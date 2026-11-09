ตลาดหุ้นไทยร่วง 3.48% สัปหั่์นี้ หุ้นพลังงานและบริการเติบโตสวนกระแส
ดัชนี SET ปรับลด 52.89 จุดจากแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยี นักวิเคราะห์ชี้หุ้น BGRIM, MTC, GPSC โตแรงจากกำไรไตรมาสที่คาดและต้นทุนที่ลดลง โอกาสลงทุนยังเปิดกว้าง
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้เผชิญกับความผันผวนอย่างหนักเมื่อดัชนี SET Index ปรับตัวลดลงจาก 1,518.59 จุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม มาปิดที่ 1,465.70 จุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน หายไป 52.89 จุด หรือประมาณ 3.48% แรงขายถาโถมส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกเทขายอย่างหนักในตลาดโลก
สถานการณ์ตลาดและแรงกดดัน
แม้ภาพรวมตลาดจะแดงเดือด แต่ก็มีหุ้นบางตัวที่ยืนหยัดต้านทานกระแสขาลงและสามารถบวกสวนดัชนี SET ได้ โดยมีการกระจายตัวของเงินทุนไปยังกลุ่มหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและได้รับประโยชน์จากปัจจัยเฉพาะเจาะจง ซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาAlso readวิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ออกข้าง
BGRIM โต 19.15% จากต้นทุนเชื้อเพลิง
บริษัท บี.กริม เพاور จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เป็นหนึ่งในหุ้นที่สร้างผลตอบแทนโดดเด่นที่สุดในสัปดาห์โดยปรับเพิ่มขึ้น 19.15% ปิดที่ 22.40 บาท จากราคาปิด 18.80 บาทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปียังคงอยู่ที่ระดับสูงถึง +58.87% นักวิเคราะห์จาก IAA ประเมินว่าแรงขับเคลื่อนหลักมาจากกระแส Anti-Commodity เมื่อราคาก๊าซ LNG ลดลงช่วยตัดต้นทุนเชื้อเพลิงและเพิ่มโอกาสฟื้นตัวของอัตรากำไรโรงไฟฟ้า SPP โดยคาดการณ์กำไรไตรมาส 3/69 จะเติบโต 59% รายปีอยู่ที่ 660 ล้านบาท ขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 21.15 บาทซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน แต่ยังมีโอกาสไปถึงเป้าหมายสูงสุดที่ 25 บาท
MTC และ GPSC รับแรงกำไรไตรมาส
บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ปรับเพิ่ม 8.70% สู่ระดับ 31.25 บาท โดยโบรกเกอร์ประเมินว่าแรงสนับสนุนมาจากคาดการณ์กำไรไตรมาส 3/69 ที่อาจแตะ 1,950-1,970 ล้านบาท ซึ่งขยายตัว 13-14% รายปีจากการขยายตัวของสินเชื่อและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ขณะที่บริษัท โกลบอล เพاور ซินเนอรี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ปรับเพิ่มขึ้น 7.11% สู่ 52.75 บาท โดยได้รับแรงเก็งกำไรจากการประกาศกำไร 9 เดือนแรกปี 2569 ที่แตะ 5,130 ล้านบาท ขยายตัว 5% จากปีก่อนหน้าจากผลงานที่ดีขึ้นของโรงไฟฟ้าไซยะบุรีและโรงไฟฟ้าลมนอกชายฝั่งไต้หวัน
MEGA, BA และ STECON ตอบสนองปัจจัยบวก
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ปรับเพิ่ม 6.82% สู่ 35.25 บาท โดยมีปัจจัยหนุนจากธุรกิจ Mega We Care ที่มียอดขายเติบโตต่อเนื่องและธุรกิจ Maxxcare ที่เริ่มฟื้นตัวจากการคลี่คลายของสถานการณ์ใบอนุญาตนำยาเข้าเมียนมา ส่วนบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ปรับเพิ่ม 6.25% สู่ 18.70 บาท โดยคาดว่ากำไรไตรมาส 3/69 จะฟื้นตัวแรงจากเส้นทางสมุยที่มียอดขายตั๋วและค่าโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ STECON ปรับเพิ่ม 5.88% สู่ 18.00 บาท จากความหวังงาน Data Center ที่บอร์ดเตรียมเสนอหลักการให้ ครม. พิจารณา
CBG และแนวโน้มผลตอบแทนการลงทุน
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG ปรับเพิ่มขึ้น 5.80% สู่ 54.75 บาท ขณะที่อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปียังคงอยู่ในเกณฑ์บวกที่ 25.86% จากข้อมูลปัจจุบันนักลงทุนยังให้ความสนใจในหุ้นกลุ่มบริการและพลังงานที่มีแนวโน้มกำไรเติบโต แม้ตลาดหุ้นโดยรวมจะเผชิญแรงกดดันจากสภาพคล่องโลกก็ตาม โดยราคาปิด 54.75 บาทนี้สะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานในอนาคต
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