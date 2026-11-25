ตัวเลขว่างงานสหรัฐฯ ต่ำคาด 189K กดดัน Fed ยื้อดอกเบี้ยสูง
ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุด 25 พ.ย. 2569 อยู่ที่ 189K น้อยกว่าคาด ตลาดแรงงานแข็งแรงแสดงว่า Federal Reserve ยังไม่มีแรงกดดันให้ลดดอกเบี้ยนโยบายเร่งด่วน
สำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา (BLS) เปิดเผยข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นตลาดแรงงานเมื่อเวลา 20.30 น. ตามเวลาไทยของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 พบว่าจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการ ว่างงาน ครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ร่วงลงสู่ระดับ 189,000 คน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 201,000 คน และลดลงอย่างมากจากยอดก่อนหน้าที่ยอด 203,000 คน การลดลงของตัวเลขผู้ตกงานรายใหม่จำนวน 14,000 คนภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ บ่งชี้ชัดเจนว่านายจ้างยังคงรักษาระดับการจ้างงานไว้ได้อย่างมั่นคง ไม่ยอมปล่อยพนักงานออกตามกระแสเศรษฐกิจที่เริ่มผันผวน
ตลาดแรงงานแข็งแกร่งกดดันเงินเฟ้อ Core PCE
ตัวเลขว่างงานสหรัฐฯ ที่ 189,000 คน ถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับระดับ 200,000 คน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดแรงงานที่ยังคงร้อนแรง เมื่อประชาชนมีงานทำและมีรายได้ต่อเนื่อง กำลังซื้อของผู้บริโภคจึงยังคงอยู่และช่วยพยุงเศรษฐกิจให้เติบโต แต่ในขณะเดียวกัน ความมั่นคงในการจ้างงานนี้กลับสร้างความกดดันด้านค่าจ้างและราคาสินค้าให้ยังไม่คลายตัวลงไปพร้อมกันAlso readGrabFood Amazing Must-Taste แนะนำร้านอาหาร 4,000 แห่ง
ข้อมูลชุดเดียวกันยังเผยให้เห็นว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลแบบพื้นฐาน (Core PCE) รายปี อยู่ที่ 3.3% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.2% และสูงกว่าระดับ 3.1% ในครั้งก่อนหน้า ส่วนดัชนีรายเดือนอยู่ที่ 0.3% ซึ่งตรงกับที่ตลาดคาดการณ์และเท่ากับครั้งก่อนหน้า สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าแม้กำลังซื้อจะยังดี แต่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ต้องการเห็นอัตราการขยายตัวใกล้ระดับ 2%
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนชะลอตัวภาคธุรกิจ
ในมิติของภาคธุรกิจ ข้อมูลยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) รายเดือนอยู่ที่ 0.2% ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 0.7% และชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับยอด 1.8% ในครั้งก่อนหน้า ภาพที่น่าสนใจคือภาคธุรกิจเริ่มชะลอการลงทุนซื้อเครื่องจักรและสินค้าทุน แต่ตลาดแรงงานยังไม่สะท้อนความอ่อนแรงนั้น เนื่องจากการจ้างงานมักจะเป็นภาคสุดท้ายที่ตอบสนองต่อสัญญาณชะลอตัวของเศรษฐกิจ
การที่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเหลือเพียง 0.2% จาก 1.8% แสดงให้เห็นถึงความเย็นชาที่เริ่มเข้ามากระทบภาคการผลิต แต่ตลาดแรงงานยังคงแน่นหนา สิ่งนี้ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่าสัญญาณชะลอตัวจะลามมาถึงการจ้างงานเมื่อไหร่ แต่ความแตกต่างนี้ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากความร้อนแรงมาสู่ความระมัดระวังมากขึ้น
Federal Reserve ยื้อดอกเบี้ยสูงยาวนาน
ประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับนโยบายการเงินคือ เมื่อคนตกงานน้อยลงตามตัวเลขว่างงานสหรัฐฯ ที่ 189,000 คน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ก็ไม่มีแรงกดดันให้ต้องรีบลดดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน Core PCE รายปีที่ขยับขึ้นเป็น 3.3% ยังห่างจากเป้าหมายเงินเฟ้อมาก ทั้งสองปัจจัยจึงชี้ไปทางเดียวกันว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Funds Rate) มีโอกาสอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ตลาดทุนหวังไว้
แม้ยอด Core PCE รายเดือนที่ 0.3% ตามคาดไม่ได้เพิ่มความกังวลให้เพิ่มขึ้นทันที แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ภาพรวมดูดีขึ้น เพราะตัวเลข 0.3% ต่อเดือนที่ติดต่อกันสามครั้งยังสูงกว่าระดับที่ Fed ต้องการเห็นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ความหวังในการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเลือนรางลงไปอย่างมากในมุมมองของนักวิเคราะห์
ตลาดคริปโตตอบรับลบเงินดอลลาร์แข็งค่า
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีตอบรับข่าวนี้ในทิศทางลบ โดยเมื่อเวลาใกล้เคียงกัน Bitcoin ลดลง 2.35% ใน 24 ชั่วโมง สู่ราคา 58,586 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วน Ethereum ลดลง 2.69% สู่ราคา 1,642.53 ดอลลาร์สหรัฐ กลไกการตอบรับคือตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้ดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury yield) แข็งค่าขึ้น ทำให้เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงไปพักในสินทรัพย์ปลอดภัยแทน
สำหรับนักลงทุนที่ยังคงถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล ควรระวังความผันผวนในช่วงที่ตลาดรอสัญญาณใหม่จาก Federal Reserve เพราะข่าวดีของเศรษฐกิจที่ตลาดแรงงานยังแน่นและเงินเฟ้อพื้นฐานยังดื้อ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้แนวโน้มดอกเบี้ยสูงยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจจับตามองตัวเลขว่างงานสัปดาห์ถัดไป หากเริ่มขยับขึ้นเหนือ 200,000 คน ภาพอาจเปลี่ยนไปได้
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