได้เสนอให้ไทยเร่งหาหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการผลักดันนโยบายการพัฒนาสังคมและสุขภาวะทางเจริญพันธุ์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในระยะยาว
การเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เนื่องจากแนวโน้มสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรอาจสร้างอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจหากไม่มีการวางแผนเชิงรุก
มุมมองจาก กมธ. และแนวทางการขับเคลื่อน
วีระยุทธ สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความคิดเห็นว่าข้อเสนอทั้งหมดถือเป็นประเด็นสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติรับทราบถึงข้อจำกัดและพยายามผลักดันแก้ไขมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเท่าเทียมและชัดเจนในกฎระเบียบ
วีระยุทธ เน้นย้ำว่านโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนในยุคปัจจุบันต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต้องมีความเท่าเทียมและชัดเจน เพื่อช่วยลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นต้นทุนแฝงในการดำเนินธุรกิจ
สำหรับประเด็นโครงสร้างประชากร วีระยุทธ มองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้คณะกรรมการสาธารณสุข และคณะกรรมการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร เป็นพื้นที่กลางในการร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
วีระยุทธ ย้ำทิ้งท้ายถึงความสำคัญของการสานต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาอย่างเข้มแข็ง โดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำจัดอุปสรรคทางการค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม และดึงดูดการลงทุนด้านนวัตกรรมรวมถึงพลังงานสะอาดเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป
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