ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบเล็กน้อย แต่ยังคงรักษาโมเมนตัมบวกไว้ได้ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบเล็กน้อยในวันศุกร์ (10 เม.ย.) แม้จะมีข่าวดีจากการเจรจาสันติภาพและข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หุ้น AO World พุ่งขึ้น 7% ขณะที่ B&M และ BAE Systems ร่วงลง
ตลาดหุ้น ลอนดอน ปิดลบเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ (10 เมษายน) แต่ยังคงรักษาโมเมนตัมบวกไว้ได้ โดยเป็นการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 ท่ามกลางความหวังจากข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา 2 สัปดาห์ระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ ตลาดหุ้น ทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นสัปดาห์ นักลงทุนยังคงจับตา การเจรจาสันติภาพ ที่สำคัญซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 เมษายนนี้ อย่างไรก็ตาม ดัชนี FTSE 100 ปิดที่ 10,600.53 จุด ลดลง 2.95 จุด หรือคิดเป็น -0.
03% แม้ว่าตลาดจะมีการปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงอยู่ในทิศทางที่เป็นบวก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่รอคอยผลการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ณ กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน สถานการณ์ในตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ จากปัจจัยหนุนหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวลงของราคาน้ำมันหลังจากการประกาศข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งช่วยสร้างความหวังในการกลับมาของการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การไหลเวียนของน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียยังคงถูกจำกัดอย่างมาก ทำให้ราคาน้ำมันล่วงหน้ายังคงทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด\ในส่วนของหุ้นรายตัว มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลายรายการ หุ้น AO World ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของอังกฤษ พุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 7% หลังจากบริษัทคาดการณ์ว่ากำไรประจำปีจะอยู่ในระดับสูงสุดของกรอบการคาดการณ์ เนื่องจากสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจที่เน้นผู้บริโภคเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน หุ้น B&M ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าราคาประหยัดของอังกฤษ ปรับตัวลดลง 4.6% จากข่าวการลาออกของ เฮเลน โควิง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชั่วคราว ซึ่งดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง 5 เดือน นอกจากนี้ หุ้น BAE Systems ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาด้านกลาโหม ปรับตัวลดลง 3.3% ส่วนหุ้น Wizz Air สายการบิน ก็ได้รับแรงหนุน ปรับตัวขึ้น 7.2% ตามรายงานของบลูมเบิร์กที่ระบุว่า ผู้เจรจาระดับสูงของยูเครนในการเจรจากับรัสเซีย มองเห็นความคืบหน้าไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นกับรัสเซีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหวังในการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ\ภาพรวมของตลาดหุ้นลอนดอนสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหลายประการ ทั้งความหวังในการเจรจาสันติภาพระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน รวมถึงผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ติดต่อกัน 3 สัปดาห์แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาว นักลงทุนยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน และผลประกอบการของบริษัทต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในอนาคต ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงมีความผันผวนสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องตระหนักและเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสม
