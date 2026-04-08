ตลาดหุ้นไทยเปิดบวกแข็งแกร่ง รับข่าวดีทรัมป์ระงับโจมตีอิหร่าน-อิหร่านเปิดฮอร์มุซ

นักวิเคราะห์ฯ คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดบวกแข็งแกร่ง รับปัจจัยหนุนจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศระงับโจมตีอิหร่าน และอิหร่านเปิดทางให้เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมจับตาการแถลงนโยบายรัฐบาล
นักวิเคราะห์ฯ ประเมิน ตลาดหุ้น ไทยเช้าวันนี้มีแนวโน้มเปิดตลาดในแดนบวกอย่างแข็งแกร่ง จากแรงหนุนหลายปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศระงับการโจมตี อิหร่าน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก นอกจากนี้ การที่ อิหร่าน ตกลงที่จะเปิดทางให้เรือเดินสมุทรผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ได้ตามปกติ ก็ยิ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค และทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็น Sentiment
เชิงบวกที่สำคัญสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้ นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล. ทิสโก้ ได้ให้ความเห็นว่า ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะเปิดตลาดในแดนบวกได้อย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกับตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นในภูมิภาค สาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอกที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลก สำหรับปัจจัยภายในประเทศ นักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ต่อรัฐสภาในวันที่ 9-10 เมษายน ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการดูแลภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลและนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มพลังงาน กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศ อีกทั้งยังมีการคาดการณ์ถึงแรงเก็งกำไรในหุ้นบางตัวที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่\การคาดการณ์แนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ นายอภิชาติได้ประเมินกรอบแนวต้านไว้ที่ 1,480 จุด และแนวต้านสำคัญที่ 1,500 จุด ในขณะที่ประเมินแนวรับไว้ที่ 1,450 จุด ซึ่งเป็นระดับที่นักลงทุนควรให้ความสนใจหากมีการปรับฐานเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นและระยะกลาง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลานี้ นักลงทุนควรพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง และได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาล รวมถึงควรมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน นอกจากนี้ นักลงทุนควรติดตามข่าวสารและข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป\โดยสรุป ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้มีแนวโน้มที่ดี จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลบวกต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก และปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพิจารณาลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว การตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาจากข้อมูลและปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังอย่างเหมาะสม นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหุ้นแต่ละตัวอย่างละเอียด รวมถึงติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การมีวินัยในการลงทุนและการปฏิบัติตามแผนการลงทุนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นได้ในระยะยา
