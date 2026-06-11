ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวแอป wiset รวมทุกพอร์ตการลงทุนไว้ในที่เดียวเพื่อความมั่งคั่งที่จัดการง่าย

พลิกโฉมการลงทุนด้วยแอปพลิเคชัน wiset จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่รวบรวมพอร์ตหุ้น กองทุน และพันธบัตรไว้ในหน้าจอเดียว พร้อมบริการ TSD e-Service และคลังความรู้ครบวงจร
ในยุคที่การลงทุนมีความหลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นักลงทุนจำนวนมากต้องประสบกับปัญหาที่น่าปวดหัว คือการบริหารจัดการบัญชีการลงทุนที่กระจัดกระจายอยู่ตามแอปพลิเคชันต่างๆ การที่ต้องคอยสลับแอปพลิเคชันไปมาเพื่อเช็กพอร์ตการลงทุนในหุ้น กองทุน หรือพันธบัตร ไม่เพียงแต่จะทำให้เสียเวลา แต่ยังสร้างความเครียดจากการที่ต้องจดจำรหัสผ่านจำนวนมากของแต่ละแพลตฟอร์ม ยิ่งสำหรับผู้ที่มีพอร์ตการลงทุนหลายแห่ง ความสับสนในการติดตามผลตอบแทนหรือการลืมว่าตนเองถือครองสินทรัพย์ใดไว้บ้าง กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การวางแผนทางการเงินไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและตัดสินใจพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดในชื่อว่า wiset หรือ วิเศษ ซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด ให้ทุกการลงทุนของคุณเป็นเรื่องวิเศษ เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนที่ยุ่งยากให้กลายเป็นความสะดวกสบายที่ครบจบในที่เดียว จุดเด่นที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชัน wiset คือฟีเจอร์ My Wealth ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการนำเสนอภาพรวมของพอร์ตการลงทุนแบบบูรณาการ โดยระบบสามารถรวบรวมข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษีต่างๆ มาแสดงผลบนหน้าจอเดียวได้อย่างอัตโนมัติ ความพิเศษของระบบนี้คือการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกช่องทางและทุกพอร์ตการลงทุนของผู้ใช้ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง หรือต้องคอยบันทึกรายการซื้อขายในสมุดหรือไฟล์เอกสารให้เมื่อยล้า การมีศูนย์กลางข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ภาพรวมความมั่งคั่งของตนเองได้อย่างแม่นยำ และนำไปสู่การตัดสินใจปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างทันท่วงทีตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากการติดตามพอร์ตการลงทุนแล้ว wiset ยังยกระดับการให้บริการด้านธุรกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นผ่านบริการ TSD e-Service ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบรายละเอียดการถือหุ้น การขอเอกสารเครดิตภาษีเงินปันผล ซึ่งในอดีตมักเป็นเรื่องยุ่งยากและต้องรอเอกสารทางไปรษณีย์ รวมถึงระบบการแจ้งเตือนเงินปันผลเข้าบัญชีแบบทันทีทันใด การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในส่วนนี้ช่วยแก้ปัญหาการหลงลืมวันที่ได้รับปันผล หรือปัญหาเอกสารสูญหายที่มักทำให้นักลงทุนพลาดสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่ควรจะได้รับ ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความวิเศษของแอปพลิเคชันนี้ยังครอบคลุมไปถึงการเป็นคลังความรู้และศูนย์รวมข้อมูลการลงทุนระดับพรีเมียม โดย wiset ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ให้นักลงทุนติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ได้แบบเรียลไทม์ ทั้งในส่วนของข่าวสารสำคัญ ข้อมูลสถิติเชิงลึก และการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเสิร์ฟคอนเทนต์คุณภาพที่ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับจริตการเรียนรู้ของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์ วิดีโอสั้น บทความวิเคราะห์เจาะลึก กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ไปจนถึงหลักสูตร SET e-Learning ที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทุกระดับได้พัฒนาทักษะการลงทุนของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง การเปิดตัวแอปพลิเคชัน wiset ในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มุ่งมั่นจะเป็น The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities หรือการเป็นประตูสู่โอกาสที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมสำหรับทุกคน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อการลงทุนอย่างไร้รอยต่อ และยกระดับคุณภาพการบริการให้เป็น Trusted Marketplace ที่ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจในความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งเป็นการ Empowering Market Participants หรือการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายและวิเศษ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน wiset ได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Apple App Store และ Android ผ่าน Google Play Store นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถแวะไปเยี่ยมชมได้ที่บูธของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในงาน SET in the City 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ถึง 21 มิถุนายน พ.
ศ. 2569 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ เพื่อร่วมสำรวจนวัตกรรมทางการเงินที่จะช่วยขับเคลื่อนความมั่งคั่งในอนาคตได้อย่างยั่งยื
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แอป Wiset บริหารพอร์ตลงทุน My Wealth TSD E-Service
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